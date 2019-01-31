EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Экономика, Общество
  1737  16
Все про:облгазы (44) Антимонопольный комитет (276) Тарифы на газ (114)

 Антимонопольный комитет начал проверку облгазов из-за завышенных сумм в платежках

Антимонопольный комитет Украины проверяет, не нарушили ли облгазы законодательство о защите экономической конкуренции. Если нарушения обнаружат, то виновных привлекут к ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Председатель АМКУ дал поручение территориальным отделениям комитета провести исследования на соответствие действий операторов ГРМ законодательству о защите экономической конкуренции при приведении объемов использованного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям при осуществлении коммерческих расчетов за использованный природный газ бытовыми потребителями", – сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Облгазы рассчитали тарифы законно, потребители могут платить по новым платежкам, - Общественный совет НКРЭКУ

Если по результатам исследования Антимонопольный комитет обнаружит нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, то его органы примут меры, предусмотренные законодательством.

В АМКУ отметили значительное количество жалоб, поступающих от населения на дополнительные начисления в платежках.

Напомним, в ноябре прошлого года население получило платежки за газ, суммы в которых отличались от стоимости фактически потребленного газа. Кроме того, облгазы приписывали потребителям долги за прошлые периоды. Такие начисления операторы ГРМ объяснили "приведением объемов газа к стандартным условиям". В конце ноября НКРЕКП запретила облгазам проводить доначисления в платежках за природный газ.

Также на Цензор.НЕТ: Правительство должно наказать виновных в рассылке незаконных платежек за газ, – Шахов

Источник: https://censor.net.ua/n3109349
 
 
 Топ комментарии
 
И скажет шо нарушений не найдено...
 показать весь комментарий
 
а шо неясно выборы на носу
а их панамское величество в заднице Антимонопольный комитет начал проверку облгазов из-за завышенных сумм в платежках - Цензор.НЕТ 8995
 показать весь комментарий
 
Вот интересно а кого АМКУ сделает крайним в этой истории?! ..наверное сторожей с облгазов. Антимонопольный комитет начал проверку облгазов из-за завышенных сумм в платежках - Цензор.НЕТ 2231
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
он помер давно и куплен Антимонопольный комитет начал проверку облгазов из-за завышенных сумм в платежках - Цензор.НЕТ 5862
ничему не удивлюся Антимонопольный комитет начал проверку облгазов из-за завышенных сумм в платежках - Цензор.НЕТ 7888
 показать весь комментарий
 
одразу після того , як Грося , про це заговорив - а до цього все було гаразд ..?!
 показать весь комментарий
 
 
а шо неясно выборы на носу
а их панамское величество в заднице Антимонопольный комитет начал проверку облгазов из-за завышенных сумм в платежках - Цензор.НЕТ 8995
 показать весь комментарий
 
 
угу - так , дивись , і на весну ще й "вРоттедам+" відмінять ..))
 показать весь комментарий
 
 
Вот интересно а кого АМКУ сделает крайним в этой истории?! ..наверное сторожей с облгазов. Антимонопольный комитет начал проверку облгазов из-за завышенных сумм в платежках - Цензор.НЕТ 2231
 показать весь комментарий
 
 
До выборов не успеют,а после выборов соевых ротердамщиков пинком под зад и под суд
 показать весь комментарий
 
 
Очередное соевое,предвыборное шоу..скоро начнут свистеть о снижении тарифов. Антимонопольный комитет начал проверку облгазов из-за завышенных сумм в платежках - Цензор.НЕТ 2075
 показать весь комментарий
 
 
как раз до выборов и дотянут...
а там... а там как карта ляжет...
 показать весь комментарий
 
 
""а виновных привлекут к ответственности"" ... и эта ответственность финансово ляжет на хрупкие плечи членов домохозяйств...
 показать весь комментарий
 
 
Чув таке, наче всі наші державні органи не зареєстровані так, як слід. Тому й програють всі суди різним шахраям.
 показать весь комментарий
 
 
у нас для начала в конституции есть право на оружие
менты узурпировали право на всякие запреты Антимонопольный комитет начал проверку облгазов из-за завышенных сумм в платежках - Цензор.НЕТ 2000
 показать весь комментарий
 
Забегали, засуетились? )))) Ну да, скоро ж выборы...А наши всегда бегают и суетятся, потому что у нас каждые 4 месяца референдум,на котором МЫ решаем наши накопившиеся вопросы и проблемы, как МЫ считаем нужным.А за неисполнение воли народа всякие депутатишки и чиновники могут решением местного референдума быть отозваны,КАЖДЫЕ 4 МЕСЯЦА,вот и некогда им отдыхать и творить беззаконие,знают что не проканает. Вам нужно систему менять, ваша теперешняя - полное фуфло и рай для коррупционеров.
 показать весь комментарий
 
 
про фирташа ни слова,сидит это ***** в Вене и плюет на Украину
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАнтимонопольный комитет начал проверку облгазов из-за завышенных сумм в платежках
 
 
 
 
 
 вверх