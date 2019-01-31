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 Полторак назвал 5 основных приоритетов Мионобороны на 2019 год

Министр обороны Степан Полторак во время заседания Комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных сил Украины назвал основные приоритеты деятельности на 2019 год.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

"Их пять. Это системообразующие элементы оборонной реформы, на которых должны сосредотачиваться усилия всех как в Вооруженных Силах, так и Министерстве обороны и подчиненных структурах", - отметил министр.

Первое - это эффективный оборонительный менеджмент, который предполагает целостную деятельность демократического гражданского контроля и новой военной системы управления в соответствии с принципами НАТО.

В этом контексте министр обороны обратил внимание руководства Генерального штаба на необходимость в 2019 году завершить формирование новой системы управления.

Смотрите: Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вторым приоритетом Полторак назвал оборонное планирование на основе возможностей, которое соединено с бюджетными процессами в государстве на среднесрочную перспективу.

"Третье - оборонные закупки: по импорту - за рубежом с новыми полномочиями Министерства, и здесь необходимо будет провести целый комплекс работы. И в Украине - на основе новых правил с учетом норм соответствующих европейских стандартов и протоколов", - подчеркнул Полторак.

По словам руководителя оборонного ведомства, четвертым приоритетом является оптимизированная структура Вооруженных Сил с носителями конкретных оперативных возможностей.

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"Это касается эффективного использования человеческого потенциала и материальных ресурсов путем совершенствования организационной структуры Вооруженных Сил Украины, рационального соотношения численности органов военного управления, военных частей, частей обеспечения, учреждений и организаций", - отметил министр.

Пятым приоритетным направлением Полторак назвал интегрированную систему гражданско-военных возможностей Украины для защиты национальных интересов, которая предусматривает комплексное использование политических, дипломатических и военных средств.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109342
 
 
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есть только один приоритет номер один - вымести, посадить, расстрелять совковых чмошников, которые руководят армией Украины в пользу РФ
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Это им не надо,лучше еще десяток ларьков Рошен открыть.И порохоботов набрать в минстецек,побольше.А то штатные уже не справляются
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В нас ще є великі військові склади? Треба 5 штук.
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Добавлю шестой - сменить главкома и послать на передовую вместо тюрьмы.
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Оно там надо,на передовой?Разве что обделается и вонью распугает кацапов
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А освобождать украинскую землю от какцапов-есть в приоритетах?Или это соевым не интересно,на этом не заработаешь.На фото хорошо видно военный "гений" барыжного гавнокомандующего.Но для минстецьков и порохоботов это перемога.Полторак назвал 5 основных приоритетов Мионобороны на 2019 год - Цензор.НЕТ 9302
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолторак назвал 5 основных приоритетов Мионобороны на 2019 год
 
 
 
 
 
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