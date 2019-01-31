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 Политика Украины
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 Полторак назвал 5 основных приоритетов Минобороны на 2019 год

Министр обороны Степан Полторак во время заседания Комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных сил Украины назвал основные приоритеты деятельности на 2019 год.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

"Их пять. Это системообразующие элементы оборонной реформы, на которых должны сосредотачиваться усилия всех как в Вооруженных Силах, так и Министерстве обороны и подчиненных структурах", - отметил министр.

Первое - это эффективный оборонительный менеджмент, который предполагает целостную деятельность демократического гражданского контроля и новой военной системы управления в соответствии с принципами НАТО.

В этом контексте министр обороны обратил внимание руководства Генерального штаба на необходимость в 2019 году завершить формирование новой системы управления.

Смотрите: Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вторым приоритетом Полторак назвал оборонное планирование на основе возможностей, которое соединено с бюджетными процессами в государстве на среднесрочную перспективу.

"Третье - оборонные закупки: по импорту - за рубежом с новыми полномочиями Министерства, и здесь необходимо будет провести целый комплекс работы. И в Украине - на основе новых правил с учетом норм соответствующих европейских стандартов и протоколов", - подчеркнул Полторак.

По словам руководителя оборонного ведомства, четвертым приоритетом является оптимизированная структура Вооруженных Сил с носителями конкретных оперативных возможностей.

Также читайте: В Украине создали танковую бригаду резерва на случай открытой агрессии, - Полторак

"Это касается эффективного использования человеческого потенциала и материальных ресурсов путем совершенствования организационной структуры Вооруженных Сил Украины, рационального соотношения численности органов военного управления, военных частей, частей обеспечения, учреждений и организаций", - отметил министр.

Пятым приоритетным направлением Полторак назвал интегрированную систему гражданско-военных возможностей Украины для защиты национальных интересов, которая предусматривает комплексное использование политических, дипломатических и военных средств.

Читайте также: "Мы не ждем, пока закончится война, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО", - Турчинов

Источник: https://censor.net.ua/n3109342
 
 
 Топ комментарии
 
есть только один приоритет номер один - вымести, посадить, расстрелять совковых чмошников, которые руководят армией Украины в пользу РФ
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и построить патронный завод.... Полторак назвал 5 основных приоритетов Мионобороны на 2019 год - Цензор.НЕТ 6763
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Добавлю шестой - сменить главкома и послать на передовую вместо тюрьмы.
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есть только один приоритет номер один - вымести, посадить, расстрелять совковых чмошников, которые руководят армией Украины в пользу РФ
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как ни кацап-так расстрелять и посадить,по возможности-раскуркулить .вы уже рождаетесь такими,или телявизер вас формирует?
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Тем более видим, что на мокше ничего не меняется, свинорос призьівает расстреливать украинцев...
Как всегда.
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каких в жопу украинцев ? украинцы - защищают сою Родину, а не вставляют палки в колеса и не сливают координаты для артиллерийского обстрела вжопучленцам луганды.
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зачем телевизор, если есть мозги в голове ? 70% говнюков которые находятся на штабных должностях - служили, учились, жили в РСФСР, обзавелись связями, друзьями, долгами, обязанностями, их дети бывают гражданами РФ... как мудак у которого семья - граждани РФ может руководить подразделением армии Украины ? а ?

мой друг, который закончил академию сухопутных войск, имеет офицерскую должность, и воюет с самого начала - утверждает, что когда сообщаеш в генштаб и штаб АТО о своих действиях - прилетает град. поэтому сначало вырезают всех, делают свое дело, а потом по факту пишут рапорт что мол "в ходе разведывательной деятельности, было обнаружено .... , поскольку небыло возможности и времени, сообщить и согласовать ... , мною как командиром .... было принято единоличное решение - .... "

о чем тут еще говорить можно ?
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вот чего ты мелешь?какй нафиг друг-фантазер?и какой командир сообщает в генштаб?у него есть прямые начальники,кому он и должен докладывать Полторак назвал 5 основных приоритетов Мионобороны на 2019 год - Цензор.НЕТ 4141
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полковник ВСУ - это хер собачий а не командир ? или у тебя в друзьях только сержанты бывают ?
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я думал это ты там работаеш, шас позвоню еще разок заминирую, ...бали уже клоуны.
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тю...а сколько тех херов собачьих в крым и рашку сбежало...генералы и адмиралы,а не палковники.
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ну так етих повесить. а тех о ком я говорю - расстрелять. что не так ?
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Пока чіто, таварьісчь Алєг, другіх генєралов, у нас для вас нет...
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да вы и сами своих гереналов уху.каете... зачем нам напрягаться лишний раз ?

