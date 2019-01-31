 США одобрили уголовную ответственность за использование допинга: можно будет сесть на 10 лет или заплатить $1 млн штрафа

Закон назвали в честь Григория Родченкова – информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), который в 2016 году переехал в США и время от времени делится сведениями о существующей в России системе поддержки допинга на государственном уровне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ру".

Закон, предложенный сенаторами, будет предусматривать тюремный срок до десяти лет и штраф до $1 млн за участие в мошеннических схемах с использованием запрещенных стимуляторов.

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Влияние закона будет распространяться на все крупные соревнования с участием американских спортсменов, а также на те турниры, которые получают спонсорскую помощь от компаний, которые ведут свой бизнес в США.

"Таким образом, международное мошенничество против американцев не останется безнаказанным", – утверждается в заявлении на личном сайте одного из инициаторов законопроекта, сенатора Уайтхауса.

Также закон предусматривает компенсацию ущерба тем атлетам, которые пострадали из-за недобросовестной конкуренции со стороны допингеров.

Еще один пункт – защита информаторов. Тех, кто сообщает о допинговых нарушениях, можно будет заносить в программу защиты свидетелей.

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Авторы законопроекта говорят, что на разработку документа их вдохновила ситуация с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

"Без смелости Родченкова мы бы все еще пребывали в неведении относительно масштабов допингового мошенничества в России. Сейчас он прячется, опасаясь, что русские бандиты могут однажды прийти за ним", – заявил сенатор Уикер.

В России в связи с одобрением "Акта Родченкова" конгрессменами предположили, что таким образом США "пытается давить на международные институты".

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"Мы знаем, как на Западе могут расследовать что угодно. Это их метод давления на страны, международные институты", – сказал глава комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.