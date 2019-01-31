 Чиновница службы по делам детей задержана в Харькове при получении 84 тыс. грн взятки за содействие в усыновлении, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновница органа местного самоуправления требовала от харьковчанки 3 тысячи долларов за содействие в подборе ребенка и вынесения положительного заключения для усыновления.

Правоохранители задержали чиновницу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального Украины в рабочем кабинете после получения оговоренной суммы взятки в гривневом эквиваленте - 84 тысяч гривен.

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В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении взяточнице о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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