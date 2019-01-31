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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2570) Геращенко Ирина (1304) Тамразов (18)

 По заявлению экс-замглавы "Укргазодобычи" НАБУ открыло уголовное производство в отношении Ирины Геращенко

Национальное антикоррупционное бюро по заявлению экс-первого зампредседателя "Укргаздобычи" Алексея Тамразова открыло криминальное производство по факту декларирования недостоверной информации первым заместителем председателя Верховной Рады Ириной Геращенко.

Как пердает Цензор.НЕТ, об этом сам Тамразов написал  на своей странице в Фейсбуке.

"НАБУ сегодня сообщило, что на основании моего заявления от 01.10.2018 начато досудебное расследование по факту возможного совершения первым заместителем председателя ВР Геращенко И.В. криминального правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование)", - написал он.

Тамразов сообщает, что заявление он подал еще 1 октября 2018 года, а НАБУ все это время проводило "информационную аналитическую работу".

В декабре 2018 года ведомости о возможном совершении криминального правонарушения в Единый реестр досудебных расследований внесены не были.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил под залог в 20 млн экс-замглаву правления "Укргаздобычи" Тамразова

По заявлению экс-замглавы Укргазодобычи НАБУ открыло уголовное производство в отношении Ирины Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109344
 
 
 Топ комментарии
 
А вот это уже интересно.
Теперь будем наблюдать как Ирка будет рвать вышиванку на пышной груди, отбрехиваясь от правды и матеря "агентов кремля".
Их за шо не зацепи, у их есть всегда стандартная железная отмазка: "все это брехня агентов кремля..."
Токо хто уже в это поверит? А теперь, Ирка, попробуй убедительно отмыться.
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К концу нашего пятилетнего срока Парашенка не оставит за решёткой ни одного сепара и топ коррупционера,а в память о правлении винницкой банды нам достанутся уничтоженные насмерть дороги,80 млрд внешнего долга и 5-7 миллионов выехавших на заработки украинцев.
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Иришка такая вся правильная,однако носик в пушку.
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Ірина Геращенко корумпована публІка.
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Давно пора !
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Не надо ничего читать,на нары всех и нормалёк.
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Тамразов это тот, которого хлопнуло СБУ на взятке 25 000 баксов, что б снять арест с чьих-то активов.. Тамразов вышел до суда под залог
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200000 дол.Друзі внесли за нього заставу-20 млн.грн.Гуляє,козачок.
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ого... я вообще слышал, что он наворовался на "Укргазвидобування".. он был там зампредом
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Вдруг патруль-облава, заштормило море.. (с)
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Хватографию с Медведчуком не задееларировала? По заявлению экс-замглавы "Укргазодобычи" Тамразова НАБУ открыло уголовное производство в отношении Ирины Геращенко - Цензор.НЕТ 9121
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почем фотка с мертвечуком - по курсу? По заявлению экс-замглавы "Укргазодобычи" Тамразова НАБУ открыло уголовное производство в отношении Ирины Геращенко - Цензор.НЕТ 4129
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А вот это уже интересно.
Теперь будем наблюдать как Ирка будет рвать вышиванку на пышной груди, отбрехиваясь от правды и матеря "агентов кремля".
Их за шо не зацепи, у их есть всегда стандартная железная отмазка: "все это брехня агентов кремля..."
Токо хто уже в это поверит? А теперь, Ирка, попробуй убедительно отмыться.
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Ну отмыться до выборов - это уж врятли: так и потянет немытая за собой всю "вертикаль власти".
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Ни разу не удивлен.
Но и результата не жду.
А хотелось бы!
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Иришка такая вся правильная,однако носик в пушку.
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Нет повести печальнее на свете чем повесть о "хранителях" бюджета...
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А Антоха как удивится - жена что-то прятала, *****..
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Наши правители в т.ч. и эта феерическая дура как то не привыкли к тому, что в Украине есть закон. Его действительно нет. И мы все скоро посмотрим, что это такое....
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я так понял что НАБУ можно заочно открывать уголовные дела на всех депутов, министров и их обслугу, гаранта с компашкой с АП и будет за что! .. да.. весело живем... По заявлению экс-замглавы "Укргазодобычи" Тамразова НАБУ открыло уголовное производство в отношении Ирины Геращенко - Цензор.НЕТ 9222
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К концу нашего пятилетнего срока Парашенка не оставит за решёткой ни одного сепара и топ коррупционера,а в память о правлении винницкой банды нам достанутся уничтоженные насмерть дороги,80 млрд внешнего долга и 5-7 миллионов выехавших на заработки украинцев.
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Вся вертикаль власти погрязла во вранье и коррупции.
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От тюрьмы и от сумы не зарекаются, да, Ирка?
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С ее связями - это только легкое дуновение ветерка!
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А как пела, как пела! Всегда в чужом глазу соринку видела , а в своем бревно не замечала.
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Бабло новинский одолжил. Стопудово ! Шоколадные твари!
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Як дружно завила в коментаріях вся прокацапська рать. Ірина Геращенко була, є і буде справжньою патріоткою України, а цього Тамразова, рано чи пізно за хабарі посадять і застава не допоможе.
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Як завжди,маніпулятивний заголовок.Розслідування проведене ще в вересні,порушення дрібні,і на днях буде завершене.Так...Гівенцем кинути.
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Дивні люди, коли вже дійде, всі хто звинувачував Ірку-камсамолку у будь-чому, змушені публічно вибачатися. Ірка-трещотка звісно не змовчить і шансом покіпішувати, однозначно скористається. Зараз вона у фаворі, а коли інформація ще і фейкова....., два-три дні телевізор можна не включати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо заявлению экс-замглавы "Укргазодобычи" НАБУ открыло уголовное производство в отношении Ирины Геращенко
 
 
 
 
 
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