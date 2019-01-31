 "НАПК провалила проверку е-деклараций. Нужен перезапуск" - Садовый

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Андрей Садовый поддержал предложения "Антикоррупционной повестки дня", к которой присоединились около 25 общественных организаций.
Напомним, ранее они призвали кандидатов в президенты публично зафиксировать свои предложения по преодолению ключевых проблем государственной антикоррупционной политики.
Садовый также озвучил ряд других инициатив. В частности, "регулярный внешний аудит Специализированной антикоррупционной прокуратуры так, как это уже существует в законе для Антикоррупционного бюро, а также лишение СБУ и МВД функций проверок бизнеса. Бизнесом должна заниматься финансовая полиция. Служба безопасности Украины должна бороться с врагами государства, а не преследовать ИТ-компании и другой порядочный бизнес".
Андрей Садовый также заявил, что в случае избрания на пост Президента назначит аудитором САП со своей стороны Роберта Сторчуа – представителя Минюста Соединенных Штатов, у которого есть огромный опыт помощи антикоррупционным органам Украины. "Если по результатам аудита работа антикоррупционного прокурора будет признана неудовлетворительной, он должен уйти", - заявил Андрей Садовый.
Отдельно кандидат объяснил намерение выстраивать свою работу в отношении НАБУ: "Никакого вмешательства в работу НАБУ с моей стороны как Президента не может быть. Я считаю неприемлемым ни звонить, ни назначать ночные встречи директору Антикоррупционного бюро. Если он сам будет нуждаться в помощи Президента, конечно, я всегда ему помогу".
Напомним, на днях общественные организации объявили антикоррупционный повестку дня для кандидатов в Президенты Украины. Они призывают публично зафиксировать свои предложения по преодолению ключевых проблем государственной антикоррупционной политики:
— Полная потеря доверия общества к руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
— Несостоятельность менеджмента Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции обеспечить выполнение функций учреждения.
— Постоянные атаки политической элиты на Национальное антикоррупционное Бюро.
— Преобразование части Службы Безопасности Украины на инструмент и провайдера коррупции.
иццо пеця почесал -в штаны пиджак затасовал))
Чиновникам из НАПК.
НАПК - Національне агентство поширення корупції;
НАЗК - Національне агентство заохочення корупції.
так шо у садика все похоже на унтер-офицерскую вдову
вот таблица антирейтинга - тебе неделя на изучение.....
если коротко..... - хана барыге....
Так же и Гриценко под крики о реформировании армии, просто уничтожал ПВО, техническую разведку, военную логистику, питание в армии, вещевое обеспечение, сокращал военные госпиталя (вспомните госпиталь в Одессе и Днепре), обеспечение бронежилетами и так далее..
і якось дивно, що фсбешний крот, закінчив інститут іноземних мов Міністерства оборони США. і оперативно-стратегічний факультет Університету Військово-повітряних сил США
вот его комменты: 31.01.2019 08:50, 31.01.2019 14:44, 31.01.2019 18:53,
Надеюсь, вам понравится прочитанное!
но он может пострелять по своему дому хоть с целой батареи гаубиц
ибо только под них мы столько всего интересного важного и ужасного узнаем....
а остальные 4 года - тишь да гладь, да Божья благодать!
поступила?". "Ну, якщо е балы..."(если есть баллы, проходные) отвечает
та.
"А як же, *****, *****- и Петро **** и Мыкола **** все в селе *****...!"
будут баллы "а" "B", "C", "D", "е".
Училка в начале урока: - ЕСЛИ ВЫ ПЛОХО НАПИШИТЕ ДИКТАНТ, ВЫ ВСЕ ПОЛУЧИТЕ ПО "Е" БАЛЛУ.
Ученик с задней парты: - УГРАЖАЕШЬ ЧТО-ЛИ?
А сейчас что нарешали?