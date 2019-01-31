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 Общество
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 Два прихода УПЦ МП перешли в поместную ПЦУ на Житомирщине

На Житомирщине еще 2 религиозные общины решили перейти из УПЦ Московского патриархата в единую Православную церковь Украины - в с. Городище Чудновского и в с. Прилуки Овручского районов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в Чудновской и Овруцкой РГА.

По информации районных администраций, недавно собрание общин провели в с. Городище и с. Прилуки. Во время собрания жители большинством голосов решили изменить каноническую подчиненность и присоединиться к единой Православной церкви Украины. После этого прихожане церквей подписали соответствующие протоколы.

Всего на Житомирщине уже 10 религиозных общин решили присоединиться к единой украинской церкви. А община, которая первой обнаружила такое желание - в с. Ворсовка Малинского района официально присоединилась к Православной церкви Украины и перерегистрировала устав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Житомирщине седьмой приход УПЦ (МП) принял решение о переходе в Православную церковь Украины

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада в четверг, 20 декабря, приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующий проект закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

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Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

26 января Министерство культуры обнародовало список религиозных организаций, которые должны в течение трех месяцев сменить свое название.

Источник: https://censor.net.ua/n3109354
 
 
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аголтєлая русофобія продолжаєтся Два прихода УПЦ МП перешли в поместную ПЦУ на Житомирщине - Цензор.НЕТ 7082
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у гундяя на глазах копилка мельчает...... Два прихода УПЦ МП перешли в поместную ПЦУ на Житомирщине - Цензор.НЕТ 6202
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аголтєлая русофобія продолжаєтся Два прихода УПЦ МП перешли в поместную ПЦУ на Житомирщине - Цензор.НЕТ 7082
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Из человеческой жизни Попа-Гундяя
Бог изгнан уже давным-давно. Изгнан Золотым Тельцом и тамбовским начальством.
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В Украине больше 12 000 приходов МП, ради предвыборного пиара нужно публиковать о каждом. Порохоботы даже не понимают, что это показатель, что других позитивных событий в стране нет.
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вот зато у вас у Хранции веселуха - один позитив...)
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Хочешь позитивных экономических достижений вот карта на которой показаны сотни предприятий: заводы, новые цеха, электростанции, элеваторы, терминалы которые открылись в Украине с 2015 года. https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1kI7M2ngkfqQ78HuA0sCKGEaENzg&hl=en_US&ll=50.45546854108595%2C30.41730640336914&z=11
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Из них реально действует в лучшем случае половина. Остальные - это кладовки в административных зданиях, заброшенные стройки, малые архитектурные формы, куда не ходит даже священник.
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Интересную придумали дату перехода - "недавно"! Два прихода УПЦ МП перешли в поместную ПЦУ на Житомирщине - Цензор.НЕТ 4043
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То-то сегодня Гундяй с Хутиным на сабантуйчике гундяевском Украине напрямую грозили!рвут и мечут от бессилия.
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"Два прихода УПЦ МП перешли в поместную ПЦУ на Житомирщине"
ви хоч собі уявляєте травму громадян мако-солом'янського району після такого заголовку? Дві парафії УПЦ МП перейшли в помісну ПЦУ на Житомирщині - Цензор.НЕТ 238
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДва прихода УПЦ МП перешли в поместную ПЦУ на Житомирщине
 
 
 
 
 
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