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Все про:взятка (4312) Львовщина (1592) Военная прокуратура (699) Госгеокадастр (76)

 Чиновник Госгеокадастра задержан во Львове за вымогание с участника АТО 32,5 тыс. долл. взятки за выделение земельного участка

31 января правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения взятки заместителем начальника Главного управления Госгеокадастра во Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Средства в размере 32 500 долларов от участника АТО вымогались за передачу в собственность земельного участка площадью 0,12 га. Вся сумма взятки обнаружена и изъята в полном объеме при проведении осмотра места происшествия во Львове.

Чиновник Госгеокадастра задержан во Львове за вымогание с участника АТО 32,5 тыс. долл. взятки за выделение земельного участка 01

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Чиновник Госгеокадастра задержан во Львове за вымогание с участника АТО 32,5 тыс. долл. взятки за выделение земельного участка 02

Решается вопрос о задержании чиновника, сообщении ему о подозрении и обращении в суд об избрании меры пресечения.

Также смотрите: Сотрудница Госгеокадастра в Виннице требовала 60 тысяч взятки за незаконное выделение в пользование земли, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3109307
 
   
 Топ комментарии
 
99%, что там не всё так просто. За 32,5 штук участок и купить можно. А за такую взятку рыночная стоимость его должна быть в разы дороже. Отсюда вопросы:
1) что ж там за участок приметил себе участник АТО?
2) поймать кого-ньть на взятке - дело геморное, для этого нужно хотя бы зад от стула оторвать. Так с чего бы это шериф вдруг озаботился проблемами индейцев?
3) 32,5 шт. - сумма немалая, особенно для того, кто рассчитывал получить участок по закону. Так что же это за "участник АТО" такой интересный?
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Це вже "Жити по новому",чи Порошенко ще щось припас на другий термін?
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99%, что там не всё так просто. За 32,5 штук участок и купить можно. А за такую взятку рыночная стоимость его должна быть в разы дороже. Отсюда вопросы:
1) что ж там за участок приметил себе участник АТО?
2) поймать кого-ньть на взятке - дело геморное, для этого нужно хотя бы зад от стула оторвать. Так с чего бы это шериф вдруг озаботился проблемами индейцев?
3) 32,5 шт. - сумма немалая, особенно для того, кто рассчитывал получить участок по закону. Так что же это за "участник АТО" такой интересный?
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Вот и я подумал о размере взятки. У нас в Затоке курортной можно по две тысячи за сотку землю возле моря купить. А здесь почти по три и это только взятки...
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Нормальная ментовская тема: мент крысятничет где-ньть на блокпосту пару месяцев (если гэбэшник - тогда особистом), получает участника АТО и под него очередное звание, типа по закону выбирает себе участок где-нибудь в блатном районе, - и жизнь удалась. Примеров масса.
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якщо ділянка на території Львова і ще й недалеко від центру, то це невелика ціна
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Бовдур бовдуром. Мабуть в нього час зупинився на 2012 р.
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Це вже "Жити по новому",чи Порошенко ще щось припас на другий термін?
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затримали хабарника, що ще не так? сам петро мав затримувати?
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Нічого, Юля їм скоро усім землю безкоштовну виділить 3×1, на цвинтарі...
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когда уже заменят совковое "вымогательство" на привычное коррупция?
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Це кваліфікуюча ознака, по ч.3 ст.368 вимагання неправомірної вигоди. Сама стаття є корупційною, згідно примітки ст.45 ККУ. Без вимагання, іде ч.1, а там штраф.. хоча тут сума велика...
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я відстав...а що геокадастр виділяє землю??
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Це де він землю хотів виділити, у центрі міста?
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Торпеда. Знайшли лоха, зарядили суму, той коли почув 30 косарів тотпообіцяв продати усе, навіть землю під обл.управою СБУ😂
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Продам земельну ділянку 9 соток:

Ціна: 3 054 000 грн/ділянкаЦіна $: 110 000$Площа ділянки: 9 сотокДнів на сайті: 842Оновлено: 31.01.2019Код: 740811

Призначення: продаж земельної ділянки, Зубрівська вул. Код: 100512
Ціна: 110 000 у. о
Район, особливості району: Сихівський
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Можливо, я Львівських цін не знаю. У нас в рази менше.
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Морду набить ноги поломать как и.о. председателя Каменка-Бугского районного суда Источник:https://censor.net.ua/n3109193 Это Львовщина детка
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враховуючи посаду чиновника...подоять та й відпустять
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник Госгеокадастра задержан во Львове за вымогание с участника АТО 32,5 тыс. долл. взятки за выделение земельного участка
 
 
 
 
 
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