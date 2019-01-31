 Глава ПЦУ Епифаний проведал раненых бойцов в Главном военном клиническом госпитале. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.
"Предстоятель Православной Церкви Украины поблагодарил воинов за героизм и жертвенный подвиг защиты родной земли, вручил подарки, пожелал скорейшего выздоровления и призвал на них Божье благословение", - говорится в сообщении.
Также митрополит Епифаний встретился с руководством Национального военно-медицинского клинического центра, ознакомился с работой медицинского учреждения.
Так что ????
ЛЕЧАТ БОЛЬНЫХ ДОКТОРА.
воцерковились, так хоть поинтересуйтесь что к чему, и куда.
Бог і Україна з вами.
Перемоги вам над одвічним ворогом України !
неужели это так сложно понять для ,,аттеистов"?????