 Чиновница службы по делам детей задержана в Харькове при получении 84 тыс. грн взятки за содействие в усыновлении, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновница органа местного самоуправления требовала от харьковчанки 3 тысячи долларов за содействие в подборе ребенка и вынесения положительного заключения для усыновления.
Правоохранители задержали чиновницу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального Украины в рабочем кабинете после получения оговоренной суммы взятки в гривневом эквиваленте - 84 тысяч гривен.
В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении взяточнице о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
- Вы берёте взятки?
- Нет, денег не беру!
- Но против вас возбудили уголовное дело за получение взятки в 100 тысяч долларов!
- Да разве это деньги?