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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:НАТО (6202) СНБО (3154) Турчинов (3085) членство в НАТО (255)

 "Мы не ждем, пока закончится война, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО", - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с группой иностранных стратегических советников высокого уровня по вопросам оборонной реформы при Комитете реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

В сообщении отмечается: "На встрече присутствовали советники: из США - генерал-лейтенант Кит Дейтон, из Великобритании - генерал Ник Паркер, из Германии - генерал-лейтенант Фолькер Халбауер и из Канады - Исполнительный директор по внешним связям и партнерства в Канадской академии обороны Министерства национальной обороны Джилл Синклер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2019 год очень важен для независимости и европейского выбора Украины, - Турчинов поздравил украинцев с Новым годом

Cтороны обсудили вопросы реформирования сектора безопасности и обороны Украины и перспективы вхождения нашей страны в Североатлантический альянс.

По словам Турчинова, несмотря на войну, Украина реформирует сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только полноправное членство в ЕС и НАТО гарантирует Украине независимость и нацбезопасность, - Порошенко

"Мы не ждем, пока закончится война, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что недавно принято инициированный СНБО Украины Закон "О национальной безопасности Украины", который заложил фундамент построения современной европейской модели сектора безопасности и обороны нашего государства.

"Для нашего государства стратегическая цель - стать полноправным членом НАТО, а в перспективе - ЕС. Мы понимаем, сколько еще нужно работать для достижения этой цели, но готовы к этому", - подытожил Турчинов.

Также читайте: До 2024 года Украина подаст заявку на вступление в ЕС и получит План действий по членству в НАТО, - Порошенко

В свою очередь, стратегические советники заметили, как много Украина сделала для реформирования сектора безопасности и обороны.

"Мы видим все те усилия, которые вы прилагаете к реформированию, и поддерживаем комплексный межведомственный общий подход к этому важному вопросу. Мы здесь, чтобы обеспечить Украине лучшие шансы для будущего вступления в НАТО", - отметил советник по США, генерал-лейтенант Кит Дейтон.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109322
 
   
 Топ комментарии
 
з дивану воно видніше, як можна було втримати Крим, не маючи армії
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Он ,кстати,единственный кто был против сдачи.Но сегодня понятно,что сдача была единственно верным решением.И армии не было и ублюдков предателей оказалось много.А диванным стратегам всё легко.
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З добровольців, які к тому часу встигли організуватись та й мобілізація розпочалася. Ви не пам'ятаєте? Наче не так багато часу пройшло.
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Роявился -

ИО - сдавший без б о я -
Украинский КРЫМ !
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з дивану воно видніше, як можна було втримати Крим, не маючи армії
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А на донбассе она откуда взялась?
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З добровольців, які к тому часу встигли організуватись та й мобілізація розпочалася. Ви не пам'ятаєте? Наче не так багато часу пройшло.
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А что ему помнить? Он на работе. В Ольгино...
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Из 20 315 военных
в Крыму
на материковую часть Украины
прибыли 6 010 человек, -
бывший и.о. министра обороны Коваль.
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ну і ? 6010 вояків в оточенні 14305 зрадників + кацапська армія.....які ваші дії? покласти цих 6000 життів без толку, чи втратити маленьку частину території, виграти час і зберегти 6000 життів і державу?
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14 305 предателей ,
Первый предатель
назначенный указом от 01 марта 2014, . Соответствующего текст указа № 188/2014 от 1 марта 2014 года 01 марта 2014 года командующим ВМФ Украины -
конт -адмирал БЕРЕЗОВСКИЙ с кучей предателей высшего командного состава .
Зачем тогда кормили их все года (вопрос)
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Дени́с Валенти́нович Березо́вський (нар. 15 липня 1974, Харків)[1] - український і російський військовий діяч, колаборант, заступник командувача Чорноморського флоту Росії (з 2014). Офіцер Збройних сил України (1996-2014). Контр-адміралВійськово-морських сил України (2012[2]-2014). 1 березня 2014 року, під час агресії Росії в Криму, призначений українським урядом командувачем Військово-морських сил України. 2 березня того ж року перейшов на російський бік, зрадивши присягу народу України та склавши присягу на вірність «мешканцям АР Крим та міста Севастополя». Відсторонений від посади командувача Військово-морських сил України через «нездатність організувати управління військами в екстремальних умовах».

