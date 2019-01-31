 Чиновник Госгеокадастра задержан во Львове за вымогание с участника АТО 32,5 тыс. долл. взятки за выделение земельного участка

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Средства в размере 32 500 долларов от участника АТО вымогались за передачу в собственность земельного участка площадью 0,12 га. Вся сумма взятки обнаружена и изъята в полном объеме при проведении осмотра места происшествия во Львове.

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Решается вопрос о задержании чиновника, сообщении ему о подозрении и обращении в суд об избрании меры пресечения.

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