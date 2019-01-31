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 Общество
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Все про:увольнение (1496) общественное вещание (72) Аласания (69) НОТУ (48)

 Причин мне не сообщили, нарушены все процедуры, судебная борьба обязательна, - Аласания о своем увольнении с должности главы правления Общественного вещания

Уволенный сегодня голосованием Наблюдательного совета с должности главы правления Общественного вещания Зураб Аласания заявил, что ему не предоставили официального обоснования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аласания отметил: "Аллергия власти на Общественное дошла стадии интоксикации.

Наблюдательный Совет (на заседание которого мы пришли с годовым отчетом, но его не заслушали) досрочно прекратил контракт председателя правления. В повестке дня вопросы не было. По представлению "с голоса" Козака и поправкой Панича - поставили на голосование, сделали голосования "закрытым и тайным" и проголосовали.

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Составом: Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Вадим Миський, Владимир Яворивский, Тарас Аврахов, Алексей Панич, Вячеслав Козак, Виктор Таран, Сергей Таран, Наталья Скрипка, Игорь Хохич, Александр Павличенко. Трое против, девять - за.

Причины мне неизвестны, официального обоснования нет (обещают за неделю).

Не то, что совсем неожиданно - пытались давно, и на этот раз бюллетени были заготовлены заранее) - но так очевидно перед выборами ... ну несколько неосторожно.

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Что дальше? - нарушены все процедуры; судебная борьба возможна и даже обязательна - после обнародования причин.

Обращаюсь к сотрудникам огромного Общественного вещателя: коллеги, каждый из вас работает для зрителей, слушателей и читателей. Продолжаем делать это, несмотря ни на что, каждый на своем месте".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Причин мне не сообщили, нарушены все процедуры, судебная борьба обязательна, - Аласания о своем увольнении с должности главы правления Общественного вещания 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109355
 
 
 Топ комментарии
 
Уволили за то, что развалил телеканал окончательно. Зато премии выписывались налево и направо - за счет средств из госбюджета. Причины разрыва контракта мне не сообщили, - Аласания о своем увольнении с должности главы правления Общественного вещания - Цензор.НЕТ 9011
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Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 3 ч.3 часа назад

Зураб, не отчаивайся! Еще можно в управдомы податься. Или вот в президенты. У нас все обиженные или кому срок светит - в президенты идут.
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Зураб! давай, до свидания!.. иди организовывай медиакомпанию наркомана Кивы..
Кива не любит таких как ты, а Ты не любишь таких как Кива.. значит вы идеально друг другу подходите, что бы несколько раз подраться, а затем с треском проиграть выборы (и те и другие).. а потом ты сядешь на машинку и поедешь в Крым к своему дружбану Косте Кеворкяну, заливать чачей горе.. вам сепарам, есть о чем поплакаться в жилетку..
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А шо тут абиснять - надвигаюццо выборА...
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Фамилия у него хинкально-зрадофильская, вот и выгнали
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надеемся Аласания не пустит все на самотек, а еще пободается в судах
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во-первых, если не нарушили процедуру и уволили согласно контракта, то у Аласании шансов выиграть нет!
во-вторых, Аласания известный сепар (лайт версии), а в Верховном Суде работает судья Мамалуй ,который очень не любит сепаров, так что шансов у Аласании, нет от слова вообще!
Причины разрыва контракта мне не сообщили, - Аласания о своем увольнении с должности главы правления Общественного вещания - Цензор.НЕТ 776
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НЕ БРЕШИ,ПОРОХОБОТ,АЛАСАНИЯ НИКОГДА НЕ БЫЛ СЕПАРАТИСТОМ!!! ВЫ ПРИВЫКЛИ ЗДЕСЬ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ ОБЛИВАТЬ ДЕРМОМ.ДАЖЕ ПРИ ОВОЩЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО!!!
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Що цікавого. що всі висери і бруд. від команди шокохряка.
порохоботня. ви б так не палилися. май теж якусь повагу. хочаб. до однотурового лохторату.

