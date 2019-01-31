EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  272  5
Материалы по теме:
Все про:Денисова (385) обмен (686) заключенные (364)

 Передача осужденных граждан Украины с оккупированных территорий состоится в начале февраля, - Денисова

В первую неделю февраля состоится передача граждан Украины с временно оккупированных территорий Донбасса, которые были задержаны до начала военного конфликта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке  украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Как отмечается, Денисова провела встречу с координатором Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, послом Тони Фришем.

В частности, стороны обсудили вопросы относительно работы гуманитарной подгруппы ТКГ по обеспечению освобождения и обмена заложников и лиц, которые незаконно удерживаются на неподконтрольных Правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей, в рамках Минских договоренностей.

"Мы с господином Фришем отметили, что готовы к обмену в любом формате и пытаемся это сделать. Рассмотрели также вопрос о передаче граждан Украины, которые были задержаны до конфликта. Очередная передача состоится уже в первую неделю февраля", - написала Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты завербовали заключенных, чтобы те шпионили для "ЛНР", и передали их Украине - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3109350
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а можна нескромне запитання - на чорта нам ці урки? тепер ще з бюджету цю наволоч годувати
 показать весь комментарий
 
 
Передають цей контингент щоб дестабілізувати криміногенну ситуацію в Україні. До того ж вони можуть бути завербованими фесебе.
 показать весь комментарий
 
 
Ви зняли у мене з язика це запитання. А й правда, навіщо? У нас тут і своїх сявок пруд пруди, кожен день якась прикрість. А тепер ще й ці... подаруночки від ДЄНІСОВОЇ. Краще б когось з мордору витягла, а цим і в тюрмі нічогенько було, принаймні, їх не катували, як на росії.
 показать весь комментарий
 
Нафіга ще ця думбаська зекота. Тут своєї вистачає.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня по телеку сказали, что условия содержания в 95% украинских СИЗО не соответствуют вообще ничему. Но Денисовой, очевидно, некогда.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПередача осужденных граждан Украины с оккупированных территорий состоится в начале февраля, - Денисова
 
 
 
 
 
 вверх