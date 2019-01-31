 Временно исполнять обязанности главы правления Общественного вещания вместо Аласании будет Чернотицкий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Украинской правде" сообщил член Наблюдательного Совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Алексей Панич.

"Мы назначили одного из членов правления исполняющим обязанности председателя до избрания нового состава правления. Мы назначили Николая Чернотицкого, о чем он не знает, мы с ним не консультировались. По крайней мере не знал до момента решения", - сказал Панич.

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По словам члена Наблюдательного совета НСТУ, Аласания будет исполнять обязанности главы Общественного еще две недели, с момента сообщения ему официально о досрочном расторжении контракта.

Когда именно он покинет пост, пока не известно, ведь сначала должны сформировать протокол, для вручения.

Кроме того Панич рассказал, что сам конкурс может длиться от 2 месяцев.

"Когда выберем нового председателя правления, если конкурс состоится удачно, он предложит свою команду и с момента избрания этой команды, теряет полномочия старая команда", - пояснил Панич.

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Чернотицкий - член правления ОАО "НСТУ", ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры.

Он родился 12 января 1984 года в городе Мена Черниговской области. Окончил Сумской государственный университет по специальности инженер электронных систем.

В 2008-2010 годах занимал должность коммерческого директора ООО "Сумы Медиа Сервис". В 2014 году работал советником председателя Сумской ОГА, а до 2017 года - генеральным директором Сумской ОГТРК.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.