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 Наблюдательный совет НОТУ разорвал контракт с Аласанией - председателем правления Общественного вещания

31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сайту "Детектор медиа" сообщила заместитель председателя наблюдательного совета НСТУ Светлана Остапа.

Решение было принято на очередном заседании наблюдательного совета большинством голосов: за проголосовали 9 присутствующих членов наблюдательного совета, против - 3.

Напомним, 10 апреля 2017 наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины избрала председателем правления Общественного вещания Зураб Аласания сроком на 4 года.

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Наблюдательный совет НОТУ разорвал контракт с Аласанией - председателем правления Общественного вещания 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109316
 
 
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А кого призначили? Чи призначать когось а-ля Супрун з поміткою т.в.о.?
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Українцям байдуже хто що їсть... Затям це, писун з невідомих земель з невизначеним прапорцем
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наконец-то это харьковского сепарка двинули с посады.. да и как топ-менеджер, он оказался "нулем"
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хм..не хочешь работать пропагандоном Петра перед выборами ? значить - нафик с пляжа.... логично.. Наблюдательный совет НОТУ разорвал контракт с Аласанией - председателем правления Общественного вещания - Цензор.НЕТ 2745
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этнического украинца надо на его место, иначе толку не будет.
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Сказала етнічна Елена Новикова f0d9439a Наблюдательный совет НОТУ разорвал контракт с Аласанией - председателем правления Общественного вещания - Цензор.НЕТ 246
Байдуже хто людина за походженням. Головне, щоб проукраїнських поглядів і з непроданою совістю.
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"Наблюдательный совет НОТУ разорвал контракт с Аласанией - председателем правления Общественного вещания" - шоколадный Пахан подмял под себя ещё один, свободный канал, остался только 24 канал, где можно услышать объективную информацию.
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А почему именно перед выборами? Отказался 24 часа на день пиарить соевого? Наблюдательный совет НОТУ разорвал контракт с Аласанией - председателем правления Общественного вещания - Цензор.НЕТ 2335
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Шоколадные барыги устраняют конкурентов на тв-рынке.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаблюдательный совет НОТУ разорвал контракт с Аласанией - председателем правления Общественного вещания
 
 
 
 
 
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