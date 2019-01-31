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 Гриценко подал в суд на ЦВК из-за реестра избирателей. ДОКУМЕНТ

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко подал в суд на Центральную избирательную комиссию из-за требования работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Подал в суд на ЦИК. Из-за противозаконного требования к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК. Согласно закону, рассмотреть этот иск суд должен в сжатые сроки - в течение двух дней. Надеюсь, суд отменит это абсурдное требование - невиданное в Украине еще никогда", - заявил политик.

Гриценко подал в суд на ЦВК из-за реестра избирателей 01

Ранее Гриценко отмечал, что закон предоставляет ему как кандидату право проверить Государственный реестр избирателей, "чтобы предотвратить возможные фальсификацией со стороны власти, которая этот реестр ведет".

Гриценко сообщил, что в ЦИК ему выдали реестр и код для доступа к нему, однако предупредили, что работать с реестром он может только в здании ЦИК.

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По информации Гриценко, новый порядок ЦИК нынешнего состава утвердил 25 октября 2018 года. В этих изменениях Гриценко подозревает СБУ и Петра Порошенко, который назначает председателя Службы безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3109305
 
   
 Топ комментарии
 
завтра Гриценко подаст в суд на свои мозги.. инфа 146%.. у всех есть, а у него нету.. не порядок
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У Онотоле крышка съехала...
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Завтра будет извиняться перед ЦИК?
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Завтра будет извиняться перед ЦИК?
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завтра Гриценко подаст в суд на свои мозги.. инфа 146%.. у всех есть, а у него нету.. не порядок
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Юлия Швондер заставляет палковника позориться😂
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Гриценко, ще один примірник позову не забудь сюди направити, чорт Гриценко подал в суд на ЦВК из-за реестра избирателей - Цензор.НЕТ 3041
Гриценко подал в суд на ЦВК из-за реестра избирателей - Цензор.НЕТ 6871
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Кстати да ,при Авакове с Порошенко запрещённые лотереи по всей Украине выросли как грибы ,на каждом углу .
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А какое отношение лотереи имеют к избирательному процессу? Или - "галочка" нужна, чтобы "кактус" засчитали?!
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Таргани в голові - це ще нормально. Проблема - коли їх починає виганяти білочка ...
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- В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. ©
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Гриценко - клоун похлеще комика Зеленского.
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барыжные отрыжки, по сути есть, что сказать ?
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Еще и не то увидим.
Барыга похлеще овоща будет цепляться за власть. Отдирать от корыта придется только с руками.
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Еще и не то увидим.
Барыга похлеще овоща ...Гриценко подал в суд на ЦВК из-за реестра избирателей - Цензор.НЕТ 9213
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У гриценко є можливість гарантувати захищеність даних?

НЕ ДУМАЮ.
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Гриценко хочет свистнуть персональные данные украинцев
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да отвянь уже со своим никчемным нытьем
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Предвыборный пиар. Чем чаще показывается в новостях тем выше рейтинг.
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И так ясно, что в реестре полно мёртвых душ. Отменяем выборы?
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Бред. Как один человек может проверить реестр избирателей?
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Интересная логика этого кренделя,видимо требование о работе с этими документами обусловлено в том чтоб информация не выходила за предела здания ЦИК и никто сторонний не смог ее уничтожить,занести вирус или повлиять на нее из вне.А ему лень поднять дупу и сходить за интересующей его информацией в здание ЦИК.Если он суд выиграет то в случае провала подаст новый иск мол хакеры исказили информацию из за которой он провалился.
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А зачем подозревать, когда полностью уверен?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриценко подал в суд на ЦВК из-за реестра избирателей. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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