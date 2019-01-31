 Полторак назвал 5 основных приоритетов Минобороны на 2019 год

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
"Их пять. Это системообразующие элементы оборонной реформы, на которых должны сосредотачиваться усилия всех как в Вооруженных Силах, так и Министерстве обороны и подчиненных структурах", - отметил министр.
Первое - это эффективный оборонительный менеджмент, который предполагает целостную деятельность демократического гражданского контроля и новой военной системы управления в соответствии с принципами НАТО.
В этом контексте министр обороны обратил внимание руководства Генерального штаба на необходимость в 2019 году завершить формирование новой системы управления.
Вторым приоритетом Полторак назвал оборонное планирование на основе возможностей, которое соединено с бюджетными процессами в государстве на среднесрочную перспективу.
"Третье - оборонные закупки: по импорту - за рубежом с новыми полномочиями Министерства, и здесь необходимо будет провести целый комплекс работы. И в Украине - на основе новых правил с учетом норм соответствующих европейских стандартов и протоколов", - подчеркнул Полторак.
По словам руководителя оборонного ведомства, четвертым приоритетом является оптимизированная структура Вооруженных Сил с носителями конкретных оперативных возможностей.
"Это касается эффективного использования человеческого потенциала и материальных ресурсов путем совершенствования организационной структуры Вооруженных Сил Украины, рационального соотношения численности органов военного управления, военных частей, частей обеспечения, учреждений и организаций", - отметил министр.
Пятым приоритетным направлением Полторак назвал интегрированную систему гражданско-военных возможностей Украины для защиты национальных интересов, которая предусматривает комплексное использование политических, дипломатических и военных средств.
Как всегда.
мой друг, который закончил академию сухопутных войск, имеет офицерскую должность, и воюет с самого начала - утверждает, что когда сообщаеш в генштаб и штаб АТО о своих действиях - прилетает град. поэтому сначало вырезают всех, делают свое дело, а потом по факту пишут рапорт что мол "в ходе разведывательной деятельности, было обнаружено .... , поскольку небыло возможности и времени, сообщить и согласовать ... , мною как командиром .... было принято единоличное решение - .... "
о чем тут еще говорить можно ?
В этой статье https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/glen-grant-ukraine-can-build-army-beat-putin.html Глен Грант, который имел возможность несколько лет наблюдать за украинской армией изнутри, достаточно жестко раскритиковал современное состояние ВСУ. Предлагаем ключевые вырезки из этого материала.
"Украинская армия улучшается, но в целом она не является одной из лучших в Европе, поскольку имеет некоторые критические организационные недостатки. Поставка Украины "Джавелинов" этого не исправит, а может сделать только хуже", - пишет Грант.
"Очень часто удивительную храбрость и незначительные тактические успехи принимают за оперативные и стратегические способности. Оперативная способность - это способность проектировать силу в любое место и выиграть битву. Украина не имеет пока такой возможности", - убежден Грант.
"Вооруженные Силы Украины очень хорошо делают то, что они делают сейчас, но они не имеют возможности перейти на другой стиль войны, потому что отсутствуют доктрины, оснащение и подготовка к этому. Видение мобильной армии отсутствует на всех уровнях руководства ВСУ. Армия является слабой с точки зрения качества старших командиров и штабов, а также критически слабой в области связи, логистики и медицинских услуг. Существует также мало доверия между войсками и командующими. Существует еще меньше доверие к работе штабов. Их презирают активные военные и часто по уважительным причинам.
... Логистическая система существует, но не имеет устойчивости и запаса прочности для обеспечения поддержки подвижных войск. Она будет полностью перегружена, если возникнет необходимость поддержки двух или более фронтов "
"Главной проблемой нынешних ВСУ является то, что они все еще фундаментально расстраиваются и поддерживаются на основе советской армии. Это глупо, потому что такой подход разрушает и убивает дух свободного человека в обновленной Украине, что будет решающим фактором выигрыша в любом конфликте. Изменение этой устаревшей философии имеет решающее значение для нации, поскольку "небольшая советская армия не может выиграть войну против великой советской армии". Чтобы побеждать, ВСУ должны превратиться в мобильные и гибкие, быть сильными там, где Россия слаба", - пишет эксперт НАТО.
По мнению Гранта, Путин сознательно сковал украинскую армию в одном месте (вдоль линии разграничения на Донбассе, где она постепенно теряет ресурсы и боевой дух), а сам тем временем готовится к полноценной войне на полное уничтожение Украины как государства и как нации.
Также он сильно прошелся по Генштабу.
"Генеральный штаб опасно слаб и имеет ограниченное военное мышление, понимание и воображение. Они абсолютно застряли в советском прошлом, в частности в вопросах того, как командовать и организовывать оперативные структуры и проводить обучение. ... Они не понимают современные технологии и то, что они могут сделать для войска. Даже гражданские волонтеры больше понимают современное поле боя, чем они. У них почти нет настоящих военных экспертов", - убежден Грант.
"Генеральный штаб убивает ВСУ и ваше национальное будущее. Они не изменились и радикально не улучшились, как были с начала войны, поэтому замените их на младших офицеров и более активных молодых гражданских служащих. Они имели шанс, но не использовали его. Будьте безжалостными в этих вещах - ваше национальное выживание зависит от этого ", - предостерегает зарубежный эксперт.
Досталось и традициям решения кадровых вопросов.
"Текущая практика комплектования штаба АТО с тыловых штабов несовершенна, поскольку создает две армии: боевую армию Восточного фронта и штабную армию Муженко. Они не разделяют одинаковых этических или ценностных основ. Я слышу это от военных каждый день. Это опасно для страны, поскольку эта ситуация эксплуатируется Путиным, и ее нужно срочно менять "
"Персонал штабов секторов должен быть изменен на молодых офицеров (капитанов и майоров) и командиров с батальонного уровня с опытом боевых действий", - советует Грант, а как это происходит в современных Вооруженных силах Украины, можно увидеть на при
Полный текст
https://www.depo.ua/ukr/war/yak-reaguvati-na-list-polkovnika-granta-20180206721810
кто есть полковник Грант:
Глен Грант - один из многих иностранных экспертов, которые приехали в Украину после
начала войны реализовывать различные проекты при поддержке западных стран. Он также один из немногих, кто достаточно остро и публично выражает свое видение того, что происходит в ВСУ, за что уже неоднократно подвергался критике и информационным атакам со стороны так называемых сторонников Министерства обороны и Генерального штаба. Тем не менее Глен не собирается останавливаться и верит, что положительные изменения в Украине неотвратимы.
За свою 37-летнюю карьеру военного Грант был командиром артиллерийской батареи, командовал военной тюрьмой в Великобритании, работал с оперативным составом и полицейскими служащими в штабе Первого Британского корпуса, штабе сухопутных войск, Министерстве обороны Великобритании, многонациональном центре управления действиями авиации авиационного штаба НАТО в Италии и персоналом четырех бригадных штабов. Он был советником президента Эстонии Мэри по вопросам вступления в НАТО. Работал в министерствах обороны Латвии, Эстонии, Болгарии, Черногории, Молдовы, Словении, Польши, Косово, Сербии и Чили. Сейчас Грант работает в основном в Эстонии, а десять дней ежемесячно он проводит в Украине.
1 Петя "своих" не бросает и не меняет.
2 Подчиненные Пети должны быть тупее Пети, в том числе и в военных вопросах, учитывая какой из кондитера полководец, выводы сделать не сложно
Годно?