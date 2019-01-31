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 На либретто Жадана создается опера об австрийском эрцгерцоге Василии Вышиваном

Создается опера об австрийском эрцгерцоге Василии Вышиваном, который погиб за любовь к Украине.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала Александра Саенко, организатор фестиваля украинской культуры в Австрии.

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"Пишем оперу про Василия Вышиваного, эрцгерцога Вильгельма фон Габсбурга Лотарингского, который погиб из-за любви к Украине. Мы рассказали о нашем проекте главе дома Габсбургов Карлу фон Габсбургу, хотим пригласить его на премьеру, которая состоится в конце года в Харькове. Эта опера - наша благодарность этой семье, они очень поддерживают Украину.

Оперы в классическом понимании у нас не было 20 лет, и очень символично, что премьера состоится именно в билатеральный год культур. Инициатор и меценат проекта - Почетный консул Австрии в Харькове Всеволод Кожемяко. Либретто написал Сергей Жадан, Камерный хор пишет музыку, режиссером-постановщиком приглашен Ростислав Держипильский. Все - выдающиеся фигуры в украинском искусстве. Харьковский национальный театр оперы и балета - наш партнер, премьера состоится именно там. Надеюсь, что когда-то сможем привезти эту оперу в Австрию", - сказала она.

На либретто Жадана создается опера об австрийском эрцгерцоге Василии Вышиваном 01

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Вильгельм Франц фон Габсбург-Лотарингский - украинский военный деятель, политик, дипломат, поэт, австрийский архикнязь (эрцгерцог) династии Габсбургов, полковник Легиона Украинских Сечевых Стрельцов. Вильгельма Габсбурга знали в Украине как Василия Вышиваного, под именем, которое ему дали украинские военные во время Первой Мировой Войны.

С поражением России в войне весной 1918 года Вильгельм Габсбург назначен командиром австрийской "Группы архикнязя Вильгельма", в которую входил и курень Украинский сечевых стрельцов. По Берестейским мирному договору отряды немецких и австро-венгерских войск были передислоцированы в Украину - среди них и отряды Сечевых Стрельцов.

В 1918 году разными политическими группами Украины  высказывалась мысль поднять восстание против власти гетмана Павла Скоропадского и провозгласить Габсбурга-Вышиваного новым гетманом. Однако, как отмечают современники, сам архикнязь не был готов к захвату власти вооруженным путем и, несмотря на свою приверженность к делу украинской государственности, возлагал основные надежды на федеративный союз Украины с габсбургской монархией.

Оказавшись в эмиграции, Вильгельм Габсбург сначала принимал активное участие в жизни украинской диаспоры в Австрии. Также занимался бизнесом. Сведения о его контактах с представителями ОУН держали имя Габсбурга в поле зрения сталинской разведки. Уже после окончания Второй мировой войны, во время оккупации Вены в 1944-1947 гг. советскими войсками, сталинская разведка вела тайную слежку за ним.

Повод для ареста появился, когда агент французской разведки капитан Пелисье встретился в Вене с Вильгельмом Габсбургом. Вероятно, французы надеялись наладить через него отношения с украинским движением сопротивления в самой Украине. 26 августа 1947 года Вильгельма Габсбурга арестовала советская секретная служба СМЕРШ. Ему инкриминировали шпионскую деятельность с западными государствами, союзниками СССР по антигитлеровской коалиции, и обвиняли в связях с ОУН. Он умер в 3 часа ночи 18 августа 1948 в тюремной больнице в Киеве. Не сохранилось даже сведений о месте его захоронения - вероятно, его похоронили где-то около ограды Лукьяновского кладбища Киева без каких-либо обозначений местонахождение тела.

Источник: https://censor.net.ua/n3109320
 
 
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Мене не полишає стійке відчуття, що це буде сама популярна тема місяця... треба ховатись, поки театрали не набігли і не затоптали
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