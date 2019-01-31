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 Политика Украины
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 Порошенко подписал закон о прямых закупках Минобороны военной продукции за рубежом

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту", ​​принятый Верховной Радой 17 января 2019 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам президента, этот документ "позволит Министерству обороны Украины, Вооруженным Силам Украины, Генеральному штабу напрямую закупать за рубежом то, что наши партнеры по НАТО готовы поставлять Украине".

Закон предоставляет возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать этот процесс и ускорить процесс закупок по импорту в случае такой необходимости, а также сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон о прямых закупках Минобороны импортной военной продукции

Законом определяется, что государственные заказчики по оборонному заказу являются субъектами внешнеэкономической деятельности и субъектами осуществления международных передач товаров.

Документом также вносятся изменения в Законы Украины "О государственном оборонном заказе", "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", "О внешнеэкономической деятельности" и в Хозяйственный кодекс Украины.

Также читайте: Украина договаривается с США о новых поставках товаров военного назначения, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3109311
 
   
 Топ комментарии
 
Это ж надо как под суетился......
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Ну вот, залез себе в карман. Чего не сотворишь ради выборов Порошенко подписал закон о прямых закупках Минобороны военной продукции за рубежом - Цензор.НЕТ 1115
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И что ему мешало это сделать в первые месяцы войны-Пашинского да диету боялся посадить? Порошенко подписал закон о прямых закупках Минобороны военной продукции за рубежом - Цензор.НЕТ 8351
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А до этого стояли в ожидании - когда же наконец мы сможем поставить в Украину вооружение и, тем более, летальное?
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Чтобы отсеять барыг и спекулянтов нужен закон . А без закона нельзя было навести порядок .
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А как быть, если все друзья баРЫги И СПЕКУЛЯНТЫ? Порошенко подписал закон о прямых закупках Минобороны военной продукции за рубежом - Цензор.НЕТ 1279
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Чергова перемога чогось там над кимось там? Ключова фраза - "закупать за рубежом то, что наши партнеры по НАТО готовы поставлять Украине".Источник: https://censor.net.ua/n3109311
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То поїдь і купи те, що нам постачати не готові.
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Гроші привезеш, чи на картку мені переведеш? Чи ти тільки сернути можеш?
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Ти вези. А за гроші не переймайся. Будуть. Якщо привезеш те, що потрібно і те, що державі продавати не готові.
На якій митниці зустрічати й коли?
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А може якийсь "мутний і голімий" прапорець у когось?
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Ну вот, залез себе в карман. Чего не сотворишь ради выборов
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Так шо ,Пашинский уже не будет ездить на Бентли?
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Будет, просто теперь и Муженко немного подзаработает. Хотя он и на закупках ГСМ не на одну Бентли заработал. Порошенко подписал закон о прямых закупках Минобороны военной продукции за рубежом - Цензор.НЕТ 3898
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И что ему мешало это сделать в первые месяцы войны-Пашинского да диету боялся посадить? Порошенко подписал закон о прямых закупках Минобороны военной продукции за рубежом - Цензор.НЕТ 8351
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Не підписував, бо Рада тоді Закон не ухвалила. Бо таж сама ТЮ або КН (королевська Наталя), наприклад, його не написали і не подали.
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"И что ему мешало это сделать в первые месяцы войны"
А что такое "это" которое Порошенко сделал сейчас?
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Муженко б ожирел, а он без закупок не падкий к службе.
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Он лишь подписал, а вот как это Рада с представителями тех самых посредников спромоглась - это вопрос.
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Чует мое сердце, что сначала то оружие купят конторы диабетика под оффшорной регистрацией, а потом втридорога перепродадут Украине
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А якщо буде не так, то що інфаркт у твого серця станеться?
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По другому не будет и потом ты свой язык засунешь себе в анус？
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І чого це у мокшанина думки далі ануса не розповсюджуються?
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хм.. я понял так что прямые закупки заключаются в том что МО будет покупать Все без тендера!!! ну че тут сказать - молодцы
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Вы не одни.... здесь (форуме ЦН) многие пишут по личным "пАнЯтиям". Выдают свои пАнЯтия за истину и возмущаются на эту свою "истину"
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а зачем тогда этот закон нужен? мы по сей день и так у членов Альянса могли купить напрямую почти все? Порошенко подписал закон о прямых закупках Минобороны военной продукции за рубежом - Цензор.НЕТ 6162
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А раньше как это было? Через голимый офшорчик?
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Это теперь так будет, раньше через прокладку внутри страны
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просто внутренняя прокладка уходит от диабетика, а с офшорами у него все гуд
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Так как и сейчас. Только тогда "Через голимый офшорчик" покупал "Укроборонпром" или т.п., а сейчас ВСУ. С принятием закона может офшорчик сменится, не более.
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А зачем им такие ништяки?
А кто будет контролировать их закупки?
При таком уровне коррупции как в Украине, подписывать такие законы - значит участвовать лично в этих схемах.
Нормальный человек это должен понимать.
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Очередной контракт ушел от паРашки.... Порошенко подписал закон о прямых закупках Минобороны военной продукции за рубежом - Цензор.НЕТ 967 Ил-20 для музея останется...


Times of India: Индия близка к покупке у Израиля двух новых "Фальконов" за $800 млн




Порошенко подписал закон о прямых закупках Минобороны военной продукции за рубежом - Цензор.НЕТ 1517

Правительство Индии близко к утверждению сделки по закупке у Израиля двух дополнительных самолетов с системой раннего предупреждения и контроля AWACS Phalcon, сообщает Times of India.
Оборонный комитет правительства Индии утвердил решение о закупке двух новых "Фальконов" еще в 2016 году, однако тогда сделка была заблокирована министерством финансов из-за ее высокой стоимости. Три года назад называлась сумма в 1,2 миллиарда долларов, в новом сообщении говорится о 800 миллионах долларов.
Закупка должна стать продолжением предыдущей сделки, в рамках которой Индия закупила в 2003 году три таких самолета общей стоимостью 1,5 миллиарда долларов. Самолеты были поставлены ВВС Индии в 2010 году.
Поставщиком тогда выступил израильский государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" (ТАА), который переоборудовал российские транспортные самолеты "Ил-76" и установил на них систему AWACS "Фалькон".
Издание отмечает, что необходимость в сделке возросла в связи с отставанием Индии в этой сфере по отношению к Китаю, на вооружении которого около 30 систем AWACS собственного производства, и к Пакистану, получившему от Китая и Швеции 8 таких систем. У Индии же, помимо трех израильских "Фальконов", в Израиле только две минисистемы собственного производства.
Судя по всему, неожиданный визит премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Индию, который состоится 11 февраля, связан именно с этой сделкой. В то же время, по данным Times of India, в Нью-Дели на текущий момент рассматриваются еще две крупные сделки с участием израильских концернов.
"Авиационная промышленность" близка к подписанию сделки на поставку Индии 66 радаров для управления огнем общей стоимостью 644 млн долларов.
Кроме того, концерн "Эльбит" борется с французской Nexter Systems за поставку в Индию 400 150-миллиметровых артиллерийских систем и производство еще 1.180 таких систем в Индии. Стоимость этой сделки оценивается в 1,78 миллиарда долларов.
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