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 Политика Украины
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Все про:армия (7300) боеприпасы (1190) вооружение (3112) Полторак (1083)

 В 2018 году мы освоили производство критических номенклатур: 152-мм боеприпасы, 60-120 мм мины, 30-40 мм патроны для гранатометов, - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак во время заседания Комитета реформ Минобороны рассказал о производстве в Украине новых типов вооружений и боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

"Идет наращивание обеспеченности вооружением, военной и специальной техникой. В прошлом году принято на вооружение 16 образцов и допущено к эксплуатации 32 образца вооружения и военной техники", - сообщил министр.

По его словам, в войска поставлено около 8 тыс. единиц новых или модернизированных образцов военной техники и около 500 тыс. единиц боеприпасов.

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"Приняты меры по освоению производства ракет и боеприпасов на национальных предприятиях. Это было сделано именно по критическим номенклатурам: речь идет о 152-мм боеприпасах, 60-120 мм мины, 30-мм патроны для автоматических пушек и 30-40 мм патроны для гранатометов", - подчеркнул Полторак.

Министр обороны также отметил, что в 2018 восстановлена исправность более 6 тыс. единиц образцов военной техники, которые пошли для комплектования как боевых частей, так и Корпуса резерва.

Также читайте: В гособоронзаказе на 2019 г. предусмотрена поставка минимум 20 образцов, которые не были на вооружении ВСУ, - Полторак

Источник: https://censor.net.ua/n3109353
 
   
 Топ комментарии
 
две эпохи.. две цивилизации.. "Руский мир" это всегда застой и отстой!
первое фото это Jeep forward Control 1956-1965..
В 2018 году украинские предприятия освоили производство критических номенклатур ракет и боеприпасов, - Полторак - Цензор.НЕТ 9440

второе фото это УАЗ 2206, 2019 года выпуска
В 2018 году украинские предприятия освоили производство критических номенклатур ракет и боеприпасов, - Полторак - Цензор.НЕТ 3969
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Сейчас полно сайтов, где показаньі сворованньіе СССР у «загнивающего Запада» образцьі «советских» автомобилей. Поражает, что ворованного практически 100% !!!
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Говорят вьі переезжаете?
«Администрация бизнес-центра «Лахта-2» на улице Оптиков в связи с неоднократными сообщениями о «минировании» здания сообщила о том, что расторгает договор аренды «с компанией, против которой направлены сообщения о ложном минировании».
А куда?
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Це все фейкові перемоги! Реальність катастрофічна, влада мафії довела країну до катастрофи! полторак це просто випадкова людина яку мафія поставила на відповідальну посаду щоб прикривати свої оборудки! Про всі ці переможні заяви можна сказати тільки одне - лайно, повне лайно. Танки БМ Оплот досі виробляються партіями по 5-6 одиниць і партію роблять 16-18 місяців і поки одну партію не зроблять за іншу не беруться, бо виробництво заводу ім.Малишева знищене фізично, а на заводі 28% російських спеціалістів які приїхали на заробітки з росії і мають російське громадянство! Тому в нас 5 років не може запуститись серійне виробництво танків БМ Оплот!
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А хто и когда раскритиковал эти номенклатуры? В 2018 году украинские предприятия освоили производство критических номенклатур ракет и боеприпасов, - Полторак - Цензор.НЕТ 945
В 2017 они еще были некритическими? В 2018 году украинские предприятия освоили производство критических номенклатур ракет и боеприпасов, - Полторак - Цензор.НЕТ 7321
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Говорят вьі переезжаете?
«Администрация бизнес-центра «Лахта-2» на улице Оптиков в связи с неоднократными сообщениями о «минировании» здания сообщила о том, что расторгает договор аренды «с компанией, против которой направлены сообщения о ложном минировании».
А куда?
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А вы че разволновались - расширяться собираетесь, - критически не хватает места для номенклатуры? В 2018 году украинские предприятия освоили производство критических номенклатур ракет и боеприпасов, - Полторак - Цензор.НЕТ 2568
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Из вашего первого вопроса, бьілі сомнения относительно Ваших умственньіх способностей. Ваш ответ их развеял.
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А слабо писати українською, старанно роблячи вигляд, що немає росіянської розкладки?
Таке, звісно, можливо... Де-небуть у далекому патріотичному закордоні, де не забувають похвалитися (сподіваюсь, заслужено) розробками rail guns. Але звідки ж тоді таке знання російської, таварісчь майорь? Ваші "поітекспєрти" також намагаються не відставать із розробкою електромагнітної зброї, чи тільки вигляд роблять? У 2018 році українські підприємства освоїли виробництво критичних номенклатур ракет і ***********, - Полторак - Цензор.НЕТ 7837 У 2018 році українські підприємства освоїли виробництво критичних номенклатур ракет і ***********, - Полторак - Цензор.НЕТ 4897
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две эпохи.. две цивилизации.. "Руский мир" это всегда застой и отстой!
первое фото это Jeep forward Control 1956-1965..
В 2018 году украинские предприятия освоили производство критических номенклатур ракет и боеприпасов, - Полторак - Цензор.НЕТ 9440

второе фото это УАЗ 2206, 2019 года выпуска

 показать весь комментарий
 
 
Сейчас полно сайтов, где показаньі сворованньіе СССР у «загнивающего Запада» образцьі «советских» автомобилей. Поражает, что ворованного практически 100% !!!
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Чего почему то не ожидал, что «Волга» (Баркас, Корьіто) ето ворованньій Ford Minline 1954.

https://fishki.net/auto/1977940-avtomobilnyj-plagiat-v-sssr.html
http://neznal.ru/20130118_sovietauto
В 2018 году украинские предприятия освоили производство критических номенклатур ракет и боеприпасов, - Полторак - Цензор.НЕТ 4897
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Ну, Шрек, имей совесть! Джип, конечно, машинка классная, но переплыть океан - ето сколько же времени надо? Но доплыл таки до раши, а это главное! Так держать, рашка!
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По его словам, в войска поставлено около 8 тыс. единиц новых или модернизированных образцов военной техники и около 500 тыс. единиц боеприпасов.Источник: https://censor.net.ua/n3109353

Полторак все патроны пересчитал?
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тільки один міномет Молот від пашинського, намолотив бвльше українських солдатів, ніж ворожих.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2018 году мы освоили производство критических номенклатур: 152-мм боеприпасы, 60-120 мм мины, 30-40 мм патроны для гранатометов, - Полторак
 
 
 
 
 
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