А ви знали, до призначення, що він зрадник?
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А чому було так багато зрадників? Бо поліграфа не було. А тепер є поліграф і тому всі стали патріотами України. Тепер 90-95% патріотів України зраджують Петра Порошенка, а він їм мститься посяганням на другий строк президентства. Патріоти України мобілізувалися і виставили проти месника вже майже півтора взводи кандидатів в президенти, які стріляють щоправда в різні боки і несуть важкі втрати від дружнього вогню, що не виключає попадання якоїсь кулі і в обрану ціль. Так що будемо, хто доживе, свідками того чим це все скінчиться.
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Стенограмма секретного заседания СНБО 28.02.2014.
«ТИМОШЕНКО Ю.В. Уважаемые друзья, я не хотела выступать, но как лидер самой большой партии коалиции не могу молчать. Поэтому мы должны сегодня умолять все международное сообщество стать на защиту Украины. Это наша единственная надежда. Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш.Никакого военного положения и активизации наших войск!Мы должны стать самой мирной нацией на планете, просто вести себя как голуби мира...

https://gordonua.com/publications/stenogramma-sekretnogo-zasedaniya-snbo-vo-vremya-anneksii-kryma-v-2014-godu-polnyy-tekst-na-russkom-yazyke-121122.html
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Он ,кстати,единственный кто был против сдачи.Но сегодня понятно,что сдача была единственно верным решением.И армии не было и ублюдков предателей оказалось много.А диванным стратегам всё легко.
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Так по этой логике, не он, а Юля всех спасла?
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люля взагалі була проти війни, бо неї виборча компанія насувалася.....
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С шуфричем на пару атомной бомбой,которой у них не было.....но разговор "случайно" всплыл.Они значит самые большие враги еремлядей-по этой логике. Мы же не о том говорили. Турчинов был единственный ЗА,но был не прав на сегодня.
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У Чорних Лебедів транспондерів немає.
Як там воно могло бути...
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просто йуля всегда обкекивается...этот раз тоже не исключение.
нам еще повезло,шо она в 2010 обкекалась с яныком.
а может и нет,бо на посту президента все равно бы обкекалась
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Він єдиний хто на засіданні РНБО хотів захищати Крим, але його колишня власниця була проти і говорила, що жоден танк не повинен... Розумієте про кого мова?
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Жінки злякався більше за ворогів?Ото вояка!
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Крим сам себе здав, як і Думбас, до речі.

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Не зовсім так, бо росія у Криму проводила довгу роботу з українськими військовими та сбушниками.
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То це він, а не ТЮ, волав про те, що жоден танк не повинен виїхати...
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Але ж ваша московія без підтримки завоювала Казань. Таких прикладів багато, а у Криму за росію були не місцеві.
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Появился -

ИО - сдавший без б о я -
Украинский КРЫМ !
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Наверное лучше было сделать как ху..ло умеет не сдавать, за пару часов сжечь всю территорию, а потом оставшихся в живых дотировать .
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ну наконец то...
Дождались... "Мы не ждем, пока закончится война, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО", - Турчинов - Цензор.НЕТ 3427
Вот это действительно реформы Турчинов.... - твое НАТО нервно курит в сторонке....

"Мы не ждем, пока закончится война, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО", - Турчинов - Цензор.НЕТ 4739 Ray‏ @Ray_net_ua 56 мин.56 минут назад
Глава минздрава Украины Супрун просит поддержать украинцев легализацию медицинской марихуаны - #ЗупинитиБіль. Сейчас, чтобы уменьшить боль и страдание больных родственников украинцы достают наркотики нелегально. ЧИТАТЬ: https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2273607906257097/?type=3&theater …

"Мы не ждем, пока закончится война, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО", - Турчинов - Цензор.НЕТ 2936
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Оксана Пінчук - да я его вообще не читаю турчинова..., и эту новость просто выложил на эту не интересную ветку что бы развлечься..

Какая разница что болтает этот пустобрех турчинов....?
Шестерка пэти.... - неинтересно....
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О!.. Из темного жабурыння вынырнул пастор ( кстати, совершенно не подходящий под лояльность со стороны ПЦУ, даже больше чем кацапские попы, по идее) с очередным банальным бульканьем.
Этот жабуренок уже слизал шоколадную помаду с губ гидранта. Грош цена его речам.
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О!.. Из темного жабурыння вынырнул пастор ( кстати, совершенно не подходящий под лояльность со стороны ПЦУ, даже больше чем кацапские попы, по идее) с очередным банальным бульканьем.
Этот жабуренок уже слизал шоколадную помаду с губ гидранта. Грош цена его речам.
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Вы меня скопировали из того шо меня спамят?
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Один час було 16 республік і ця 16-та ненавиділа росіян більше всіх.
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"Для нашего государства стратегическая цель - стать полноправным членом НАТО, а в перспективе - ЕС. Мы понимаем, сколько еще нужно работать для достижения этой цели, но готовы к этому", - подытожил Турчинов. Источник: https://censor.net.ua/n3109322

