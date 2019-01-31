 "Мы не ждем, пока закончится война, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО", - Турчинов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

В сообщении отмечается: "На встрече присутствовали советники: из США - генерал-лейтенант Кит Дейтон, из Великобритании - генерал Ник Паркер, из Германии - генерал-лейтенант Фолькер Халбауер и из Канады - Исполнительный директор по внешним связям и партнерства в Канадской академии обороны Министерства национальной обороны Джилл Синклер.

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Cтороны обсудили вопросы реформирования сектора безопасности и обороны Украины и перспективы вхождения нашей страны в Североатлантический альянс.

По словам Турчинова, несмотря на войну, Украина реформирует сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО.

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"Мы не ждем, пока закончится война, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что недавно принято инициированный СНБО Украины Закон "О национальной безопасности Украины", который заложил фундамент построения современной европейской модели сектора безопасности и обороны нашего государства.

"Для нашего государства стратегическая цель - стать полноправным членом НАТО, а в перспективе - ЕС. Мы понимаем, сколько еще нужно работать для достижения этой цели, но готовы к этому", - подытожил Турчинов.

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В свою очередь, стратегические советники заметили, как много Украина сделала для реформирования сектора безопасности и обороны.

"Мы видим все те усилия, которые вы прилагаете к реформированию, и поддерживаем комплексный межведомственный общий подход к этому важному вопросу. Мы здесь, чтобы обеспечить Украине лучшие шансы для будущего вступления в НАТО", - отметил советник по США, генерал-лейтенант Кит Дейтон.

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