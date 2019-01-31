 Будет работать еще две недели, - в Набсовете НОТУ прокомментировали увольнение Аласании

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Детектор медиа" сообщила председатель наблюдательного совета НСТУ Татьяна Лебедева.

Татьяна Лебедева добавила, что наблюдательный совет будет готовить объявления внесрочного конкурса на должность председателя правления Общественного. Для этого нужно создать комиссию, разработать условия конкурса, проголосовать за объявление конкурса и др.

Председатель наблюдательного совета объяснила, что расторжение контракта с Зурабом Аласанией не касается членов правления НСТУ и остальных членов его команды. Останутся ли они в компании - то их выбор.

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По словам госпожи Лебедевой, вопрос досрочного расторжения контракта с Зурабом Аласанией неоднократно поднимался членами наблюдательного совета, но раньше его не ставили в повестку дня.

"Сегодня вопрос о расторжении контакта был рассмотрен, поскольку на заседании должны были услышать аргументы всех членов наблюдательного совета. Решение принимали с соблюдением всех процедур, тайным голосованием. Из 12 присутствующих 9 человек проголосовали за недоверие председателю правления", - сказала она.

Госпожа Лебедева добавила, что подробнее о том, что происходило на заседании перед тайным голосованием, можно будет узнать из опубликованных протоколов на сайте "UA: Общественное вещание".

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Секретарь наблюдательного совета НСТУ Вадим Миський сказал "Детектор медиа", что полное решение наблюдательного совета с основаниями для расторжения контракта будут обнародовано в протоколе заседания в течение 5 дней на сайте общественного вещателя, поскольку вопрос озвучивался с голоса.

По данным источников "Детектора медиа", инициатором этого вопроса был член наблюдательного совета Вячеслав Козак.

"Наблюдательный совет имеет полномочия принимать такое решение. История конфликта между Зурабом Аласанией и некоторыми членами наблюдательного совета давняя и выливалась в публичную плоскость. От председателя наблюдательного совета неоднократно требовали включить в повестку дня вопрос увольнения председателя правления и поставить это на голосование", - рассказал господин Миський.

По словам Вадима Миського, во время тайного голосования было 9 голосов за расторжение контракта и 3 против. По мнению секретаря наблюдательного совета, даже если бы присутствовали все 16 членов наблюдательного совета, 9 голосов было бы достаточно для принятия решения.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.