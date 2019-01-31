 В 2018 году мы освоили производство критических номенклатур: 152-мм боеприпасы, 60-120 мм мины, 30-40 мм патроны для гранатометов, - Полторак

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
"Идет наращивание обеспеченности вооружением, военной и специальной техникой. В прошлом году принято на вооружение 16 образцов и допущено к эксплуатации 32 образца вооружения и военной техники", - сообщил министр.
По его словам, в войска поставлено около 8 тыс. единиц новых или модернизированных образцов военной техники и около 500 тыс. единиц боеприпасов.
"Приняты меры по освоению производства ракет и боеприпасов на национальных предприятиях. Это было сделано именно по критическим номенклатурам: речь идет о 152-мм боеприпасах, 60-120 мм мины, 30-мм патроны для автоматических пушек и 30-40 мм патроны для гранатометов", - подчеркнул Полторак.
Министр обороны также отметил, что в 2018 восстановлена исправность более 6 тыс. единиц образцов военной техники, которые пошли для комплектования как боевых частей, так и Корпуса резерва.
В 2017 они еще были некритическими?
«Администрация бизнес-центра «Лахта-2» на улице Оптиков в связи с неоднократными сообщениями о «минировании» здания сообщила о том, что расторгает договор аренды «с компанией, против которой направлены сообщения о ложном минировании».
А куда?
Таке, звісно, можливо... Де-небуть у далекому патріотичному закордоні, де не забувають похвалитися (сподіваюсь, заслужено) розробками rail guns. Але звідки ж тоді таке знання російської, таварісчь майорь? Ваші "поітекспєрти" також намагаються не відставать із розробкою електромагнітної зброї, чи тільки вигляд роблять?
первое фото это Jeep forward Control 1956-1965..
второе фото это УАЗ 2206, 2019 года выпуска
https://fishki.net/auto/1977940-avtomobilnyj-plagiat-v-sssr.html
http://neznal.ru/20130118_sovietauto
Полторак все патроны пересчитал?