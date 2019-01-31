 Причин мне не сообщили, нарушены все процедуры, судебная борьба обязательна, - Аласания о своем увольнении с должности главы правления Общественного вещания

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Аласания отметил: "Аллергия власти на Общественное дошла стадии интоксикации.
Наблюдательный Совет (на заседание которого мы пришли с годовым отчетом, но его не заслушали) досрочно прекратил контракт председателя правления. В повестке дня вопросы не было. По представлению "с голоса" Козака и поправкой Панича - поставили на голосование, сделали голосования "закрытым и тайным" и проголосовали.
Составом: Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Вадим Миський, Владимир Яворивский, Тарас Аврахов, Алексей Панич, Вячеслав Козак, Виктор Таран, Сергей Таран, Наталья Скрипка, Игорь Хохич, Александр Павличенко. Трое против, девять - за.
Причины мне неизвестны, официального обоснования нет (обещают за неделю).
Не то, что совсем неожиданно - пытались давно, и на этот раз бюллетени были заготовлены заранее) - но так очевидно перед выборами ... ну несколько неосторожно.
Что дальше? - нарушены все процедуры; судебная борьба возможна и даже обязательна - после обнародования причин.
Обращаюсь к сотрудникам огромного Общественного вещателя: коллеги, каждый из вас работает для зрителей, слушателей и читателей. Продолжаем делать это, несмотря ни на что, каждый на своем месте".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.
во-вторых, Аласания известный сепар (лайт версии), а в Верховном Суде работает судья Мамалуй ,который очень не любит сепаров, так что шансов у Аласании, нет от слова вообще!
порохоботня. ви б так не палилися. май теж якусь повагу. хочаб. до однотурового лохторату.
"...Якщо врахувати численні скандали, які супроводжують діяльність НСТУ (демонстрація в ефірі карти України без Криму, конфліктні ситуації з польськими журналістами, історія з продажем права трансляції футбольного чемпіонату в Росії, зарплати і премії менеджменту, що майже в 40 разів перевищують зарплати творчих працівників компанії тощо), то, вочевидь, настав час руба ставити питання про втрату довіри до голови правління як підставу його звільнення (пункт 7.4.2.9 контракту) Наглядовою радою... Ось цитата зі звернення на його звільнення.
Та ще й мапу з "російським" Кримом неодноразово транслював.
Кива не любит таких как ты, а Ты не любишь таких как Кива.. значит вы идеально друг другу подходите, что бы несколько раз подраться, а затем с треском проиграть выборы (и те и другие).. а потом ты сядешь на машинку и поедешь в Крым к своему дружбану Косте Кеворкяну, заливать чачей горе.. вам сепарам, есть о чем поплакаться в жилетку..
Зураб, не отчаивайся! Еще можно в управдомы податься. Или вот в президенты. У нас все обиженные или кому срок светит - в президенты идут.
Вон, в другой теме про увольнение Аласании пишут, что он очень хороший журналист.
Может в какой-нибудь районной газетке о местных происшествиях писать: кошка там в трубе застряла, грибы "волшебные" самовыросли в парке, ну, как водится.
Вместе с Полтавой.
Нет никакого желания защищать такое руководство.