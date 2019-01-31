 Гриценко подал в суд на ЦВК из-за реестра избирателей. ДОКУМЕНТ

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Подал в суд на ЦИК. Из-за противозаконного требования к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК. Согласно закону, рассмотреть этот иск суд должен в сжатые сроки - в течение двух дней. Надеюсь, суд отменит это абсурдное требование - невиданное в Украине еще никогда", - заявил политик.
Ранее Гриценко отмечал, что закон предоставляет ему как кандидату право проверить Государственный реестр избирателей, "чтобы предотвратить возможные фальсификацией со стороны власти, которая этот реестр ведет".
Гриценко сообщил, что в ЦИК ему выдали реестр и код для доступа к нему, однако предупредили, что работать с реестром он может только в здании ЦИК.
По информации Гриценко, новый порядок ЦИК нынешнего состава утвердил 25 октября 2018 года. В этих изменениях Гриценко подозревает СБУ и Петра Порошенко, который назначает председателя Службы безопасности.
Барыга похлеще овоща будет цепляться за власть. Отдирать от корыта придется только с руками.
Барыга похлеще овоща ...
НЕ ДУМАЮ.