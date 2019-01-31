 Европарламент признал лидера оппозиции Венесуэлы Гуаидо временным президентом страны

Резолюцию одобрили большинствам голосов две основные фракции: народники и социалисты, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Евроньюс".

За документ проголосовали 439 евродепутата, 104 выступили против, 88 воздержались. Спикер Антонио Таяни отметил, что Европарламент стал "первым европейским институтом, сделавшим это". В Европарламенте также призвали дипслужбу Евросоюза и страны-участницы ЕС принять аналогичное решение.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия отправила Мадуро 30 тонн золота, которое по дороге превратилось в доллары, - "Новая газета". ФОТО

В резолюции Европарламенте указано, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был избран на этот пост 20 мая 2018 года на выборах с нарушениями международных демократических стандартов, его инаугурацию 10 января Европарламент классифицирует как "узурпацию власти", а Хуана Гуаидо определяет, как "законно избранного главу парламента".

В заявлении Европарламента подчеркивается, что депутаты полностью поддерживают Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы как "единственный законный демократический орган" республики. Депутаты заявили, что "необходимо восстановить полномочия Нацассамблеи, а также права и безопасность ее членов".

Также на Цензор.НЕТ: "Мы не боимся": оппозиция Венесуэлы намерена отозвать признание российских марионеточных образований Абхазия и Южная Осетия

"Депутаты Европарламента осуждают жестокие репрессии и насилие, приводящее к убийствам и жертвам, и требуют, чтобы находящееся сейчас у власти руководство Венесуэлы прекратило все нарушения прав человека", – говорится в сообщении.

Парламентарии также призвали немедленно освободить задержанных в Венесуэле журналистов, освещающих политический кризис в республике, в том числе нескольких граждан ЕС.

Читайте также: По стопам донбасских террористов: власти Венесуэлы создают "народное ополчение"

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.