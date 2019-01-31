 Супрун выступила за легализацию каннабиса в медицинских целях

Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса станет реализацией их права на медицинскую помощь. Об этом Ульяна Супрун написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Применение наркотических веществ в любых целях, даже в медицинских – сложная тема. Поэтому ею легко манипулировать, даже когда речь идет о жизненно необходимую помощь пациентам", – предупреждает Супрун.
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"Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно с определенными оговорками, нормальная мировая практика", – считает и.о. министра здравоохранения.
По словам Супрун, медицинский каннабис может помочь при болезни Альцгеймера, хронических болях, рассеянном склерозе, эпилепсии и синдроме раздраженного кишечники. А также способен облегчить состояние людей, страдающих онкологическими заболеваниями.
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"Есть разные способы потребления каннабиноидов: масла, таблетки, мази, курение и вапоризация. Детям при эпилепсии прописывают пероральный прием каннабиноидов", – утверждает глава Минздрава.
"Надеюсь, что кампания #ЗупинитиБіль не станет мишенью популистов и демагогов", – подводит итог Супрун и призывает подписать петицию за легализацию каннабиса в медицине.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2273608002923754
А взагалі то зрадоюлеботи можуть радіти. Схоже її веже з'їли. А нашо бидлу реформи ? Їх все влаштовує, або вони краще "знають" як треба...
https://youtu.be/mTHI2lmZJho
Ех, дам щас лиха закаблукам!
тем кому это не нужно и не интересно пройдут мимо а как говорится свинья везде себе болото найдёт.....
два пенсионера:
- какая нынче молодежь... бедная... одну сигаретку на пятерых смокчут...
- но молодцы, все равно счастливые... смеются.