 Наблюдательный совет НОТУ разорвал контракт с Аласанией - председателем правления Общественного вещания

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сайту "Детектор медиа" сообщила заместитель председателя наблюдательного совета НСТУ Светлана Остапа.

Решение было принято на очередном заседании наблюдательного совета большинством голосов: за проголосовали 9 присутствующих членов наблюдательного совета, против - 3.

Напомним, 10 апреля 2017 наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины избрала председателем правления Общественного вещания Зураб Аласания сроком на 4 года.

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