Полторак назвав 5 основних пріоритетів Міоноборони на 2019 рік - Цензор.НЕТ 6634
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извини, я был занят разгрузкой грузовика гексогена в очередном подвале
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и когда в последний раз град прилетал?
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Это им не надо,лучше еще десяток ларьков Рошен открыть.И порохоботов набрать в минстецек,побольше.А то штатные уже не справляются
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и это правильно...рошен налоги в бюджет платит.больше бюджет-больше на армию.
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Рошен платит налоги в бюджет рашки,на войну с Украиной.И ворует с бюджета Украины
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Ну, а конкретней по платежам в бюджет рашки рошеном, а то как то не в теме.
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В нас ще є великі військові склади? Треба 5 штук.
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И вернуть Крым.... Полторак назвал 5 основных приоритетов Мионобороны на 2019 год - Цензор.НЕТ 6512
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Добавлю шестой - сменить главкома и послать на передовую вместо тюрьмы.
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Оно там надо,на передовой?Разве что обделается и вонью распугает кацапов
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менять не накого...все остальные ,имеющие хоть какой то рейтинг избегают передовой Полторак назвал 5 основных приоритетов Мионобороны на 2019 год - Цензор.НЕТ 5357.бо там и навалять могут
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Та да,навалять могут,потому порохоботов и минстецьков и близко не видно,к военкоматам.И потому и ни один сынок властьимущих и чиновников на фронте не был и не будет.Ибо навалять могут
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А освобождать украинскую землю от какцапов-есть в приоритетах?Или это соевым не интересно,на этом не заработаешь.На фото хорошо видно военный "гений" барыжного гавнокомандующего.Но для минстецьков и порохоботов это перемога.Полторак назвал 5 основных приоритетов Мионобороны на 2019 год - Цензор.НЕТ 9302
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Сколько не кричи: «Порохобот ! Порохобот !», а все равно: путин - *****, рашка - гавно.
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Та да,путин-ху*ло,рашка-гавно,но благодаря соевым торговля с рашкой все растет,границы не перкрыты,барыжный гавнокомандующий на пару с кумом ху*ла подмяли под себя рынок газа в Украине
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Пріоритет номер один - солдат має знати кого і навіщо він захищає.
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«Украинские генералы опасны»

В этой статье https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/glen-grant-ukraine-can-build-army-beat-putin.html Глен Грант, который имел возможность несколько лет наблюдать за украинской армией изнутри, достаточно жестко раскритиковал современное состояние ВСУ. Предлагаем ключевые вырезки из этого материала.


"Украинская армия улучшается, но в целом она не является одной из лучших в Европе, поскольку имеет некоторые критические организационные недостатки. Поставка Украины "Джавелинов" этого не исправит, а может сделать только хуже", - пишет Грант.

"Очень часто удивительную храбрость и незначительные тактические успехи принимают за оперативные и стратегические способности. Оперативная способность - это способность проектировать силу в любое место и выиграть битву. Украина не имеет пока такой возможности", - убежден Грант.
"Вооруженные Силы Украины очень хорошо делают то, что они делают сейчас, но они не имеют возможности перейти на другой стиль войны, потому что отсутствуют доктрины, оснащение и подготовка к этому. Видение мобильной армии отсутствует на всех уровнях руководства ВСУ. Армия является слабой с точки зрения качества старших командиров и штабов, а также критически слабой в области связи, логистики и медицинских услуг. Существует также мало доверия между войсками и командующими. Существует еще меньше доверие к работе штабов. Их презирают активные военные и часто по уважительным причинам.
... Логистическая система существует, но не имеет устойчивости и запаса прочности для обеспечения поддержки подвижных войск. Она будет полностью перегружена, если возникнет необходимость поддержки двух или более фронтов "
"Главной проблемой нынешних ВСУ является то, что они все еще фундаментально расстраиваются и поддерживаются на основе советской армии. Это глупо, потому что такой подход разрушает и убивает дух свободного человека в обновленной Украине, что будет решающим фактором выигрыша в любом конфликте. Изменение этой устаревшей философии имеет решающее значение для нации, поскольку "небольшая советская армия не может выиграть войну против великой советской армии". Чтобы побеждать, ВСУ должны превратиться в мобильные и гибкие, быть сильными там, где Россия слаба", - пишет эксперт НАТО.
По мнению Гранта, Путин сознательно сковал украинскую армию в одном месте (вдоль линии разграничения на Донбассе, где она постепенно теряет ресурсы и боевой дух), а сам тем временем готовится к полноценной войне на полное уничтожение Украины как государства и как нации.