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по-перше Аласанія дійсно не дуже то і Українець. По друге про це свідчать факти. На трансляцію отримання незалежності Українською церквою в нього не було місця в ефірах, а от збіговиська московського паханату він транслював довгенько, і навіть з задоволенням, при цьому, стверджуючи, що в "Украине верующих всего 9 из 10, и Томос не интересен аудитории"
"...Якщо врахувати численні скандали, які супроводжують діяльність НСТУ (демонстрація в ефірі карти України без Криму, конфліктні ситуації з польськими журналістами, історія з продажем права трансляції футбольного чемпіонату в Росії, зарплати і премії менеджменту, що майже в 40 разів перевищують зарплати творчих працівників компанії тощо), то, вочевидь, настав час руба ставити питання про втрату довіри до голови правління як підставу його звільнення (пункт 7.4.2.9 контракту) Наглядовою радою... Ось цитата зі звернення на його звільнення.
Та ще й мапу з "російським" Кримом неодноразово транслював.
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пис. Зараз багато вірмен чекають приходу косатої "месійши")). В нас в Дніпрі - точно знаю, вся мешпуха Арутюнових зачекалась вже. І прокурорські також чекають. З нормальних людей - ніхто. Тому, вважаю, що і в Аласанії бу свій "шкурний інтересик" блокувати і трансляцію Томосу, і інші деякі речі. Він скоріш за все також в "очікуванні" зараз )) Та і харківська вата в нього в компаньонах.
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Зураб! давай, до свидания!.. иди организовывай медиакомпанию наркомана Кивы..
Кива не любит таких как ты, а Ты не любишь таких как Кива.. значит вы идеально друг другу подходите, что бы несколько раз подраться, а затем с треском проиграть выборы (и те и другие).. а потом ты сядешь на машинку и поедешь в Крым к своему дружбану Косте Кеворкяну, заливать чачей горе.. вам сепарам, есть о чем поплакаться в жилетку..
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Уволили за то, что развалил телеканал окончательно. Зато премии выписывались налево и направо - за счет средств из госбюджета.
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Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 3 ч.3 часа назад

Зураб, не отчаивайся! Еще можно в управдомы податься. Или вот в президенты. У нас все обиженные или кому срок светит - в президенты идут.
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гыга свою субсидию перечислил в фонд Марыны Порошенко
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не наговаривай! Он на Вену, оперу и каву экономит. Венеция нынче дорогая, на гондольеров двойной даже субсидии не напасешься!
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Та там гондольеров полный минстець. В кого не плюнешь - в гондольера и попадешь
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Ну почему же.
Вон, в другой теме про увольнение Аласании пишут, что он очень хороший журналист.
Может в какой-нибудь районной газетке о местных происшествиях писать: кошка там в трубе застряла, грибы "волшебные" самовыросли в парке, ну, как водится.
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Этот чувак был не рыба ,не мясо! Янину Соколову на эту должность
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Да Янину можно и в Президентьі.
Вместе с Полтавой.
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Украинское радио из общественного в религиозную блевоту превратилось. Минимум новых передач, максимум повторов, рекламы средств продления потенций и только попы новые чуть ли не каждый день с своими томосами и сранными поучениями от тех, кто вот уж действительно и собачей будки за свою жизнь собственными руками не построили.
Нет никакого желания защищать такое руководство.
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Причины просты, при большом количестве к нему вопросов, - Аласания все же не закрывал "Схеми" и "Бигус инфо", которые рассказывали всю правду о соевом беспределе! В ближайшее время новый, одобренный "рошеном" руководитель, эти проекты закроет!
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соевая тролеферма возбудилась. Значит, Зураб молодец.
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Сколько украинцев руководят Национальными телеканалами в Грузии? - НОЛЬ, Это в принципе невозможно! Причина очень проста - товарищ Аласания не владеет украинским языком и рейтинг Первого Национального канала стремится к нулю. Что не ясно?!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПричин мне не сообщили, нарушены все процедуры, судебная борьба обязательна, - Аласания о своем увольнении с должности главы правления Общественного вещания
 
 
 
 
 
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