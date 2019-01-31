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Все про:Минздрав (1830) легализация (89) марихуана (80) Супрун Ульяна (384)

 Супрун выступила за легализацию каннабиса в медицинских целях

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала к легализации в Украине препаратов, в состав которых входят конопля и рассказала, где можно подписать петицию.

Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса станет реализацией их права на медицинскую помощь. Об этом Ульяна Супрун написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Применение наркотических веществ в любых целях, даже в медицинских – сложная тема. Поэтому ею легко манипулировать, даже когда речь идет о жизненно необходимую помощь пациентам", – предупреждает Супрун.

Читайте на Цензор.НЕТ: Центры общественного здоровья будут реализовывать программы по борьбе с курением, - Супрун

"Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно с определенными оговорками, нормальная мировая практика", – считает и.о. министра здравоохранения.

По словам Супрун, медицинский каннабис может помочь при болезни Альцгеймера, хронических болях, рассеянном склерозе, эпилепсии и синдроме раздраженного кишечники. А также способен облегчить состояние людей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Также на Цензор.НЕТ: Температура выше 40, боль в сердце или проблема дыхания, - Супрун назвала ситуации, когда следует вызывать скорую помощь

"Есть разные способы потребления каннабиноидов: масла, таблетки, мази, курение и вапоризация. Детям при эпилепсии прописывают пероральный прием каннабиноидов", – утверждает глава Минздрава.

"Надеюсь, что кампания #ЗупинитиБіль не станет мишенью популистов и демагогов", – подводит итог Супрун и призывает подписать петицию за легализацию каннабиса в медицине.

Источник: https://censor.net.ua/n3109347
 
   
 Топ комментарии
 
давно пора легализовать.....
Весь цивилизованный мир это уже сделал....
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Ещё одной мафии в карман залезла. Так держать!
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Так вот от чего от нее такие сообщения идут...
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Рекомендую повністью та мовою орігіналу прочитати.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2273608002923754

А взагалі то зрадоюлеботи можуть радіти. Схоже її веже з'їли. А нашо бидлу реформи ? Їх все влаштовує, або вони краще "знають" як треба...
https://youtu.be/mTHI2lmZJho
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Может и удивлю, но в СССР, до 1938 года, каннабис продавался в аптеках, свободно, как обезбаливащее.
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Может сначала со стандартными лекарствами порядок навести ?
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Без жёстких реформ и со старыми рылами это нереально.
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Од Києва до Лубен насіяла конопєль...
Ех, дам щас лиха закаблукам!


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трава не наркотик Супрун виступила за легалізацію канабісу з медичною метою - Цензор.НЕТ 362 .... первые кто будут противиться это менты от них уйдёт большая доля рынка сбыта........ ищезнет предмет спекуляции.... и так уже давно все школы и пту строительные площядки(строители) и универы(не без помощи приезжих не граждан) завалены(в смысле можно легко достать) коноплями и это Киев.... да и водяру без акциза на против общежитий из под полы продают по 20гр о,5 (хух смотреть страшно не то что пить) так что может Супрун и права.....
тем кому это не нужно и не интересно пройдут мимо а как говорится свинья везде себе болото найдёт.....
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Так она же предлагает не разрешить продажу, а в медицинских учреждениях использовать. Ты представляешь, какая будет коррупция на фальшивых справках? Супрун виступила за легалізацію канабісу з медичною метою - Цензор.НЕТ 3898
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может сначала легализовать проституцию и по пистолету каждому в каждую руку
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Жжет девушка! Вот недавно выдала перл про черную икру - типа надо нам, украинцам, ее меньше жрать. Я еще удивился, с какой она планеты, а тыут вон оно как- канабис!
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***
два пенсионера:
- какая нынче молодежь... бедная... одну сигаретку на пятерых смокчут...
- но молодцы, все равно счастливые... смеются.
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