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 Имущество двух подозреваемых в уклонении от уплаты налогов арестовано на Ивано-Франковщине, - ГФС

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении двух лиц за хищение государственных средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Злоумышленники обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 и ч. 1 ст.366 Уголовного кодекса Украины (по факту растраты государственных средств, служебного подлога официальных документов и легализации доходов, полученных преступным путем), что повлекло ущерб государственным интересам в крупных размерах.

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Установлено, что директор одного из государственных предприятий машиностроительной отрасли области, действуя по предварительному сговору с директором общества с ограниченной ответственностью, путем совершения фиктивной хозяйственной операции и подделки официальных документов, растратили более 300 тыс. грн государственных средств, выделенных на закупку оборудования для предприятия, которые в дальнейшем легализовали путем перечисления этих средств на банковские счета других субъектов хозяйствования.

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В ходе расследования на имущество подозреваемых наложен арест.

Источник: https://censor.net.ua/n3109318
 
   
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По всей вероятности кому-то этот заводик приглянулся вот и начинает давить на руководство завода.Что для машиностроительного завода каких то 300 т. когда они ворочают миллионными суммами.
Вон вокруг воруют миллионы и миллиарды государственных денег но что-то не припомню чтоб кого-то посадили,наоборот через суды воров восстанавливают на занимаемые должностя да еще и выплачивают им компенсации.
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