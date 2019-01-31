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Все про:КГГА (2141) Киев (17084) Киевсовет (1146) экология (1063) застройка (536)

 Киевсовет расторгает договор с застройщиком озер на Осокорках

31 января Киевский городской совет поддержал во втором чтении решение о расторжении договора аренды с застройщиком зеленой зоны на Осокорках - компанией "Контактбудсервис".

Об этом сообщил депутат Дмитрий Белоцерковец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Хмарочос".

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Юридическим поводом для расторжения договора стали долги застройщика перед городом за аренду земли в размере 65 млн грн.

"Контактбудсервис" строит ЖК "Патриотика на Озерах" на участке площадью более 90 гектаров между Осокорками и Позняками. Местные жители требуют создать здесь ландшафтный экопарк "Осокорки". На озерах Небреж, Тягле и Мартышев живут цапли, аисты, дикие утки и много других птиц, в том числе и занесенных в Красную книгу. Представители ОО "Экопарк Осокорки" разработали детальный проект ландшафтного парка. По Генплану - 2020 эти земли определены как зеленая зона общего пользования. А также отнесены к зоне охраняемого ландшафта. Состоялось несколько судов по иску активистов против ГАСИ в части разрешения на строительство. Суд первой инстанции вынес решение в пользу ГАСИ, в данный момент длится рассмотрение дела в апелляционном суде.

19 декабря 2018 было проведено заседание градостроительного совета КГГА при участии представителей застройщика. "Контактбудсервис" обязали пересмотреть проект строительства в соответствии с требованиями активистов. Вместо этого застройщик возобновил строительные работы на участке.

На месте строительства не раз происходили стычки между активистами и представителями застройщика.

Источник: https://censor.net.ua/n3109300
 
   
 Топ комментарии
 
Озёра там появились благодаря застройщику, после намыва Позняков и Осокорков. А зеленой зоны там нет, только пустырь песчаный с бомжами
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Со времен совка, стоял пустырь и никому и на..ер не был нужен, но как только "Аркада" начала там строительство "Патриотики озерной", то сразу повыползало целое стадо "активистов" и вспомнили про "экопарк".
Такие "активисты", дое...ваются до каждой стройки, что бы бабла срубить с застройщика.
А в итоге, там как была помойка, так и останется.
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Как же достали уроды, которые отбирают жильё у киевлян.
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Так если бы аренду заплатили, то можно было застраивать зелёную зону и озёра и дальше?
Виталик, хорош там в Германии отлёживаться.
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Аренда там заплачена, просто очередной повод придумали, чтобы землю другому застройщику слить.
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Помню, когда Попов убирал баржи-рестораны возле метро Днепр, тоже визг стоял, что это место другим баржам отдадут. Уже лет 7 прошло, вместо барж - рыбаки на набережной
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Давно уже пора отказаться от таких атавизмов темного прошлого как зелёные зоны и озера Киевсовет расторгает договор с застройщиком озер на Осокорках - Цензор.НЕТ 4696
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Прокатитесь и посмотрите на эту "зеленую зону".
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Голосеевский парк тоже изрядно засрат. Пора его тоже вырубить и будок настроить
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Голосеевский парк и пустырь-помойка на Позняках, это две большие разницы.
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Правильно! Мы даже мысли не допустим что можно его облагородить и сделать парк для гоев. Перетопчутся!
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Со времен совка, стоял пустырь и никому и на..ер не был нужен, но как только "Аркада" начала там строительство "Патриотики озерной", то сразу повыползало целое стадо "активистов" и вспомнили про "экопарк".
Такие "активисты", дое...ваются до каждой стройки, что бы бабла срубить с застройщика.
А в итоге, там как была помойка, так и останется.
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Где написано что там кто-то будет делать парк? Просто отдадут территорию другому застройщику. Кличко же сказал, что там один хрен будет строительство.
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Там с 1995 года по плану застройка. Так что будет просто не аркада, а буд. Реально достижение. Тоже самое, только хаты в полтора дорога. Перемога!
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В Одессе так и делают . Вы отстали от жизни
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А там есть парк?

