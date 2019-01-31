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 Сотрудники ГБР задержали заместителя главы Печерской РГА Киева при получении 20 тысяч взятки. ФОТО

Следователями теруправления ГБР, расположенного в г. Киеве, задержан заместитель председателя Печерской районной в городе Киеве государственной администрации за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

В сообщении отмечается: "Во время досудебного расследования установлено, что за ежемесячную выплату в размере 20 000 гривен госслужащий обещал частному предпринимателю предоставить разрешительные документы для получения в аренду помещений, находящихся в коммунальной собственности.

Государственный служащий задержан при получении неправомерной выгоды при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в г. Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В случае доказательства вины за содеянное уголовное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение), лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, обыски в служебных помещениях Печерской РГА и по месту жительства задержанного. Также решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления".

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Сотрудники ГБР задержали заместителя главы Печерской РГА Киева при получении 20 тысяч взятки 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109333
 
   
 Топ комментарии
 
для мальдивского и сейшельского это даже не рыба... так шушера.
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Вы посмотрите , они ничего и никого не боятся, берут и берут, и чем дальше тем больше чаще и вполне открыто.
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Нет. Районные администрации всегда брали взятки. При Кучме мало. Увеличиваться наглость началась при Ющенко, при Юле, при Янеке.
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для мальдивского и сейшельского это даже не рыба... так шушера.
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от ціни на Печерську, але за шо йому подякували?
за оренду - так треба давно позбутися того майна! Сотрудники ГБР задержали заместителя главы Печерской РГА Киева при получении 20 тысяч взятки - Цензор.НЕТ 343
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але ж не виходить - папа не продав власність - і місцеві царьки - теж! Сотрудники ГБР задержали заместителя главы Печерской РГА Киева при получении 20 тысяч взятки - Цензор.НЕТ 7800 Сотрудники ГБР задержали заместителя главы Печерской РГА Киева при получении 20 тысяч взятки - Цензор.НЕТ 7800 Сотрудники ГБР задержали заместителя главы Печерской РГА Киева при получении 20 тысяч взятки - Цензор.НЕТ 2012
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Вы посмотрите , они ничего и никого не боятся, берут и берут, и чем дальше тем больше чаще и вполне открыто.
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так так всегда было. просто раньше это по тихому заминали, а сейчас это попадает в прессу. такое дерьмо в этой стране я вижу всю свою сознательную жизнь. ничего не меняется. закрывают-увольняют одних, на их место приходят другие. только массовые расстрелы таких ублюдков спасут Украину.
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И шо, на всех их мест в тюрьмах хватает?
Если не хватает, то мы снова скинемся по смс по 15 гривен (инфляция!) на строительство тюрем для казнокрадов и взяточников?
Я скинусь. Но не этой власти.
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я предлагаю построить биореактор и утилизировать всех этих подонков на белковую массу и жиры.
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вот когда от 20 тыщ расстреливать на месте - трупов было бы горы!!!! Сотрудники ГБР задержали заместителя главы Печерской РГА Киева при получении 20 тысяч взятки - Цензор.НЕТ 2871
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Каждый день зашквар по взяткам. Пора бы применять китайское правосудие.
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поддерживаю. даже похоронить кого то невозможно пока на лапу кому то не дашь. такое впечатление что они думают что они бессмертные и неуязвимые... они ошибаются.
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Борьба с коррупцией при Порошенко привела к росту коррупции повсеместно. И это факт
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Нет. Районные администрации всегда брали взятки. При Кучме мало. Увеличиваться наглость началась при Ющенко, при Юле, при Янеке.
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Членом какой партии был пойманый чиновник?Имеется в виду до занятия своей должности.
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Я знаю як подолати в Україні корупцію. Потрібно усіх українців вишикувати у шеренгу, поділити на перших та других, перших призначити корупціонерами, других антикорупціонерами, корупціонерів розстріляти, після чого, процедуру повторити... разів з десять!
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Я знаю як подолати в Україні корупцію. Потрібно усіх українців вишикувати у шеренгу, поділити на перших та других, перших призначити корупціонерами, других антикорупціонерами, корупціонерів розстріляти, після чого, процедуру повторити... разів з десять!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудники ГБР задержали заместителя главы Печерской РГА Киева при получении 20 тысяч взятки. ФОТО
 
 
 
 
 
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