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 Политика Украины
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Все про:Садовый (368) электронное декларирование (639) НАПК (648)

 "НАПК провалила проверку е-деклараций. Нужен перезапуск" - Садовый

"Сегодняшний состав НАЗК нужно полностью перезапустить. У них была главная задача - проверить все электронные декларации на предмет соответствия доходов и имущества. Они просто этого не сделали. Это провал. Народ повозмущался и все. Требуется перезапуск", - заявил кандидат в президенты Андрей Садовый во время встречи с представителями антикоррупционных общественных организаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Андрей Садовый поддержал предложения "Антикоррупционной повестки дня", к которой присоединились около 25 общественных организаций.

Напомним, ранее они призвали кандидатов в президенты публично зафиксировать свои предложения по преодолению ключевых проблем государственной антикоррупционной политики.

Садовый также озвучил ряд других инициатив. В частности, "регулярный внешний аудит Специализированной антикоррупционной прокуратуры так, как это уже существует в законе для Антикоррупционного бюро, а также лишение СБУ и МВД функций проверок бизнеса. Бизнесом должна заниматься финансовая полиция. Служба безопасности Украины должна бороться с врагами государства, а не преследовать ИТ-компании и другой порядочный бизнес".

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Андрей Садовый также заявил, что в случае избрания на пост Президента назначит аудитором САП со своей стороны Роберта Сторчуа – представителя Минюста Соединенных Штатов, у которого есть огромный опыт помощи антикоррупционным органам Украины. "Если по результатам аудита работа антикоррупционного прокурора будет признана неудовлетворительной, он должен уйти", - заявил Андрей Садовый.

Отдельно кандидат объяснил намерение выстраивать свою работу в отношении НАБУ: "Никакого вмешательства в работу НАБУ с моей стороны как Президента не может быть. Я считаю неприемлемым ни звонить, ни назначать ночные встречи директору Антикоррупционного бюро. Если он сам будет нуждаться в помощи Президента, конечно, я всегда ему помогу".

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Напомним, на днях общественные организации объявили антикоррупционный повестку дня для кандидатов в Президенты Украины. Они призывают публично зафиксировать свои предложения по преодолению ключевых проблем государственной антикоррупционной политики:

— Полная потеря доверия общества к руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

— Несостоятельность менеджмента Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции обеспечить выполнение функций учреждения.

— Постоянные атаки политической элиты на Национальное антикоррупционное Бюро.

— Преобразование части Службы Безопасности Украины на инструмент и провайдера коррупции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109329
 
   
 Топ комментарии
 
Не провалила, а умышленно завалила!
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Вопрос судье = откуда Дворец в 500 кв.м. ?три Мерседеса и четыре Бентли ?и Дворец в Испании ?, ответ судьи =нашёл , в лотерею выиграл ,бабушка подарила . Всё , допрос закончен = топором голову - бабах и нету корупционной головы . Вот такая должна быть проверка ,через год все судьи самые честные в мире .
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нужна перезагрузка всего от уборщицы до министра и трусняка "НАПК провалила проверку е-деклараций. Нужен перезапуск" - Садовый - Цензор.НЕТ 6877
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Не провалила, а умышленно завалила!
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вышел пеця на крыльцо почесать свое иццо
иццо пеця почесал -в штаны пиджак затасовал))
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Нужен пинок под зад.
Чиновникам из НАПК.
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Они должны понести ответственность. Одного пинка мало. Так все и будут дальше работать, назначая себе премии по 200 тысяч и ничего не делая.
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Украина вас спасет Балашов, система 5.10
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а ты острый - вот и содержи своего мавродия - нех нам его тут совать "НАЗК провалило перевірку е-декларацій. Потрібен перезапуск" - Садовий - Цензор.НЕТ 449
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В Україні зараз є такі органи:
НАПК - Національне агентство поширення корупції;
НАЗК - Національне агентство заохочення корупції.
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все сыплется,к чему прикасались руки пуштуна и компании...кстати,садонемичь там тоже не последнюю роль играла,в запуске антикоррупционных механизмов "НАПК провалила проверку е-деклараций. Нужен перезапуск" - Садовый - Цензор.НЕТ 5146.
так шо у садика все похоже на унтер-офицерскую вдову
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Гыг с Вами - а что там у твоего порошенко....?

вот таблица антирейтинга - тебе неделя на изучение.....
если коротко..... - хана барыге....

