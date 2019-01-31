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 Политика Украины, Происшествия
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 Глава Херсонского облсовета Мангер приостановил членство в "Батькивщине" до окончания расследования убийства Гандзюк

Председатель Херсонского областного совета, руководитель Херсонской парторганизации ВО "Батькивщина" Владислав Мангер вышел из партии на время, пока не завершится расследование дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

По словам политика, он не хочет дискредитировать свою политсилу. Об этом Мангер заявил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Считаю обвинения, которые звучат в мой адрес в связи с делом Гандзюк, безосновательными и голословными. В то же время наблюдаю, как эти заявления начинают направлять на дискредитацию целой партии "Батькивщина" и ее лидера Юлии Тимошенко", – написал Мангер.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Кто заказал Гандзюк?": активисты встречали баннерами и файерами делегатов форума Порошенко. ФОТО

"Чтобы прекратить спекуляции, считаю единственно правильным решением приостановить свое членство в партии "Батькивщина" на время расследования дела Гандзюк", – подытожил чиновник.

Ранее отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалой, которого подозревают в оргнанизации убийства.

Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москала организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.

Также на Цензор.НЕТ: "Батькивщина" и БПП для меня - партии убийц моей дочки", - Виктор Гандзюк, отец Екатерины Гандзюк

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Читайте также: "Опер, она же своя... - Похер": Организатор убийства Кати Торбин знал, что она помогала его батальону, - отец Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Источник: https://censor.net.ua/n3109306
 
   
 Топ комментарии
 
Партия Матькивщина - сборище преступников
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Лозинский, Портнов, Мангер - вот неполный список преступников, которых пригрела в Матькивщине, коррупционерка и воровка Юля Золотая ручка
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Крыса засветилась - крысу выгнали из стаи...
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целой партии? и отдельно Тимошенко. Круто загнул
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Почему Луценко не называет кто из БПП причастен?
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Партия Матькивщина - сборище преступников
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Лозинського пам'ятаєте? Вгадайте, у якій він партії був)
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Лозинський був довіреною особою хряка 1 на виборах 2004 року. Від партії ригів яку створив рошенко. Але потім чогось поліз у "Батьківщину" за що був покараний. Якби залишився серед ригів то і досі б безкарно відстрілював українців. А може і президентом став
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Да не гони
90% выходцев из Батькивщины или маньяки или воры или государственные преступники-предатели или лгбт предстаители как Ляшко
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А ну ка напопни из какой партии Розенблат ,Дейдей
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Любі маї! Ця людина кристально чиста - сказав же що невинний!
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І тут злочинна влада Порошенко винна? А Лозинський (відомий мисливець на людей) теж був однопартійцем Порошенка?
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Лозинский, Портнов, Мангер - вот неполный список преступников, которых пригрела в Матькивщине, коррупционерка и воровка Юля Золотая ручка
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И не только их. Еще яценюк, турчинов, аваков.
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А принятие членства БПП не "припустил"?
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Крыса засветилась - крысу выгнали из стаи...
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Не только крысу, но и по мнению херсонских активистом закзачика Ганзюк.
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"Членство" то этот член приостановил, это более-менее понятно. Но почему оно не отстранено от должности на время расследования?
Раз пошел такой резонанс, то члена бывшего в "членстве", должны освободить от занимаемой должности!
Или на его закон не действует, бо он из плеяды обмазанных шоколадом?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава Херсонского облсовета Мангер приостановил членство в "Батькивщине" до окончания расследования убийства Гандзюк
 
 
 
 
 
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