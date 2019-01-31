 Чиновник Госгеокадастра задержан во Львове за вымогание с участника АТО 32,5 тыс. долл. взятки за выделение земельного участка

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.
Средства в размере 32 500 долларов от участника АТО вымогались за передачу в собственность земельного участка площадью 0,12 га. Вся сумма взятки обнаружена и изъята в полном объеме при проведении осмотра места происшествия во Львове.
Решается вопрос о задержании чиновника, сообщении ему о подозрении и обращении в суд об избрании меры пресечения.
1) что ж там за участок приметил себе участник АТО?
2) поймать кого-ньть на взятке - дело геморное, для этого нужно хотя бы зад от стула оторвать. Так с чего бы это шериф вдруг озаботился проблемами индейцев?
3) 32,5 шт. - сумма немалая, особенно для того, кто рассчитывал получить участок по закону. Так что же это за "участник АТО" такой интересный?
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Район, особливості району: Сихівський