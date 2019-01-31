 Киевсовет расторгает договор с застройщиком озер на Осокорках

Об этом сообщил депутат Дмитрий Белоцерковец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Хмарочос".
Юридическим поводом для расторжения договора стали долги застройщика перед городом за аренду земли в размере 65 млн грн.
"Контактбудсервис" строит ЖК "Патриотика на Озерах" на участке площадью более 90 гектаров между Осокорками и Позняками. Местные жители требуют создать здесь ландшафтный экопарк "Осокорки". На озерах Небреж, Тягле и Мартышев живут цапли, аисты, дикие утки и много других птиц, в том числе и занесенных в Красную книгу. Представители ОО "Экопарк Осокорки" разработали детальный проект ландшафтного парка. По Генплану - 2020 эти земли определены как зеленая зона общего пользования. А также отнесены к зоне охраняемого ландшафта. Состоялось несколько судов по иску активистов против ГАСИ в части разрешения на строительство. Суд первой инстанции вынес решение в пользу ГАСИ, в данный момент длится рассмотрение дела в апелляционном суде.
19 декабря 2018 было проведено заседание градостроительного совета КГГА при участии представителей застройщика. "Контактбудсервис" обязали пересмотреть проект строительства в соответствии с требованиями активистов. Вместо этого застройщик возобновил строительные работы на участке.
На месте строительства не раз происходили стычки между активистами и представителями застройщика.
Виталик, хорош там в Германии отлёживаться.
Такие "активисты", дое...ваются до каждой стройки, что бы бабла срубить с застройщика.
А в итоге, там как была помойка, так и останется.
Есть 2 карьера затопленых и мусорная свалка, засыпаная песком. Что вырубывать там? Песок?
И как впечатление от "зеленой зоны"?
Или огромный пустырь-стихийная свалка, это самое то?
Помойка, останется помойкой.
Да и что за бред с охраняемой зоной, 2 затопленых карьера(с которых намыли песок на все осокорки-позняки) и свалка строимусора засыпаная свехру песком в конце 90-х.
В 2-х км от этой стройки, БУД девелопмент застраивает природный залив днепра, между осокорками и славутычем. Никто им не мешает, бо бабло уже занесено(тот же ЖК Севен, от 25 400, на сколько поню за квадрат, откат КМДА наверное учтен в эту стоимость)