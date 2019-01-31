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 Враг дважды нарушил перемирие с начала суток. Под Кряковкой террористы применили минометы калибром 82 мм, - штаб ООС

В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник два раза обстрелял позиции наших войск. В одном из обстрелов противник применил запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Кряковка из минометов калибра 82 мм. и из гранатометов.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции наших защитников в районе населенного пункта Пески.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".

Также читайте: Враг за сутки 7 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет. Уничтожены двое террористов, а также МТЛБ-У и ЗУ-23-2 противника, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3109314
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг дважды нарушил перемирие с начала суток. Под Кряковкой террористы применили минометы калибром 82 мм, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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