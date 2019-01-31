EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  439  13
Все про:Минобороны (5583) реформы (3231) Полторак (1078)

 Пятилетняя реформа Минобороны выполнена на 68% за два года, - Полторак

Министр обороны Степан Полторак заявляет, что реформа министерства выполнена на 68% от общего плана на 5 лет.

Об этом Полторак заявил в ходе комитета реформ Минобороны в четверг в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы фактически 68% от общего пятигодичного плана за эти два года смогли сделать", - сказал министр.

Читайте также: В НАТО настаивают на ускоренном вступлении Украины в Альянс, - Полторак

По его словам, за прошлый 2018 год были определены 15 приоритетных проектов оборонной реформы и утверждены соответствующие уставы. Кроме того, в прошлом году было принято на вооружение 16 образцов оружия и допущено к эксплуатации 32 образца военной техники. Также поставлено 8 тыс. единиц новой (модернизированной) военной техники, около 500 тыс. единиц боеприпасов. Восстановлено более 6 тыс. военной техники.

Министр также отметил, что с января 2019 года денежное обеспечение военнослужащих увеличено на 30%.

Что касается приоритетов на 2019 год, Полторак определил эффективный оборонный менеджмент на основах демократического гражданского контроля и новой системы военного управления, оборонное планирование в контексте бюджетного процесса в государстве, совершенствование оборонных закупок, оптимизация структуры Вооруженных сил.

Источник: https://censor.net.ua/n3109310
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дайте ще 5 років, і виконаємо на 146%!! Мамою клянусь!!
 показать весь комментарий
 
 
А почему не 71%?
А кто сможет проверить? Кому разрешат? Никто и никому.
Просто на носу выборы...
 показать весь комментарий
 
 
Эти проценты совковые -- Полторак непозорься делай свою работу
 показать весь комментарий
 
Судя по Е- Декларациям и премиям чиновников ,то по моему уже обогнали все пятилетки .
 показать весь комментарий
 
 
А план призыва на 20%.Вот это и есть показатель рефоры
 показать весь комментарий
 
 
Лишний раз подтверждается аксиома - в мирное время реформы с такой скоростью не лезут.
Так что - нет худа без добра.
 показать весь комментарий
 
Нагадує: "Товарищи, день ото дня растет процент содержания жиров в масле!"
 показать весь комментарий
 
 
Це з творів Леся Подер'вянського.
А недавно, він ось такого віршика склав, ритмікою дуже схожого до японських танка:


"Ітогі падвєдьом
Припи#див вату.
І бабку запи#дячив з її електоратом.
Потеревенив секунд сорок, а розголосу вже на все село.
Но я не сумніваюсь ні#уя, всьо будєт в лучшем відє.
Шо не ясно?!"

Класний віршик, еге ж?
 показать весь комментарий
 
Как же это уже до тошноты знакомо: "Пятилетка - за .... года!"
Оно хоть шо-то новое может выдумать, или уже совсем ожирело и разленилось?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПятилетняя реформа Минобороны выполнена на 68% за два года, - Полторак
 
 
 
 
 
 вверх