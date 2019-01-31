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 США одобрили уголовную ответственность за использование допинга: можно будет сесть на 10 лет или заплатить $1 млн штрафа

Конгресс США одобрил закон о введении уголовной ответственности за использование допинга: "Акт Родченкова" направлен на борьбу со спортивными мошенниками из РФ.

Закон назвали в честь Григория Родченкова – информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), который в 2016 году переехал в США и время от времени делится сведениями о существующей в России системе поддержки допинга на государственном уровне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ру".

Закон, предложенный сенаторами, будет предусматривать тюремный срок до десяти лет и штраф до $1 млн за участие в мошеннических схемах с использованием запрещенных стимуляторов.

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Влияние закона будет распространяться на все крупные соревнования с участием американских спортсменов, а также на те турниры, которые получают спонсорскую помощь от компаний, которые ведут свой бизнес в США.

"Таким образом, международное мошенничество против американцев не останется безнаказанным", – утверждается в заявлении на личном сайте одного из инициаторов законопроекта, сенатора Уайтхауса.

Также закон предусматривает компенсацию ущерба тем атлетам, которые пострадали из-за недобросовестной конкуренции со стороны допингеров.

Еще один пункт – защита информаторов. Тех, кто сообщает о допинговых нарушениях, можно будет заносить в программу защиты свидетелей.

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Авторы законопроекта говорят, что на разработку документа их вдохновила ситуация с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

"Без смелости Родченкова мы бы все еще пребывали в неведении относительно масштабов допингового мошенничества в России. Сейчас он прячется, опасаясь, что русские бандиты могут однажды прийти за ним", – заявил сенатор Уикер.

В России в связи с одобрением "Акта Родченкова" конгрессменами предположили, что таким образом США "пытается давить на международные институты".

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"Мы знаем, как на Западе могут расследовать что угодно. Это их метод давления на страны, международные институты", – сказал глава комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Источник: https://censor.net.ua/n3109325
 
   
 Топ комментарии
 
сборная рф по мельдонию напряглась США одобрили уголовную ответственность за использование допинга: можно будет сесть на 10 лет или заплатить $1 млн штрафа - Цензор.НЕТ 737 ......
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Если американцы добьются, чтоб кацапские допингисты заплатили штраф, коварны Пентагон сможет каждый год выпускать по новому Зумвальту https://en.wikipedia.org/wiki/Zumwalt-class_destroyer или по 50 https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35_Lightning_II . ,,Пейте допинг, кацапы." ,,Пьешь допинг - помогаешь прогрессивному человечеству в лице США" США одобрили уголовную ответственность за использование допинга: можно будет сесть на 10 лет или заплатить $1 млн штрафа - Цензор.НЕТ 3210
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Зараз пуйло почне волати, що це порушення "спортивних" принципів.
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"Свабоду наркаатлєтам!
Защітім срускій спорт!
Рукі прочь ат скрєпнай мачі!"
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От і подивимся хто поїде до США на змагання, а в кого буде "раптова простуда"
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причем без лимона к старту не допускать
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Усі російські досягнення у спорті завдяки новим розробкам сфері нових хімічних речовин (допінгу).
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РУСОФОБЫ! Теперь мокшанские команды можно сразу с самолёта в кутузку отвозить! США одобрили уголовную ответственность за использование допинга: можно будет сесть на 10 лет или заплатить $1 млн штрафа - Цензор.НЕТ 4232
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Винторогие спортсменчики попали...там каждый второй на допинге сидит...
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Рассенский типа спорт накрылся медным тазом...😀
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а он (спорт) существовал в мордовии?
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браво !!! вот как америкосы умеют решать по простому - сложные вопросы !!! США одобрили уголовную ответственность за использование допинга: можно будет сесть на 10 лет или заплатить $1 млн штрафа - Цензор.НЕТ 431
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Мокшандию бьют ихними же сцаными тряпками по морде...
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все, не будут теперь кацапы участвовать в соревнованиях
где выступают американцы - моча у мокшанцев не той системы.
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В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун виступила за легалізацію марихуани https://www.obozrevatel.com/ukr/health/v-ukraini-zaproponuvali-uzakoniti-marihuanu-scho-tse-oznachae.htm
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Тепер кацапські чімпіони будуть за водкою в гендель на перегонки ганять.
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Тепер кацапські чемпіони тричі подумають, а чи вато їм у США на змагання їхати.
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Пишите правильно его фамилию - Задомсталов
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Олімпійські рекорди залишаться непобитими надовго
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Так это удар в спину российского спорта?
Это что же, придется тренироваться?
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количество спортсменов из раши желающих посетить штаты теперь заметно поубавится.
да и из других стран их теперь могут экстрадировать
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А доказательства такие:"нам об этом один парень (бабка)сказал(сказала) или " там на пробирке имеется царапина" ,как на пробе Зубкова и Воеводы.
А впрочем,МОК уже разобрался и вернул почти все медали ,в том числе и победителю олимпийского марафона Легкову. Получается что всё это дело Родченкова лопнуло как мыльный пузырь.Вернули 9 наград из 13 и Россия вернулась на первое место. Наверняка вернут и остальные.
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мельдоний запретили 1 января 2016 года.уже после Сочи.
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а МОК об этом знает или ты еще не поставил в известность?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША одобрили уголовную ответственность за использование допинга: можно будет сесть на 10 лет или заплатить $1 млн штрафа
 
 
 
 
 
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