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 Евросоюз призвал РФ предоставить медпомощь политзаключенному украинцу Грибу

Европейский Союз (ЕС) ожидает, что Россия освободит украинского политзаключенного Павла Гриба и предоставит ему доступ к надлежащей медицинской помощи

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter  написала пресс-секретарь Европейской службы внешних дел Майя Косьянчич.

"Очень тревожные новости об ухудшении здоровья украинского гражданина Павла Гриба, который задержан российскими властями после похищения в Беларуси. Мы ожидаем, что Россия срочно освободит его и предоставит доступ к надлежащей медицинской помощи", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только решительными совместными усилиями сможем его спасти, - Украина проинформировала ЕС о критическом состоянии политзаключенного Гриба

Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

Также читайте: Двое свидетелей по делу политзаключенного Гриба не смогли объяснить противоречия в своих показаниях

7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".

Источник: https://censor.net.ua/n3109331
 
   
 Топ комментарии
 
Почему забыли про Балуха!!?? Настоящего патриота в застенках врага!!!!
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Мне до слез жалко этого хлопца.
Как его угораздило попасть на кацапский разводняк! Ну, тут уж - судьба, против нее не попрешь.
Жалко хлопца... Хоть его и пиарят, вроде не забывают, но мы понимаем, шо вытаскивать его будут в последнюю очередь.
А бы дожил... Держись, мужчина. Дай Бог придет тот День, когда мы вас всех возвернем в Нэньку!
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Ну напишите что он незаконно удерживается кацапией!
Какой он политзаключенный?!
Дурак малолетний и этим все сказано.
Или в БЮТ уже новый первый номер, в партийном списке появился?
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Почему забыли про Балуха!!?? Настоящего патриота в застенках врага!!!!
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Они не забыли просто ничего не могут
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Ну напишите что он незаконно удерживается кацапией!
Какой он политзаключенный?!
Дурак малолетний и этим все сказано.
Или в БЮТ уже новый первый номер, в партийном списке появился?
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Ще б вуха кацапам почистити. Можливо тоді й почули б
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Да отпустите уже пацана !!! кацапы вы недобитые !!!
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Только нацистов интересуют национальности
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Тобто твої друзів, які постійно пишуть образи за національною ознакою.
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Мне до слез жалко этого хлопца.
Как его угораздило попасть на кацапский разводняк! Ну, тут уж - судьба, против нее не попрешь.
Жалко хлопца... Хоть его и пиарят, вроде не забывают, но мы понимаем, шо вытаскивать его будут в последнюю очередь.
А бы дожил... Держись, мужчина. Дай Бог придет тот День, когда мы вас всех возвернем в Нэньку!
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Профукал пацан свою молодость. Ловля на баб любимый прием гэбни. Все рассчитано на примитивные половые инстинкты. Видная баба, упругая жопа, и ты уже в ловушке. Трамп не даст соврать.
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Почему все украинчики такие не здоровые?В украинских тюрьмах россияне не чихают и не кашляют...Вот ради интереса интересуюсь)))
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Вот что объединяет Россию и Украину это блатной шансон...
https://www.youtube.com/watch?v=99PbcGEgZlA
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕвросоюз призвал РФ предоставить медпомощь политзаключенному украинцу Грибу
 
 
 
 
 
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