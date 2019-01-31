 Порошенко подписал закон о прямых закупках Минобороны военной продукции за рубежом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
По словам президента, этот документ "позволит Министерству обороны Украины, Вооруженным Силам Украины, Генеральному штабу напрямую закупать за рубежом то, что наши партнеры по НАТО готовы поставлять Украине".
Закон предоставляет возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать этот процесс и ускорить процесс закупок по импорту в случае такой необходимости, а также сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги.
Законом определяется, что государственные заказчики по оборонному заказу являются субъектами внешнеэкономической деятельности и субъектами осуществления международных передач товаров.
Документом также вносятся изменения в Законы Украины "О государственном оборонном заказе", "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", "О внешнеэкономической деятельности" и в Хозяйственный кодекс Украины.
На якій митниці зустрічати й коли?
А что такое "это" которое Порошенко сделал сейчас?
А кто будет контролировать их закупки?
При таком уровне коррупции как в Украине, подписывать такие законы - значит участвовать лично в этих схемах.
Нормальный человек это должен понимать.
Times of India: Индия близка к покупке у Израиля двух новых "Фальконов" за $800 млн
Правительство Индии близко к утверждению сделки по закупке у Израиля двух дополнительных самолетов с системой раннего предупреждения и контроля AWACS Phalcon, сообщает Times of India.
Оборонный комитет правительства Индии утвердил решение о закупке двух новых "Фальконов" еще в 2016 году, однако тогда сделка была заблокирована министерством финансов из-за ее высокой стоимости. Три года назад называлась сумма в 1,2 миллиарда долларов, в новом сообщении говорится о 800 миллионах долларов.
Закупка должна стать продолжением предыдущей сделки, в рамках которой Индия закупила в 2003 году три таких самолета общей стоимостью 1,5 миллиарда долларов. Самолеты были поставлены ВВС Индии в 2010 году.
Поставщиком тогда выступил израильский государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" (ТАА), который переоборудовал российские транспортные самолеты "Ил-76" и установил на них систему AWACS "Фалькон".
Издание отмечает, что необходимость в сделке возросла в связи с отставанием Индии в этой сфере по отношению к Китаю, на вооружении которого около 30 систем AWACS собственного производства, и к Пакистану, получившему от Китая и Швеции 8 таких систем. У Индии же, помимо трех израильских "Фальконов", в Израиле только две минисистемы собственного производства.
Судя по всему, неожиданный визит премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Индию, который состоится 11 февраля, связан именно с этой сделкой. В то же время, по данным Times of India, в Нью-Дели на текущий момент рассматриваются еще две крупные сделки с участием израильских концернов.
"Авиационная промышленность" близка к подписанию сделки на поставку Индии 66 радаров для управления огнем общей стоимостью 644 млн долларов.
Кроме того, концерн "Эльбит" борется с французской Nexter Systems за поставку в Индию 400 150-миллиметровых артиллерийских систем и производство еще 1.180 таких систем в Индии. Стоимость этой сделки оценивается в 1,78 миллиарда долларов.