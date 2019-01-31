 Глава ПЦУ Епифаний проведал раненых бойцов в Главном военном клиническом госпитале. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

"Предстоятель Православной Церкви Украины поблагодарил воинов за героизм и жертвенный подвиг защиты родной земли, вручил подарки, пожелал скорейшего выздоровления и призвал на них Божье благословение", - говорится в сообщении.

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Также митрополит Епифаний встретился с руководством Национального военно-медицинского клинического центра, ознакомился с работой медицинского учреждения.

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