Есть 2 карьера затопленых и мусорная свалка, засыпаная песком. Что вырубывать там? Песок?
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По мнению труханова будки украшают город - наш ответ Дубаи (((
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Между метро осокрки и славутыч, для постройки ЖК Славутыч, Славутыч 2 и Севен БУД девелопмент захватил набережную(не забитый пустырь как тут в новости, а нормальную набережную, природного залива Днепра) и зачищает его от деревьев. Велком на метро осокорки, посмогтрите. КМДА ок с этим, активистов 0! Всех устраивает уничтожение деревьев и набережки. За то как застроить пустырь, за эпицентром, то это плохо. Наверное, я что-то не понимаю в деятельности "активистов"
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Мне тоже нравится как лохам напаривают видовые квартиры на Днепр, а потом им перед окнами возводят следующую будку для новых лохов. Но виноваты активисты канешна
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Я против зпастройки набереджной и вырубки деревьев. Жаль что такие не лохи как ты рукоплещут подобному
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Нельзя быть против власти! Она от Б-га Киевсовет расторгает договор с застройщиком озер на Осокорках - Цензор.НЕТ 4983
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Отмазал участок для провласных барыг, молодец. Теперь там будет стоять такие же дома, но на пол года позже. Но построит их другая КМДА ориентированая контора(да и по совсем другим прайспам, что бы вдруг простой люд не смог там себе купить чего) и все благодаря таким как ты, так что заедь в КМДА, возми у Педалика положеную тебе конфетулечку, отработал
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Интересно, а мэр не боится уголовных дел за такие действия в пользу "своих" застройщиков? А это довольно хорошо проглядывается. Ведь, былые заслуги в спорте могут и не спасти, если беспристрастно подойти.
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Ну он быдлу навешает, что типа старался, вот даже один раз приостановил, а тут другие пришли и подло, пока он спал поставили дома. Но то, что старался видно то, вот есть же бумага
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Неужели?
И как впечатление от "зеленой зоны"?
Или огромный пустырь-стихийная свалка, это самое то?
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Озёра там появились благодаря застройщику, после намыва Позняков и Осокорков. А зеленой зоны там нет, только пустырь песчаный с бомжами
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раз бомжи есть - надо срочно застраивать.
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Кучка вымогателей победила.
Помойка, останется помойкой.
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100% продавлювают землю под другого застройщика. Аркада строти по 17 000 за квадрат, все остальные рядом 26+.

Да и что за бред с охраняемой зоной, 2 затопленых карьера(с которых намыли песок на все осокорки-позняки) и свалка строимусора засыпаная свехру песком в конце 90-х.
В 2-х км от этой стройки, БУД девелопмент застраивает природный залив днепра, между осокорками и славутычем. Никто им не мешает, бо бабло уже занесено(тот же ЖК Севен, от 25 400, на сколько поню за квадрат, откат КМДА наверное учтен в эту стоимость)
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Как же достали эти уроды со своими *****-ми высотками. Превратили Киев в быдло-стайл сити.
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Как же достали уроды, которые отбирают жильё у киевлян.
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интересно, а если застройщики должны инвесторам, то как? Госорганы в этом случае даже не сборы не приходят. Там главное, чтобы их застройщик получал подряд, а дальше, хоть перекатиполе.
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Прикольно))) баблишко с инвесторов собрали - и давай до свиданья... Я так понимаю все идет к тому, что люди будут таких застройщиков просто вешать на столбах вмессте с воветами, которые такие мутные схемы запускают.
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Тут не застройщика вина, а мудаков, которые землю отбирают у застройщика.
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Все правильно, только не застройщиков, а чинушей. Которые для своих отжимают площадку
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Застройщик теперь без договора будет застраивать?
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Тепер забудовою Осокорків буде займатись Непоп...
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