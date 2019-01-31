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Все про:увольнение (1496) Найем (470) общественное вещание (69) Аласания (63) НОТУ (43)

 Инициатором отставки Аласании стал член Набсовета НОТУ Козак, назначенный по квоте Радикальной партии, - Найем

Народный депутат Украины Мустафа Найем обнародовал информацию, что инициатором голосования за отставку председателя правления Общественного вещания Зураба Аласании стал член Набсовета НОТУ от Радикальной партии Вячеслав Козак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Найем отметил: "Только что Наблюдательный совет UA: Перший досрочно разорвал договор с главой телеканала зурабом Аласанией. Причины и юридические основания пока неизвестны.

Откровенно говоря, это очень тревожный сигнал. За два месяца до выборов канал с 93% покрытием аудитории оказался без руководителя".

Позже Найем дописал: "Инициатором выступил Вячеслав Козак. Предложил включить в повестку дня и проголосовать в закрытом режиме. Расклад голосов пока неизвестен. Вячеслав Козак был включён в состав Набсовета по квоте фракции Радикальной партии".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Инициатором отставки Аласании стал член Набсовета НОТУ Козак, назначенный по квоте Радикальной партии, - Найем 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109337
 
 
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Пуштун вже в траурі? Русоватників поменшає?
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сейчас грузины не в тренде....
Кого нибудь другого из нацменьшинств нужно подыскать директором .....
Не украинцам же доверять национальный канал в самом деле...
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Главный лозунг "радикалов", как и их шефа:
"Всегда!" готовы лечь под того, кто заплатит больше ...
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просто Аласания отказался носить стринги, а Олег Ляшко такого не прощает Инициатором отставки Аласании стал член Набсовета НОТУ Козак, назначенный по квоте Радикальной партии, - Найем - Цензор.НЕТ 8964
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Обана! На хитрьіе крємльовскіє многоходовьіє очки, есть джокєрьі с левой резьбой.

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"Из всех искусств важнейшим дня нас является телевидение" (в оригинале- кино, В.И.Ленин больше 100 лет назад)."Почта, телеграф, телефон" преобразовались в "Интернет, телевидение, мобильная связь" в 21 веке.
Перед выборами вопрос контроля телеканалов является жизненно важным для не слишком популярных кандидатов. Вся возня именно из-за этого.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИнициатором отставки Аласании стал член Набсовета НОТУ Козак, назначенный по квоте Радикальной партии, - Найем
 
 
 
 
 
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