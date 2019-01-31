 "Мы не ждем, пока закончится война, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО", - Турчинов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.
В сообщении отмечается: "На встрече присутствовали советники: из США - генерал-лейтенант Кит Дейтон, из Великобритании - генерал Ник Паркер, из Германии - генерал-лейтенант Фолькер Халбауер и из Канады - Исполнительный директор по внешним связям и партнерства в Канадской академии обороны Министерства национальной обороны Джилл Синклер.
Cтороны обсудили вопросы реформирования сектора безопасности и обороны Украины и перспективы вхождения нашей страны в Североатлантический альянс.
По словам Турчинова, несмотря на войну, Украина реформирует сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО.
"Мы не ждем, пока закончится война, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что недавно принято инициированный СНБО Украины Закон "О национальной безопасности Украины", который заложил фундамент построения современной европейской модели сектора безопасности и обороны нашего государства.
"Для нашего государства стратегическая цель - стать полноправным членом НАТО, а в перспективе - ЕС. Мы понимаем, сколько еще нужно работать для достижения этой цели, но готовы к этому", - подытожил Турчинов.
В свою очередь, стратегические советники заметили, как много Украина сделала для реформирования сектора безопасности и обороны.
"Мы видим все те усилия, которые вы прилагаете к реформированию, и поддерживаем комплексный межведомственный общий подход к этому важному вопросу. Мы здесь, чтобы обеспечить Украине лучшие шансы для будущего вступления в НАТО", - отметил советник по США, генерал-лейтенант Кит Дейтон.
ИО - сдавший без б о я -
Украинский КРЫМ !
в Крыму
на материковую часть Украины
прибыли 6 010 человек, -
бывший и.о. министра обороны Коваль.
Первый предатель
назначенный указом от 01 марта 2014, . Соответствующего текст указа № 188/2014 от 1 марта 2014 года 01 марта 2014 года командующим ВМФ Украины -
конт -адмирал БЕРЕЗОВСКИЙ с кучей предателей высшего командного состава .
Зачем тогда кормили их все года (вопрос)
А ви знали, до призначення, що він зрадник?
«ТИМОШЕНКО Ю.В. Уважаемые друзья, я не хотела выступать, но как лидер самой большой партии коалиции не могу молчать. Поэтому мы должны сегодня умолять все международное сообщество стать на защиту Украины. Это наша единственная надежда. Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш.Никакого военного положения и активизации наших войск!Мы должны стать самой мирной нацией на планете, просто вести себя как голуби мира...
https://gordonua.com/publications/stenogramma-sekretnogo-zasedaniya-snbo-vo-vremya-anneksii-kryma-v-2014-godu-polnyy-tekst-na-russkom-yazyke-121122.html
Як там воно могло бути...
нам еще повезло,шо она в 2010 обкекалась с яныком.
а может и нет,бо на посту президента все равно бы обкекалась
ИО - сдавший без б о я -
Украинский КРЫМ !
Дождались...
Вот это действительно реформы Турчинов.... - твое НАТО нервно курит в сторонке....
Ray @Ray_net_ua 56 мин.56 минут назад
Глава минздрава Украины Супрун просит поддержать украинцев легализацию медицинской марихуаны - #ЗупинитиБіль. Сейчас, чтобы уменьшить боль и страдание больных родственников украинцы достают наркотики нелегально. ЧИТАТЬ: https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2273607906257097/?type=3&theater …
Какая разница что болтает этот пустобрех турчинов....?
Шестерка пэти.... - неинтересно....
Этот жабуренок уже слизал шоколадную помаду с губ гидранта. Грош цена его речам.
Этот жабуренок уже слизал шоколадную помаду с губ гидранта. Грош цена его речам.
И ров с ядерньіми фугасам по всему периметру границьі с росией.
А что бьі не нарушать Будапештский меморандум, ядерньіе фугасьі надо не производить, а АРЕНДОВАТЬ у НАТО с периодическим продлением сроков.
Расчет за СРАБОТАВШИЙ ядерньій фугас производит сторона вьізвавшая его СРАБАТЬІВАНИЕ.
Как вам такой бизнес - план?
Косі сниться, що всі солдати вернулись в казарми, танки в гаражі, а Вона летить цілувати Пуйла в сраку.
А Зеленському сниться, що він вже домовися десь "посередині", тобто по Дніпру.
Судя по его окормленной роже, он какой-то мелкий клерк...
Одного разу Пастор зустрів в полі біля посадки роту кацапського спецназу... Старший запитав його: "Ей, а сколько по врємєні нам ідті на..."
"Уже ніхто. Нікуди. Не йде." - тільки й відповів Пастор...
Двоє останніх, з волоссям, що стирчало дибки, з перекошеними від жаху обличчями, хляпаючи мокрими штанами, зі страшним поспіхом пиляли посадку на хрести... Дворучна пилка вищала як бензинова...
Пастор ледь поморщився, обережно промокнув кілька крапельок поту на лисині
шовковою хустинкою і мовчки чекав... Тим кацапським одиницям, хто вижив, іноді
снився Яценюк. Вони здригалися вві сні і не просинаючись, мочились... А тим,
кому приснився Турчинов - приснився п***ць...
Мобільний зенітно-ракетний комплекс "Дует" ближнього радіусу дії до 5 км розробляє казенне підприємтсвто "Арсенал" спільно з компанією Diamond Defense Systems.
ЗРК озброєний двома зенітними керованими ракетами для майбутнього мобільного зенітно-ракетного комплексу "Мисливець". Його можна буде встановлювати на бронетехніку або автомобілі.
Раніше ЗРК розроблявся спільно з німецькою компанією Rheinmetall. Але на початку 2018-го уряд Німеччини заблокував розробку. Німці відповідали за інтеграцію з мобільною платформи та системи цілевказання і супроводження. https://gazeta.ua/articles/donbas/_v-********-rozrobili-mobilnij-zenitnij-raketnij-kompleks-duet/882987
Наприклад: Мобільний зенітно-ракетний комплекс "Дует" ближнього радіусу дії до 5 км. може бути дешевим і ефективним для знищення низьколетящих об'єктів, БЛА і т.д.
Для знищення високошвидкісних і високолетящих літаків це вже необхідна ракетна система як у зенітно ракетних комплексів БУК.