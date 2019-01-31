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 Общество
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Все про:Кирилл (994) Томос (211) Епифаний (73) ПЦУ (190)

 Были просьбы, чтобы я не упоминал в диптихе патриарха Кирилла. Но это прямое нарушение норм томоса, я этого не сделал, - Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью в программе KishkiNa главного редактора издания LB.ua Сони Кошкиной заявил, что поминает во время службы патриарха Русской православной церкви Кирилла, потому что это одно из требований томоса об автокефалии.

Как передает Цензор.НЕТ, интервью было опубликовано в YouTube 30 января.

"Многие спрашивают меня: "Почему вы в диптихе поминаете патриарха Кирилла? Вы же не поминали его после избрания предстоятелем до получения томоса". Да, я его не упоминал, потому что мы находимся в состоянии войны. Но в то время, когда я мог это делать как предстоятель. Потому что до [подписания] томоса у меня не было никаких юридических предписаний, что я должен упоминать в диптихе патриарха Кирила, и поэтому я этого не делал, когда это зависело от меня", – сказал Епифаний.

Он рассказал, что согласно томосу, предстоятель ПЦУ должен, согласно диптиху, поминать всех патриархов и других предстоятелей православных церквей.

"Вы представляете себе, если бы я уже на второй день, совершая богослужение в Киеве, в день Рождества Христова, 7 января, нарушил норму томоса? Я этого не сделал, хотя было много просьб ко мне, чтобы я не упоминал в диптихе патриарха Кирилла. Но это прямое нарушение норм томоса, потому что там четко прописано: есть каноничный порядок. Мы не молимся за патриарха Кирилла. Мы должны его поминать как одного из предстоятелей поместной православной церкви. Это делает патриарх Варфоломей, и для нас Мать-церковь – образец", – сказал митрополит.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада в четверг, 20 декабря, приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующий проект закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

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Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

26 января Министерство культуры обнародовало список религиозных организаций, которые должны в течение трех месяцев сменить свое название.

Источник: https://censor.net.ua/n3109340
 
   
 Топ комментарии
 
А как же отсутсвие ТОМОСА у мацковской секты
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А путина пресвятешего упоминать в шоколаднтм томосе часом не прописали?
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добре, що є Українська церква!!!
але Бог повен буди в душі кожного Українця !!!
тоді і житиме краще! Были просьбы, чтобы я не упоминал в диптихе патриарха Кирилла. Но это прямое нарушение норм томоса, я этого не сделал, - Епифаний - Цензор.НЕТ 4016
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А путина пресвятешего упоминать в шоколаднтм томосе часом не прописали?
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У нас церковь отделена от политики государств Были просьбы, чтобы я не упоминал в диптихе патриарха Кирилла. Но это прямое нарушение норм томоса, я этого не сделал, - Епифаний - Цензор.НЕТ 2487
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отдєлєна? а шо ж так держслужбовець нєкій Поршенко з дружбаном Наріком так з Томосом бігають по країні?
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Упомянут. когда весь мокшанский улус отпевать будут.
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А как же отсутсвие ТОМОСА у мацковской секты
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а нам, українцям, що з цього?!
- хай здохнуть всі кацяпи!!! Были просьбы, чтобы я не упоминал в диптихе патриарха Кирилла. Но это прямое нарушение норм томоса, я этого не сделал, - Епифаний - Цензор.НЕТ 2110
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Раз их упоминают в диптихе все православные церкви, то может и Томос у них есть? Не задавали себе такую логическую загадку?
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В этом плане им проще...подписался за томос играй по правилам или живи по уставу...
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добре, що є Українська церква!!!
але Бог повен буди в душі кожного Українця !!!
тоді і житиме краще! Были просьбы, чтобы я не упоминал в диптихе патриарха Кирилла. Но это прямое нарушение норм томоса, я этого не сделал, - Епифаний - Цензор.НЕТ 4016
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Зачем ФСБшного генерала Кирилла тревожить? Были просьбы, чтобы я не упоминал в диптихе патриарха Кирилла. Но это прямое нарушение норм томоса, я этого не сделал, - Епифаний - Цензор.НЕТ 6279
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хм..еще немного и ты Епифаний не оправдаешь нашего высокого доверия... Были просьбы, чтобы я не упоминал в диптихе патриарха Кирилла. Но это прямое нарушение норм томоса, я этого не сделал, - Епифаний - Цензор.НЕТ 4394
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Нельзя так резко ,в Мордовии неправильно всё поймут
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главное чтобы украинцы меня поняли правильно, а мокши идут лесом....
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и ты Епифаний не оправдаешь нашего высокого доверия...
Ого.... в Вас вселилось уже множество (бесов или чертей...?) что от имени всех их пишите?
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я к сожаленью, вас очень плохо знаю, с хорошей стороны ....
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вообщем испугался неудовольствия Константинополя, которого могло и не быть...
На чувства украинского народа церковью которого УПЦ должна быть Епифанию насрать...
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он читал Томос! (хотя там конечно немного читать, но все же)... интересно, а все депутаты, министры и т.п. конституцию читали?
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а зачем им читать - им бабло колотить надо - пока не выкинули
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все попы ******* с кадилами. шо укр, шо кацорогий.
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С самого начала было понятно что все к чему прикасается порошенко - получается гибридное полудело, что война - не война, что томос теперь обязывает упоминать гбэшного генерала, который благословлял своих орков на убийство украинцев... это просто сраный пиз...ц . Птртшенко - ты тварь ***..я
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попы то попы - если что есть УГКЦ она кирюшу тока в аду упоминает
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повилізало лайно цапське на гілку.Стара пісня про "зраду зрадну" і знову тіж самі імена.Все ім не так,говноплюям вентиляторним.Прикриваються украінським стягом та дихають ядом кацапським.Ідіть науй мерзота лугандонська. Были просьбы, чтобы я не упоминал в диптихе патриарха Кирилла. Но это прямое нарушение норм томоса, я этого не сделал, - Епифаний - Цензор.НЕТ 9556
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Гібрідний якийсь напів-Томос... Осанну Кірілу вимагає.
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Выход есть, упоминая кремлевского Звездония на букву "3,14", скрутить смачную дулю под рясой.
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Так і шо стосовно мене ,то я згадую Кіру Гундяева коли бажаю йому щоб у нього уй на лобі виріс.
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Ну помянул.
Не злим тихим словом.
Бог простить.

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да че вы к Святому Отцу доколупались ? у них ведь тоже есть свои правила и законы.
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А що? Анафема це вже не згадування, що був такий?
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Та помяніть вже того кєрілку гебешного! За спірт Раяль! За сігарєти! Бог скрєп окропіт вас за це святим содєржимим з вигрєбних расєйських тубзіков))).
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Маруся Климова, прости любимава. Бог не фраер, он все видит.

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Та я тєбя вже 100 разів простіла! Зуб даю!)
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Якщо патріарха московитів згадують,значить і їх церква легальна.
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Прописано в Томосе поминать всех патриархов, значит надо поминать. Окрепнет наша церковь потом права качать будем. А сейчас надо выполнять то кто Патриарх Варфоломей и синод постановили. Это пусть гундяевские мракобесы юродствуют .
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отклонение от церковных правил (понятий), даст повод кацапам заявлять про нарушения и не легитимность.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБыли просьбы, чтобы я не упоминал в диптихе патриарха Кирилла. Но это прямое нарушение норм томоса, я этого не сделал, - Епифаний
 
 
 
 
 
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