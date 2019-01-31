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 Чиновница службы по делам детей задержана в Харькове при получении 84 тыс. грн взятки за содействие в усыновлении, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины поймали на взятке начальницу одной из районных служб по делам детей Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновница службы по делам детей задержана в Харькове при получении 84 тыс. грн взятки за содействие в усыновлении, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновница органа местного самоуправления требовала от харьковчанки 3 тысячи долларов за содействие в подборе ребенка и вынесения положительного заключения для усыновления.

Правоохранители задержали чиновницу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального Украины в рабочем кабинете после получения оговоренной суммы взятки в гривневом эквиваленте - 84 тысяч гривен.

Чиновница службы по делам детей задержана в Харькове при получении 84 тыс. грн взятки за содействие в усыновлении, - СБУ 02

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Чиновница службы по делам детей задержана в Харькове при получении 84 тыс. грн взятки за содействие в усыновлении, - СБУ 03

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении взяточнице о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109351
 
   
 Топ комментарии
 
здесь, в Харькове, хоть весь горсовет повяжите вместе с гепой - не ошибетесь!это Харьков детка!
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Гребут все как перед смертью !!! Создается впечатление что неберут только те кому непредлагают ))) Всем конфискацию и арест -- пусть сидят твари иначе никогда нерешим с коррупцией Чиновница службы по делам детей задержана в Харькове при получении 84 тыс. грн взятки за содействие в усыновлении, - СБУ - Цензор.НЕТ 6939
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детками торгуем - а куле - життя по-новому Чиновница службы по делам детей задержана в Харькове при получении 84 тыс. грн взятки за содействие в усыновлении, - СБУ - Цензор.НЕТ 8316
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це вже третя за сьогоднішній день
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здесь, в Харькове, хоть весь горсовет повяжите вместе с гепой - не ошибетесь!это Харьков детка!
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Гребут все как перед смертью !!! Создается впечатление что неберут только те кому непредлагают ))) Всем конфискацию и арест -- пусть сидят твари иначе никогда нерешим с коррупцией Чиновница службы по делам детей задержана в Харькове при получении 84 тыс. грн взятки за содействие в усыновлении, - СБУ - Цензор.НЕТ 6939
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т.оем не хватит придется арендовать за границей Чиновница службы по делам детей задержана в Харькове при получении 84 тыс. грн взятки за содействие в усыновлении, - СБУ - Цензор.НЕТ 1134
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горсовет нельзя, они за пэцю, пэця за них. Они совместно паразитируют на укр.обществе и их это более чем устраивает.
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Осталось только, чтобы пожарные брали взятки...
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пожарные инспектора, по любому берут))
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детками торгуем - а куле - життя по-новому Чиновница службы по делам детей задержана в Харькове при получении 84 тыс. грн взятки за содействие в усыновлении, - СБУ - Цензор.НЕТ 8316
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Да, взяточники не заканчиваются никак .
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😀😀😀

- Вы берёте взятки?
- Нет, денег не беру!
- Но против вас возбудили уголовное дело за получение взятки в 100 тысяч долларов!
- Да разве это деньги?
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они по щелям попрятались - бежать готовятся Чиновница службы по делам детей задержана в Харькове при получении 84 тыс. грн взятки за содействие в усыновлении, - СБУ - Цензор.НЕТ 471
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Эти твари вносят в личные дела детей "инфекция ВИЧ" . Чтоб товар гарантировано лежал на складе и не ушёл бесплатно...
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На купюрах Сковорода дивиться в різні боки, на цьому і погоріла.
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прямо тебе "страна дураков". Золотые растут под каждым деревом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновница службы по делам детей задержана в Харькове при получении 84 тыс. грн взятки за содействие в усыновлении, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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