И ров с ядерньіми фугасам по всему периметру границьі с росией.
А что бьі не нарушать Будапештский меморандум, ядерньіе фугасьі надо не производить, а АРЕНДОВАТЬ у НАТО с периодическим продлением сроков.
Расчет за СРАБОТАВШИЙ ядерньій фугас производит сторона вьізвавшая его СРАБАТЬІВАНИЕ.

Как вам такой бизнес - план?
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Дорого. Ров с крокодилами + забор+минные поля дешевле.
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Гриценку сниться як він розкрадає те, що набули за 5 років.
Косі сниться, що всі солдати вернулись в казарми, танки в гаражі, а Вона летить цілувати Пуйла в сраку.
А Зеленському сниться, що він вже домовися десь "посередині", тобто по Дніпру.
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..по вашим откормленным рожам мы это уже видим !!!
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"Мы не ждем, пока закончится война, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО", - Турчинов - Цензор.НЕТ 2768
Судя по его окормленной роже, он какой-то мелкий клерк...
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А что, реформирование начиналось? Я что-то пропустил?
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Сєня - це ще квіточки... Що витворяв в Чечні Кривавий Пастор - страшно сказати... І це не розповість вже ні один кацап...
Одного разу Пастор зустрів в полі біля посадки роту кацапського спецназу... Старший запитав його: "Ей, а сколько по врємєні нам ідті на..."
"Уже ніхто. Нікуди. Не йде." - тільки й відповів Пастор...
Двоє останніх, з волоссям, що стирчало дибки, з перекошеними від жаху обличчями, хляпаючи мокрими штанами, зі страшним поспіхом пиляли посадку на хрести... Дворучна пилка вищала як бензинова...
Пастор ледь поморщився, обережно промокнув кілька крапельок поту на лисині
шовковою хустинкою і мовчки чекав... Тим кацапським одиницям, хто вижив, іноді
снився Яценюк. Вони здригалися вві сні і не просинаючись, мочились... А тим,
кому приснився Турчинов - приснився п***ць...
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Якщо Пастор баптист,то зброю в руки не може брати апріорі.Так що такі казочки можна діткам розказувати.
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Так вот же доказательства от выживших!!! :D


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" Спокойной ночи малыши " c Валуевым , - эту картинку можно добавлять ... . Даже Кашпировский энурез не остановит . )
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В Україні розробили мобільний зенітний ракетний комплекс "Дует"

Мобільний зенітно-ракетний комплекс "Дует" ближнього радіусу дії до 5 км розробляє казенне підприємтсвто "Арсенал" спільно з компанією Diamond Defense Systems.

ЗРК озброєний двома зенітними керованими ракетами для майбутнього мобільного зенітно-ракетного комплексу "Мисливець". Його можна буде встановлювати на бронетехніку або автомобілі.

Раніше ЗРК розроблявся спільно з німецькою компанією Rheinmetall. Але на початку 2018-го уряд Німеччини заблокував розробку. Німці відповідали за інтеграцію з мобільною платформи та системи цілевказання і супроводження. https://gazeta.ua/articles/donbas/_v-********-rozrobili-mobilnij-zenitnij-raketnij-kompleks-duet/882987
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5 км дуже мало при теперішніх швидкостях літаків. Не встигнуть. Хіба що для гелікоптерів.
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Радиус действия и радиус обнаружения могут быть разными понятиями, смотря что понимать под радиусом действия...
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Поцікався який радіус дії ПЗРК , яким збивали наші літаки на Донбасі у 2014...
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Важко створити одну універсальну зброю для знищення всіх різних типів і систем іншої зброї.
Наприклад: Мобільний зенітно-ракетний комплекс "Дует" ближнього радіусу дії до 5 км. може бути дешевим і ефективним для знищення низьколетящих об'єктів, БЛА і т.д.
Для знищення високошвидкісних і високолетящих літаків це вже необхідна ракетна система як у зенітно ракетних комплексів БУК.
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Похоже один из немногих вменяемых людей в украинском правительстве.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы не ждем, пока закончится война, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО", - Турчинов
 
 
 
 
 
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