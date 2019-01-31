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 Общество
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 Причины разрыва контракта мне не сообщили, - Аласания о своем увольнении с должности главы правления Общественного вещания

Уволенный сегодня голосованием Наблюдательного совета с должности главы правления Общественного вещания Зураб Аласания заявил, что ему не предоставили официального обоснования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аласания отметил: "Аллергия власти на Общественное дошла стадии интоксикации.

Наблюдательный Совет (на заседание которого мы пришли с годовым отчетом, но его не заслушали) досрочно прекратил контракт председателя правления. В повестке дня вопросы не было. По представлению "с голоса" Козака и поправкой Панича - поставили на голосование, сделали голосования "закрытым и тайным" и проголосовали.

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Составом: Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Вадим Миський, Владимир Яворивский, Тарас Аврахов, Алексей Панич, Вячеслав Козак, Виктор Таран, Сергей Таран, Наталья Скрипка, Игорь Хохич, Александр Павличенко. Трое против, девять - за.

Причины мне неизвестны, официального обоснования нет (обещают за неделю).

Не то, что совсем неожиданно - пытались давно, и на этот раз бюллетени были заготовлены заранее) - но так очевидно перед выборами ... ну несколько неосторожно.

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Что дальше? - нарушены все процедуры; судебная борьба возможна и даже обязательна - после обнародования причин.

Обращаюсь к сотрудникам огромного Общественного вещателя: коллеги, каждый из вас работает для зрителей, слушателей и читателей. Продолжаем делать это, несмотря ни на что, каждый на своем месте".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Причины разрыва контракта мне не сообщили, - Аласания о своем увольнении с должности главы правления Общественного вещания 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109355
 
 
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А шо тут абиснять - надвигаюццо выборА...
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Фамилия у него хинкально-зрадофильская, вот и выгнали
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надеемся Аласания не пустит все на самотек, а еще пободается в судах
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во-первых, если не нарушили процедуру и уволили согласно контракта, то у Аласании шансов выиграть нет!
во-вторых, Аласания известный сепар (лайт версии), а в Верховном Суде работает судья Мамалуй ,который очень не любит сепаров, так что шансов у Аласании, нет от слова вообще!
Причины разрыва контракта мне не сообщили, - Аласания о своем увольнении с должности главы правления Общественного вещания - Цензор.НЕТ 776
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Зураб! давай, до свидания!.. иди организовывай медиакомпанию наркомана Кивы..
Кива не любит таких как ты, а Ты не любишь таких как Кива.. значит вы идеально друг другу подходите, что бы несколько раз подраться, а затем с треском проиграть выборы (и те и другие).. а потом ты сядешь на машинку и поедешь в Крым к своему дружбану Косте Кеворкяну, заливать чачей горе.. вам сепарам, есть о чем поплакаться в жилетку..
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Уволили за то, что развалил телеканал окончательно. Зато премии выписывались налево и направо - за счет средств из госбюджета.
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Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 3 ч.3 часа назад

Зураб, не отчаивайся! Еще можно в управдомы податься. Или вот в президенты. У нас все обиженные или кому срок светит - в президенты идут.
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Этот чувак был не рыба ,не мясо! Янину Соколову на эту должность
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