 Полторак назвал 5 основных приоритетов Мионобороны на 2019 год

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

"Их пять. Это системообразующие элементы оборонной реформы, на которых должны сосредотачиваться усилия всех как в Вооруженных Силах, так и Министерстве обороны и подчиненных структурах", - отметил министр.

Первое - это эффективный оборонительный менеджмент, который предполагает целостную деятельность демократического гражданского контроля и новой военной системы управления в соответствии с принципами НАТО.

В этом контексте министр обороны обратил внимание руководства Генерального штаба на необходимость в 2019 году завершить формирование новой системы управления.

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Вторым приоритетом Полторак назвал оборонное планирование на основе возможностей, которое соединено с бюджетными процессами в государстве на среднесрочную перспективу.

"Третье - оборонные закупки: по импорту - за рубежом с новыми полномочиями Министерства, и здесь необходимо будет провести целый комплекс работы. И в Украине - на основе новых правил с учетом норм соответствующих европейских стандартов и протоколов", - подчеркнул Полторак.

По словам руководителя оборонного ведомства, четвертым приоритетом является оптимизированная структура Вооруженных Сил с носителями конкретных оперативных возможностей.

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"Это касается эффективного использования человеческого потенциала и материальных ресурсов путем совершенствования организационной структуры Вооруженных Сил Украины, рационального соотношения численности органов военного управления, военных частей, частей обеспечения, учреждений и организаций", - отметил министр.

Пятым приоритетным направлением Полторак назвал интегрированную систему гражданско-военных возможностей Украины для защиты национальных интересов, которая предусматривает комплексное использование политических, дипломатических и военных средств.

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