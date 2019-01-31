EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Общество
  1180  10
Все про:Берлин (154) Словакия (395) Укрзализныця (1547) Омелян (595) Кравцов Евгений (83)

 В Берлин и Кошице будут ходить поезда "Укрзализныци", - Омелян

"Укрзализныця" в 2019 году запустит поезда в Берлин и словацкий город Кошице, продолжив формирование сообщений с иностранными государствами.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов добавил, что в 2019 году компания обновит 110 пассажирских вагонов, 46 из которых будут новыми, остальные – "существенно отреставрированными".

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция расследует разворовывание 20 млн при строительстве экспресса в "Борисполь"

Кроме этого, Кравцов анонсировал разработку системы пассажирских пригородных перевозок в Киеве. Он напомнил, что одним из первых подобных сообщений стал поезд между Киевом и аэропортом Борисполь. За 2 месяца им воспользовались более 100 000 человек.

Также на Цензор.НЕТ: Под сооснователем организации "Общественный контроль "Укрзализныци" рухнула полка в купе. ФОТО

Ранее "Укрзализныця" уже осуществляла рейсы по маршруту "Киев–Берлин". Поезд в немецкую столицу прекратил курсировать в 2012 из-за убыточности. О планах возобновить поезд в Берлин в сентябре 2018 года сообщал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Источник: https://censor.net.ua/n3109339
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Блин чи открьіть, что ли бизнес: «Оформляю субсидии. Дорого»...
 показать весь комментарий
 
 
и монетизирую даром - и тел - коллекторров До Берліна і Кошице ходитимуть потяги "Укрзалізниці", - Омелян - Цензор.НЕТ 1345
 показать весь комментарий
 
Но покорежил он края,
И шире стала колея.
 показать весь комментарий
 
Рабов повезут на плантации. Украинский апартеид. Безвиз всемогущий. Пете, чем меньше украинцев, тем лучше. 15 млн. достаточно для поддержания кассы, а пенсионеров заморить или усыпить гройсмано-терапией.
 показать весь комментарий
 
 
кто будет штрафы и неустойки платить за задержки и поломки?
бюджет, т. е. мы с вами.
 показать весь комментарий
 
 
Інформація від Омеляна шлеперам, до відома.
 показать весь комментарий
 
 
Из раздела «Ето интересно».
Когда англичане строили первую в россии железную дорогу, то самое простое, укладку рельс , кстати тоже английских, поручили русскім. Ну и как оно всегда, русскіе кулибиньі взяли мерять ширину колеи не по осевой, а по боковой сторон головки рельса. Ширина головки 90 мм. Отсюда и получилась «широкая колея», ширшая европейской аж на 9 сантиметров.

 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Берлин и Кошице будут ходить поезда "Укрзализныци", - Омелян
 
 
 
 
 
 вверх