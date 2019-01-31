 Порошенко и Тимошенко проводили в январе агитационную деятельность наиболее активно, - "ОПОРА"

Об этом Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт общественной организации "ОПОРА".
"В течение января 2019 года активную агитационную кампанию развернули 28 человек, большинство из которых не были зарегистрированы кандидатами на пост президента во время проведения агитационных мероприятий. Абсолютными лидерами по масштабам и интенсивности агитационной деятельности в январе 2019 года остаются П.Порошенко и Ю.Тимошенко. Так же активными, но менее территориально разветвленными, являются агитационные кампании Олега Ляшко и Андрея Садового", – говорится в сообщении организации в четверг.
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Говоря о нарушениях, наблюдатели отметили, что команда действующего президента привлекала к анкетированию граждан работников бюджетных учреждений на оплачиваемой основе.
"Избирательная команда П.Порошенко, который на тот момент не находился в статусе зарегистрированного кандидата, организовала проведение общенационального социологического опроса, что фактически является формой уличной агитации. К такой деятельности на оплачиваемой основе привлекались не только сторонники кандидата или нейтральные лица, но и работники бюджетных учреждений. Такая деятельность свидетельствует о неправомерном расходовании избирательных средств (до момента создания избирательного фонда), а также признаки злоупотребления административным ресурсом", – указали в "ОПОРЕ".
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Согласно данным, наблюдатели гражданской сети в ходе мониторинга региональных визитов кандидатов и потенциальных кандидатов обнаружили 10 случаев передачи ими товаров гражданам от своего имени или от имени партии.
"Сюда же относятся случаи участия политических лидеров в официальном вручении товаров, закупленных за бюджетные средства. Чаще всего такой формат агитационной работы использовали О.Ляшко (4 эпизода) и П.Порошенко (3 эпизода)", – уточнили в организации.
Кроме того, в первый месяц избирательного процесса наблюдатели "ОПОРЫ" направили 239 обращений и заявлений в территориальные подразделения Национальной полиции Украины.
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"Абсолютное большинство из них касалась распространения печатных материалов без сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираже, ответственных за выпуск лицах и заказчике соответствующих материалов. Большинство зафиксированных случаев распространения печатных материалов без выходных данных касалась агитационной деятельности А.Садового и Анатолия Гриценко", – рассказали в "ОПОРЕ".
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Ідея - Роман Скрипін.
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За технічної підтримки компанії Riversoft в Кременчуці.
Реалізація на skrypin.ua та UMN.
▶️ Коли: 1 лютого 14:00
▶️ Де: UNIT.City. Київ, вул. Дорогожицька, 3 (будівля B1, Зала UNIT.Core).
▶️ Реєстрація за посиланням: http://bit.ly/2FUCeD7
▶️ Вхід на івент почнеться о 13.00 за попереднім списком запрошених.
Бізнес починається з одного кліку.
З flower.vision 🌸
Фіалка таки розцвіла
трансляція буде з 14-00 тут - www.youtube.com/watch?v=onQt_PpmahE
сс
За 100 дней и Петро мог мира добиться....
Крым лаптеногим,они Даунбасс в Украину.Недовольных патриотов с обеих сторон на полях сражений сложить,остальных как всегда за гречку.Все так просто,
Слава Украине!
Регіональними штабами неформально керуватимуть голови обласних державних адміністрацій, але виборами в основному займаються їхні перші заступники. Зокрема, у Києві керівником штабу планують призначити депутата БПП з групи "Удар" Дмитра Білоцерківця.
"Хоч насправді, за даними УП, виборчі проблеми у столиці вирішуватиме скандальний бізнесмен, екс-депутат "Партії регіонів" Вадим Столар, якого називають "тіньовим мером". Якраз нещодавно журналісти програми "Схеми" зафіксували, як бізнесмен таємно заїжджає у двір адміністрації президента", - йдеться в статті.
Регіональними штабами порошенко керуватимуть голови обласних державних адміністрацій, Адмін ресурс і порушення закону тим хто повинен бути його гарантомю
Креативен. Это не Черновецкий, с его гречкою.
Эти старики уже задолбали ходить со своей агитацией. Спрашиваю - и вы за него будете голосовать, после таких платежек? А как нам выживать, отвечают, а тут немалые деньги дают.
Клиника, ***** (С)
"Люди, которых не было в списке, начали возмущаться. В частности, звучало, что за ними "прислали" автобусы и привезли за 30 километров от села", - указано в сообщении на сайте организации.Источник: https://censor.net.ua/n3106784
Тем и кончит