"НАПК провалила проверку е-деклараций. Нужен перезапуск" - Садовый - Цензор.НЕТ 2229
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смешные предсмертные конвульсии у зраднюков)
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Рейтинги это то, что бабки на лавке думают о реальном положении дел в стране.
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скажу тебе, бульбачухлу, они и голосовать будут, в отличие от тебя ,лукашено-раба!
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Ты только додумался! Правильно, они будут голосовать за лукашенок украинского разлива...
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тебе из задрыпаной облезлой беларашки виднее?
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кацапа,ты че на белараху катишь?вам,лишнехромосомным она уже не под силу.надо было на нее до Украины нападать,а так вы все профукали
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это было видно еще в первый месяц работы этой конторы, но Садовой это заметил для пиара только когда подал заявку в презы и подымает волну!!! .... ну настоящий дерьмократ блин !!!! "НАПК провалила проверку е-деклараций. Нужен перезапуск" - Садовый - Цензор.НЕТ 1435
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абсолютно нормальна річ - він зараз кандидат(хоч і не прохідний) і має право висловити свою позицію(чи програму).... в чому проблема?
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нет вопросов ...только вопрос во времени - почему до этого он молчал?!
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А судя по премиям у них все тип топ .... и каждый год 700 лямонов на этих дармоедов ..... из нашего кармана хлоп...... "НАПК провалила проверку е-деклараций. Нужен перезапуск" - Садовый - Цензор.НЕТ 3484
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а хачем им валять устройство будкостроения - это же опасно
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По опыту знаю, если кто-то громко кричит о реформах спецслужб, значит есть заказ на уничтожение этих спецслужб.. и Садовый хочет заработать на заказе..
Так же и Гриценко под крики о реформировании армии, просто уничтожал ПВО, техническую разведку, военную логистику, питание в армии, вещевое обеспечение, сокращал военные госпиталя (вспомните госпиталь в Одессе и Днепре), обеспечение бронежилетами и так далее..
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якщо б на Гриценко були хоча б найменші докази, то його посадили ще б при янику.....
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да кто ж его садить начнет перед выборами.. это только додаст ему 15% голосов в рейтинге.. я думаю, его начнут судить после выборов, потому что то зло ,которое он причинил армии, должно быть наказано, и Кредисов (партнер его) всегда готов дать показания..
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и кстати, именно поддержка Яныка позволила отпетлять при работе ТВК (временной следственной комиссии) по работе Гриценко, а также именно рыгыаналы помогли замять уголовные дела по Кредисову.. Это говорит о том, что скорее всего Гриценко пользовался поддержкой команды Януковоща по протекции россиян.. Я лично считаю Гриценко завербованным ФСБшным кротом, также как и Соломатина, Лебедева, Бондарчука и целого ряда других уродов..
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сперечатися не буду, але що заважало сьогоднішній владі створити цю комісію і вияснити все остаточно?
і якось дивно, що фсбешний крот, закінчив інститут іноземних мов Міністерства оборони США. і оперативно-стратегічний факультет Університету Військово-повітряних сил США
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читните вот этого форумчанина "НАПК провалила проверку е-деклараций. Нужен перезапуск" - Садовый - Цензор.НЕТ 4399 RR .. это самый компетентный читатель, по вопросу Аталотия..
вот его комменты: 31.01.2019 08:50, 31.01.2019 14:44, 31.01.2019 18:53,
Надеюсь, вам понравится прочитанное!
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прочитав.... і скажу наступне - при бажанні ****** лайном можна будь кого..... це з тої ж серії, як Пороху мінусують, що він заснував партію ригів.... але ж початкова задумка в цій партії була зовсім інша, а не привести до влади ОЗУ донецьких.... правда?
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Вопрос судье = откуда Дворец в 500 кв.м. ?три Мерседеса и четыре Бентли ?и Дворец в Испании ?, ответ судьи =нашёл , в лотерею выиграл ,бабушка подарила . Всё , допрос закончен = топором голову - бабах и нету корупционной головы . Вот такая должна быть проверка ,через год все судьи самые честные в мире .
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а у него нет шансов - как и у самонемощи... а также бпп и нф - все это зомбипартейки "НАПК провалила проверку е-деклараций. Нужен перезапуск" - Садовый - Цензор.НЕТ 7947
но он может пострелять по своему дому хоть с целой батареи гаубиц
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А що ж ти ТЮ пропустив з її зомбакківщиною
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а я не вижу разницы между ТЮ и рошеном великим - 2 сапога кеды )))
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хорошо бы выборы...объявлять раз в году... (объявлять...но не проводить!!! "НАПК провалила проверку е-деклараций. Нужен перезапуск" - Садовый - Цензор.НЕТ 3901 )
ибо только под них мы столько всего интересного важного и ужасного узнаем....
а остальные 4 года - тишь да гладь, да Божья благодать!
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достаточно раз в два года - как в штатах
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Согласен раз в два года выборы, вполне не плохо!!
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"Матрицы", мля пересмотрели? Перезагрузку им... С первого раза слабо?
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а каким раком нанайский мальчик будет устраивать борцунию с самим собой
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А мож, он китаец - не ищет легких путей? Аль мазохист какой?
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нужна перезагрузка всего от уборщицы до министра и трусняка
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Ну что все нажрались из бюджета даже система не выдерживает, нужна перезагрузка ещё и какая.
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А к судам и судьям всех инстанций, которые имеют такое же отношение к правосудию, как морские свинки к морю, вопросов, стало быть, нет?
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Ну, почему же, они за пять лет помогли ворам узаконить награбленное у народа из бюджета)
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Провалили тобто не відповідають займаним посадам то хай переходять на іншу роботу.Потрібні доярки, швачки,водії тролейбусів, трактористки і т д а на їх місце взяти фахових сумлінних працівників. "НАПК провалила проверку е-деклараций. Нужен перезапуск" - Садовый - Цензор.НЕТ 3227
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- "Ну, как думаешь, я
поступила?". "Ну, якщо е балы..."(если есть баллы, проходные) отвечает
та.
"А як же, *****, *****- и Петро **** и Мыкола **** все в селе *****...!"
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Отныне в школах будет новая система оценок, в место "5", "4", "3", "2", "1"
будут баллы "а" "B", "C", "D", "е".
Училка в начале урока: - ЕСЛИ ВЫ ПЛОХО НАПИШИТЕ ДИКТАНТ, ВЫ ВСЕ ПОЛУЧИТЕ ПО "Е" БАЛЛУ.
Ученик с задней парты: - УГРАЖАЕШЬ ЧТО-ЛИ?
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Вопрос создания финполиции поднимали ещё при Юще, потом при Яныке и уже при нынешней власти в 2016г. И всегда не могли поделить, кому он будет подчиняться и поделить полномочия с другими службами по контролю за финансами
А сейчас что нарешали?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"НАПК провалила проверку е-деклараций. Нужен перезапуск" - Садовый
 
 
 
 
 
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