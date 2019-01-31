 В Берлин и Кошице будут ходить поезда "Укрзализныци", - Омелян

Об этом на пресс-конференции сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов добавил, что в 2019 году компания обновит 110 пассажирских вагонов, 46 из которых будут новыми, остальные – "существенно отреставрированными".

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Кроме этого, Кравцов анонсировал разработку системы пассажирских пригородных перевозок в Киеве. Он напомнил, что одним из первых подобных сообщений стал поезд между Киевом и аэропортом Борисполь. За 2 месяца им воспользовались более 100 000 человек.

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Ранее "Укрзализныця" уже осуществляла рейсы по маршруту "Киев–Берлин". Поезд в немецкую столицу прекратил курсировать в 2012 из-за убыточности. О планах возобновить поезд в Берлин в сентябре 2018 года сообщал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.