 Инициатором отставки Аласании стал член Набсовета НОТУ Козак, назначенный по квоте Радикальной партии, - Найем

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Найем отметил: "Только что Наблюдательный совет UA: Перший досрочно разорвал договор с главой телеканала зурабом Аласанией. Причины и юридические основания пока неизвестны.

Откровенно говоря, это очень тревожный сигнал. За два месяца до выборов канал с 93% покрытием аудитории оказался без руководителя".

Позже Найем дописал: "Инициатором выступил Вячеслав Козак. Предложил включить в повестку дня и проголосовать в закрытом режиме. Расклад голосов пока неизвестен. Вячеслав Козак был включён в состав Набсовета по квоте фракции Радикальной партии".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.