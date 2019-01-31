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 Экономика
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Все про:налоговая милиция (1509) НДС (300) Хмельнитчина (401) ГФС (3067)

 Налоговики добились от сельхозпредприятия на Хмельнитчине возмещения в бюджет 3 млн грн неуплаченного НДС

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области обеспечили возмещение в бюджет более 3 млн грн нанесенного ущерба.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства под процессуальным руководством областной прокуратуры было установлено, что предприятие под видом собственной реализовывало покупателям часть сельхозпродукции, которую на самом деле не выращивало, а приобретало у других предприятий, в результате чего безосновательно использовало специальный режим налогообложения, что привело к неуплате налога на добавленную стоимость в размере 4 млн грн, которые вместо уплаты в бюджет незаконно остались в распоряжении этого предприятия.

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При этом часть оставшихся в распоряжении средств руководитель предприятия легализовал путем снятия наличными с банковского счета для дальнейшего использования на собственные нужды.

Благодаря принятым в ходе следствия мерам наложен арест на средства предприятия в сумме более 3 млн грн, которые находились у него на счету и в дальнейшем взысканы в государственный бюджет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109298
 
 
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Будет шо будочников Косюку дать для курячей фабрики
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Вчора подзвонили з адміністраціі і повідомили, що мені потрібно провести нову грошову оцінку всіх паїв, які належать мені та іншим членам моєї сім'ї. Як вони собі це уявляють, я не знаю. Але зробити треба якнайшвидше, бо область підганяє. Таке враження, що ця влада до виборів хоче щось промутити з землею.
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Супрун висловилась за легалізацію канабісу ( коноплі) https://gazeta.ua/articles/health/_suprun-vislovilas-za-legalizaciyu-kanabisu/883143
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики добились от сельхозпредприятия на Хмельнитчине возмещения в бюджет 3 млн грн неуплаченного НДС
 
 
 
 
 
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