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 Число присоединившихся к иску против РФ и Путина в деле о сбитом армией РФ Боинга МН17 увеличилось до 291, - адвокат Скиннер

Число присоединившихся к иску против России и лично Владимира Путина в связи с крушением рейса МН17 увеличилось до 291.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" адвокат Джерри Скиннер, подавший от имени родственников жертв сбитого над Донбассом малазийского Боинга иск в ЕСПЧ против РФ и Путина.

"Мы начинали работу с небольшим числом граждан Малайзии и Австралии, с которыми с самого начала я установил контакт. Теперь к нам присоединилось большое количество родственников погибших, и наш иск стал самым крупным. Вместе с родственниками у нас в иске сейчас 291 человек", — сказал он.

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Малайзийский Boeing, выполнявший рейс "Амстердам — Куала-Лумпур" потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории Украины. В катастрофе погибли 298 человек. Международная следственная группа заявила, что самолёт сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который состоял на вооружении бригады военнослужащих из Курска.

Адвокат Д.Скиннер подал в Европейский суд по правам человека иск против РФ и лично Путина на 330 миллионов долларов от лица родственников погибших при крушении рейса.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3109352
 
   
 Топ комментарии
 
все вірно, правовим шляхом, впевненно йти до логічного кінця - міжнародного визнання каців винним у збитті Боїнга та притягнення їх до відповідальності за це. А вони нехай цим часом і надалі верещать про якусь нову, 125-ту версію.
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Это был акт международного терроризма и ху*ло должно в Гааге сидеть а не в кремле.
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***** в Гаагу !!! Плешивая тварь пусть платит всем по счетам
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Хер собачий он ест, Васька твой!
Не заплатит 330млн. - арестуют активы на пару ярдов, например трубу "Северный поток-2", которую только начали строить, отдаст как миленький!!!
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В Европейском суде по правам человека и Международном арбитраже в Гааге 18 июля 2014 года присудил акционерам Юкоса рекордные 50 миллиардов долларов..Ждем-с..
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к сожалению немцы и австрийцы еще и финансируют эту трубу, так что вряд ли так произойдет, все эти патриотические гасла, кроме нас самих там не нужны.
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все вірно, правовим шляхом, впевненно йти до логічного кінця - міжнародного визнання каців винним у збитті Боїнга та притягнення їх до відповідальності за це. А вони нехай цим часом і надалі верещать про якусь нову, 125-ту версію.
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Главное чтоб он дожил до суда, а не сдох тупо от простуды)))
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там этих путиных человек пять имеется, один хотя бы, но доживет
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во во..а то с таким расследованием 5-й год..суд будет только в 2085 году.. Число присоединившихся к иску против РФ и Путина в деле о сбитом армией РФ Боинга МН17 увеличилось до 291, - адвокат Скиннер - Цензор.НЕТ 2912
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наташа, а у вас в стране-помойке заказчиков убийства Немцова нашли уже?
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Это был акт международного терроризма и ху*ло должно в Гааге сидеть а не в кремле.
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мы все с вами согласны, когда вы пуйла туда доставите?
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Всё расследовано.Всё доказано.Но как можно посадить того,кто обладаёт вторым в мире ядерным потенциалом?Пока никак.
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А где эта мразь и что она теперь кудахчет?
Украину подали в суд за сбитый Боинг

Иски к Украине в Европейский суд по правам человека подали три немецких семьи в связи с катастрофой "Боинга-777" под Торезом в Донецкой области. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

В частности, мать Ольги Л., погибшей 23-летней пассажирки из Германии, обвиняет украинские власти в убийстве путем бездействия и требует возмещения морального вреда на сумму в 1 млн долл.
Эксперт по воздушному праву Элмар Джимулла, представляющий интересы матери Ольги Л. и еще двух немецких семей, утверждает, что с началом боевых действий на востоке страны власти Украины были обязана закрыть свое воздушное пространство для пролета гражданских воздушных судов.
Однако они не стали этого делать в надежде сохранить сборы за авиатранзит, подчеркнул адвокат. "По международному праву любая страна, открывая свое воздушное пространство для транзитных рейсов, несет ответственность за обеспечение безопасности пролета. Украина этого обязательства не выполнила", - заявил Э.Джимулла.

Кроме материального ущерба от крушения лайнера, должны быть возмещены боль и страдания родных погибших, отметил он. "По моей оценке, компенсация составит не менее миллиона долларов родственникам каждой жертвы", - сказал юрист
https://www.minprom.ua/news/170952.html
01.12.14
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Возможно и логично. Небо закрыть для полётов. А ведь дальше летел на РФ. А в те месяцы с Ростовской обл по линии границы Грады по нашей стороне лупили по ночам(вот идиоты--как видно) и спутники и местные с балконов с сотовых выкладывали в сеть тут же----а это что? И небо было открыто.
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ещё лет 10-15 потянут ***** от старости подохнет пока они иски готовят
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Krychek‏ @Krychek5 28 янв.

Типичная картина в нынешней России. Сидишь себе в кафешке, обедаешь... А за окном на тебя кизячье ****** с шашкой уставилось! И непонятно, то ли жрать хочет, то ли шашкой рубануть..... 21 век, *****!

Число присоединившихся к иску против РФ и Путина в деле о сбитом армией РФ Боинга МН17 увеличилось до 291, - адвокат Скиннер - Цензор.НЕТ 1991
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про фирташа ни слова,сидит это ***** и втихаря рулит газом
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Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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Скоро)))
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После оглашения приговора или прямо до этого, в Рашке отрубят инет.
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Понятно, что Путин в Гаагу не полетит ( у него нет денег на билет), но вся эта компания направлена на то чтобы виновные в трагедии если хоть и не наказаны будут на данный момент, но весь мир должен их знать в лицо. Отношение к международным террористам должно быть соответствующим, чтобы даже у конченых отморозков пропало желание выполнять преступные приказы. Попутно это раскрывает мерзость и ложь "русского мира".
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А обезьяне - пофиг всё, качается на ветках да бананы за госчет жует, ехидно на народ поглядывая сверху.
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Если точно есть поражающий элемент "паралепипед", то это ракета 9М317 с ЗРК БУК М1-2, таких комплексов и ракет на Украине нет, у нас ЗРК БУК-М1 и ракеты 9М38м1, поражающий элемент "двутавр". Здесь уже России открутится будет очень тяжело, правда можно свернуть на белорусов, если у них такие ракеты есть.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧисло присоединившихся к иску против РФ и Путина в деле о сбитом армией РФ Боинга МН17 увеличилось до 291, - адвокат Скиннер
 
 
 
 
 
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