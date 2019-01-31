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Все про:налоговая милиция (1509) Харьковщина (1270) ГФС (3067)

 Налоговики на Харьковщине добились от госпредприятия возмещение в бюджет 26,8 млн грн нанесенного ущерба

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС обеспечили возмещение в бюджет 26,8 млн грн нанесенного ущерба.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры было установлено, что должностное лицо государственного предприятия на территории Харьковской области, которое осуществляет ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, путем списания с баланса предприятия основных средств - подвижного состава - и завышения сумм амортизации умышленно уклонилось от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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Учитывая, что благодаря принятым в ходе расследования мерам нанесенный государству ущерб в сумме 26,8 млн грн возмещен в полном объеме, судом будет рассмотрен вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3109335
 
 
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снова зомбаки давно разложившейся ментовки!!!! Налоговики на Харьковщине добились от госпредприятия возмещение в бюджет 26,8 млн грн нанесенного ущерба - Цензор.НЕТ 6827 Налоговики на Харьковщине добились от госпредприятия возмещение в бюджет 26,8 млн грн нанесенного ущерба - Цензор.НЕТ 9795
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики на Харьковщине добились от госпредприятия возмещение в бюджет 26,8 млн грн нанесенного ущерба
 
 
 
 
 
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