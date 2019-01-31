 Монетизация субсидий не повлияет на инфляцию, - замглавы НБУ Сологуб

Об этом заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил во время монетарного брифинга в Киеве в четверг, 31 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается эксперимента с субсидиями: если оперировать имеющейся в настоящее время информацией, сумма монетизации составит около 6 млрд грн в месяц, и эксперимент будет длиться два месяца. При таких параметрах это (предоставление субсидий наличными, – ред.) выглядит несущественным фактором", – сказал Сологуб.

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Заместитель главы НБУ что ожидаемые 12 млрд грн на монетизацию субсидий составляют всего лишь около 3% частного потребления за этот период.

"По теории, эти средства не должны идти на потребительский рынок, а должны быть направлены на оплату коммунальных услуг. Но даже если какая-то сумма и пойдет на потребление, эффект не будет существенным", – объяснил он.

Напомним, в правительстве предлагают, чтобы с марта по май 2019 года в Украине действовали параллельно две модели монетизации субсидий. По одной из них средства на субсидии будут получать на счет в "Ощадбанке", а оттуда непосредственно за оплату коммунальных услуг, и потребители не смогут ими воспользоваться. По второй субсидии будут выплачивать потребителям деньгами.

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Ранее в правительстве сообщали, что планируют завершить процесс монетизации субсидий до октября 2019.

В частности, переход на монетизацию субсидий состоится в 3 этапа. Первым этапом предусматривается, что с 1 января 2019 монетизируются субсидии для 100–150 тысяч семей, обратившихся за субсидиями с новым пакетом документов.

Начиная с мая состоится монетизация субсидий для тех домохозяйств, которым назначили субсидию на неотопительный сезон, а с 1 октября состоится полный переход на монетизацию субсидий.