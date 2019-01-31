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 Глава ПЦУ Епифаний проведал раненых бойцов в Главном военном клиническом госпитале. ФОТОрепортаж

Сегодня, 31 января, в Киеве глава Украинской православной церкви митрополит Епифаний встретился с ранеными украинскими военнослужащими, которые находятся на лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Глава ПЦУ Епифаний проведал раненых бойцов в Главном военном клиническом госпитале 01

"Предстоятель Православной Церкви Украины поблагодарил воинов за героизм и жертвенный подвиг защиты родной земли, вручил подарки, пожелал скорейшего выздоровления и призвал на них Божье благословение", - говорится в сообщении.

Глава ПЦУ Епифаний проведал раненых бойцов в Главном военном клиническом госпитале 02

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Глава ПЦУ Епифаний проведал раненых бойцов в Главном военном клиническом госпитале 03
Глава ПЦУ Епифаний проведал раненых бойцов в Главном военном клиническом госпитале 04

Также митрополит Епифаний встретился с руководством Национального военно-медицинского клинического центра, ознакомился с работой медицинского учреждения.

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Глава ПЦУ Епифаний проведал раненых бойцов в Главном военном клиническом госпитале 05

Источник: https://censor.net.ua/n3109346
 
   
 Топ комментарии
 
хм.. он что их отпевать пришел!? Глава ПЦУ Епифаний проведал раненых бойцов в Главном военном клиническом госпитале - Цензор.НЕТ 6322 ...я наоборот считаю что молодец - правильно !!! ... Глава ПЦУ Епифаний проведал раненых бойцов в Главном военном клиническом госпитале - Цензор.НЕТ 1267
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только наше и для нас, во благо - всегда, во всем и всегда!... пусть будет так...
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Не можна батюшкє посєщать ранєних. Без їх на те позову. Вони ще живі і мають жити.
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хм.. он что их отпевать пришел!? Глава ПЦУ Епифаний проведал раненых бойцов в Главном военном клиническом госпитале - Цензор.НЕТ 6322 ...я наоборот считаю что молодец - правильно !!! ... Глава ПЦУ Епифаний проведал раненых бойцов в Главном военном клиническом госпитале - Цензор.НЕТ 1267
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Я не силен в религии, но батюшек в больницах гражданских никогда не встречал.
Так что ????
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всё правильно написал:я не силён в религии...
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Ещё раз, батюшки ходят к больным только на исповедь, перед смертью.
ЛЕЧАТ БОЛЬНЫХ ДОКТОРА.
воцерковились, так хоть поинтересуйтесь что к чему, и куда.
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Батюшки ходят в больницы к больным людям чтобы поддержать их и помолится за них перед Главным "Доктором" чтобы Он дал им силы перебороть свой недуг и укрепил в болезни!!!
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Про Кіріла в Томосі розповів?Чи скромно промовчав?
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І це добре, бо "На війні немає атеїстів"(с)
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не так...в окопах нету атеистов...а на войне их полно...
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Одужуйте хлопці.
Бог і Україна з вами.
Перемоги вам над одвічним ворогом України !
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только наше и для нас, во благо - всегда, во всем и всегда!... пусть будет так...
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Я Антихрист, но этот человек, я не знаю по сану кто он был тогда в то время,но Он возил на фронт машинами помощь и заметьте для живых,так что уважайте его хотя бы как Гражданина и Патриота Украины. И за то, что Он делает сейчас для Украины,ему большущий Респект и низкий поклон. Он останется на века в Истории Украины.Мы будем богатой и сильной страной! Слава Украине!!! Я пишу его с большой буквы, потому что Он этого заслуживаетю
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То, что он хороший человек, и патриот, неотменяет того факта что батюшка приходит к больным и раненым только на исповедь. А ЛЕЧАТ БОЛЬНЫХ ДОКТОРА.
неужели это так сложно понять для ,,аттеистов"?????
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