Также он сильно прошелся по Генштабу.
"Генеральный штаб опасно слаб и имеет ограниченное военное мышление, понимание и воображение. Они абсолютно застряли в советском прошлом, в частности в вопросах того, как командовать и организовывать оперативные структуры и проводить обучение. ... Они не понимают современные технологии и то, что они могут сделать для войска. Даже гражданские волонтеры больше понимают современное поле боя, чем они. У них почти нет настоящих военных экспертов", - убежден Грант.
"Генеральный штаб убивает ВСУ и ваше национальное будущее. Они не изменились и радикально не улучшились, как были с начала войны, поэтому замените их на младших офицеров и более активных молодых гражданских служащих. Они имели шанс, но не использовали его. Будьте безжалостными в этих вещах - ваше национальное выживание зависит от этого ", - предостерегает зарубежный эксперт.
Досталось и традициям решения кадровых вопросов.
"Текущая практика комплектования штаба АТО с тыловых штабов несовершенна, поскольку создает две армии: боевую армию Восточного фронта и штабную армию Муженко. Они не разделяют одинаковых этических или ценностных основ. Я слышу это от военных каждый день. Это опасно для страны, поскольку эта ситуация эксплуатируется Путиным, и ее нужно срочно менять "
"Персонал штабов секторов должен быть изменен на молодых офицеров (капитанов и майоров) и командиров с батальонного уровня с опытом боевых действий", - советует Грант, а как это происходит в современных Вооруженных силах Украины, можно увидеть на при
Полный текст
https://www.depo.ua/ukr/war/yak-reaguvati-na-list-polkovnika-granta-20180206721810
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Чтобы понять, почему соевые и бирюковы столь не любят данного профессионала,
кто есть полковник Грант:

Глен Грант - один из многих иностранных экспертов, которые приехали в Украину после
начала войны реализовывать различные проекты при поддержке западных стран. Он также один из немногих, кто достаточно остро и публично выражает свое видение того, что происходит в ВСУ, за что уже неоднократно подвергался критике и информационным атакам со стороны так называемых сторонников Министерства обороны и Генерального штаба. Тем не менее Глен не собирается останавливаться и верит, что положительные изменения в Украине неотвратимы.
За свою 37-летнюю карьеру военного Грант был командиром артиллерийской батареи, командовал военной тюрьмой в Великобритании, работал с оперативным составом и полицейскими служащими в штабе Первого Британского корпуса, штабе сухопутных войск, Министерстве обороны Великобритании, многонациональном центре управления действиями авиации авиационного штаба НАТО в Италии и персоналом четырех бригадных штабов. Он был советником президента Эстонии Мэри по вопросам вступления в НАТО. Работал в министерствах обороны Латвии, Эстонии, Болгарии, Черногории, Молдовы, Словении, Польши, Косово, Сербии и Чили. Сейчас Грант работает в основном в Эстонии, а десять дней ежемесячно он проводит в Украине.
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Потуги Гранта похвальны, но тут есть одна, точнее две проблемки.
1 Петя "своих" не бросает и не меняет.
2 Подчиненные Пети должны быть тупее Пети, в том числе и в военных вопросах, учитывая какой из кондитера полководец, выводы сделать не сложно
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Среди всех украинских военных не нашлось никого на должность министра, кроме мусора, посылавшего мусорят на разгон Майдана? Или шеф в Мацкве заругал?
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Полторак разогнал ХНР и повязал «ихтамнетов».
Годно?
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интересно...тема "холодного мира с рашкой"...это покруче будапештского меморандума или просто шиферный гвоздь в дупу херла?
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Якось все завуальовано і незрозуміло. Головне - бити ворога і звільнювати окуповані території. А про це ні слова.
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