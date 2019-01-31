 Полторак назвал 5 основных приоритетов Мионобороны на 2019 год

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
"Их пять. Это системообразующие элементы оборонной реформы, на которых должны сосредотачиваться усилия всех как в Вооруженных Силах, так и Министерстве обороны и подчиненных структурах", - отметил министр.
Первое - это эффективный оборонительный менеджмент, который предполагает целостную деятельность демократического гражданского контроля и новой военной системы управления в соответствии с принципами НАТО.
В этом контексте министр обороны обратил внимание руководства Генерального штаба на необходимость в 2019 году завершить формирование новой системы управления.
Вторым приоритетом Полторак назвал оборонное планирование на основе возможностей, которое соединено с бюджетными процессами в государстве на среднесрочную перспективу.
"Третье - оборонные закупки: по импорту - за рубежом с новыми полномочиями Министерства, и здесь необходимо будет провести целый комплекс работы. И в Украине - на основе новых правил с учетом норм соответствующих европейских стандартов и протоколов", - подчеркнул Полторак.
По словам руководителя оборонного ведомства, четвертым приоритетом является оптимизированная структура Вооруженных Сил с носителями конкретных оперативных возможностей.
"Это касается эффективного использования человеческого потенциала и материальных ресурсов путем совершенствования организационной структуры Вооруженных Сил Украины, рационального соотношения численности органов военного управления, военных частей, частей обеспечения, учреждений и организаций", - отметил министр.
Пятым приоритетным направлением Полторак назвал интегрированную систему гражданско-военных возможностей Украины для защиты национальных интересов, которая предусматривает комплексное использование политических, дипломатических и военных средств.