 В 2018 году украинские предприятия освоили производство критических номенклатур ракет и боеприпасов, - Полторак

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

"Идет наращивание обеспеченности вооружением, военной и специальной техникой. В прошлом году принято на вооружение 16 образцов и допущено к эксплуатации 32 образца вооружения и военной техники", - сообщил министр.

По его словам, в войска поставлено около 8 тыс. единиц новых или модернизированных образцов военной техники и около 500 тыс. единиц боеприпасов.

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"Приняты меры по освоению производства ракет и боеприпасов на национальных предприятиях. Это было сделано именно по критическим номенклатурам: речь идет о 152-мм боеприпасах, 60-120 мм мины, 30-мм патроны для автоматических пушек и 30-40 мм патроны для гранатометов", - подчеркнул Полторак.

Министр обороны также отметил, что в 2018 восстановлена исправность более 6 тыс. единиц образцов военной техники, которые пошли для комплектования как боевых частей, так и Корпуса резерва.

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