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 Политика Украины, Общество
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 В УПЦ МП назвали "рейдерством" регистрацию Православной церкви Украины

В Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) возмущены тем, что Православную Церковь Украины внесли в реестр юридических лиц под названием Киевская Митрополия УПЦ (ПЦУ).

Об этом сообщает в Facebook Центр информации УПЦ МП, информирует Цензор.НЕТ.

Протоиерей УПЦ МП Николай Данилевич назвал регистрацию Православной Церкви Украины рейдерством и беззаконием.

"Не надо быть юристом, чтобы понять, что это незаконно и беззаконно! Юридические названия не могут дублироваться. Как государственные органы могли зарегистрировать еще одну Киевскую Митрополию Украинской Православной Церкви, если таковая уже существует? Рейдерство", – написал протоиерей Николай Данилевич.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) была внесена в реестр юридических лиц 31 января.

Директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш заявил, что УПЦ и ПЦУ являются синонимами.

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Народный депутат, председатель подкомитета в сфере свободы совести и религиозных организаций Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский заявил, что если Украинская Православная Церковь Московского патриархата не изменит свое название добровольно, Министерство культуры перерегистрирует ее под новым названием принудительно.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада в четверг, 20 декабря, приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующий проект закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

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Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

26 января Министерство культуры обнародовало список религиозных организаций, которые должны в течение трех месяцев сменить свое название.

Источник: https://censor.net.ua/n3109296
 
 
 Топ комментарии
 
За законностью пишите письма мелким почерком хуйлу...в паРашу...😀
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Сколько можно секту московитских попов называть УПЦ МП?☹️
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Так почему же этим людям так стыдно быть русскими? В УПЦ МП назвали "рейдерством" регистрацию Православной церкви Украины - Цензор.НЕТ 437
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такоі організаціі УПЦ МП не існуе.Не зареестровані.Виходить якісь сектанти-самозванці.Тому треба швиденько стулити ім пельку і навчити находити вихід...з краіни,яку вони ганьбили та грабували.
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гнід пропукінських ЗАДУШАТЬ!! і не сумнівайся В УПЦ МП назвали "рейдерством" реєстрацію Православної церкви України - Цензор.НЕТ 8147
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Гнать нужно из Украины этих антиукраинских московских сатанистов в рясе и без Томоса, самозванцев хреновых с рогами и копытами. Тьфу 3 раза через левое плечо!
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За законностью пишите письма мелким почерком *****...в паРашу...😀
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Одним словом гундяю наша відповідь така: Київська Митрополія УПЦ (ПЦУ).
Числа не знаємо, бо календаря не маємо, місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і в вас - поцілуй у голе гузно кожного з нас..
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Сколько можно секту московитских попов называть УПЦ МП?☹️
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3 месяца им на переименование дали вроде.
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Ну так нужно писать 'Так временно называемая УПЦ МП'😄
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Товаріщі рядовие и офицери РПЦ.!

ВВИДУОКОНЧАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,ГОТОВЬТЕ ЧЕМОДАНИ!

\ЗА НЕДЕЛЬНИМ СУХПАЙКОМ НА ДОРОГУ ОБРАЩАТЬСЯ К НАМЕСТНИКАМ ЛАВР.
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та да. я бы и не так бесился на месте этих ряженых клоунов из мацковской секты, если бы у меня такой жирный кусок бабла отжали другие ряженые клоуны из конкурирующей секты
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Чому кацапи так не бажають признавати правду?То іхтамнєти,тепер іхпопівнєти.Підлі ниці потвори.
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Так почему же этим людям так стыдно быть русскими? В УПЦ МП назвали "рейдерством" регистрацию Православной церкви Украины - Цензор.НЕТ 437
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Скорее российскими, а точнее - мокшанскими.
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Возмущаться будут у себя дома в Рашке на кухне...
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Как государственные органы могли зарегистрировать еще одну Киевскую Митрополию Украинской Православной Церкви, если таковая уже существует?

Упс. Уже не существует. В УПЦ МП назвали "рейдерством" регистрацию Православной церкви Украины - Цензор.НЕТ 45
Ибо сказано было им мужами мудрыми:
"Либо измените имя церкви своей безтомосной, либо бегите отсюда в земли дальние, земли снежные".
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Да кого волнует,что чирикают московские попы .. В УПЦ МП назвали "рейдерством" регистрацию Православной церкви Украины - Цензор.НЕТ 8202
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Рейдерством был ваш московский патриархат...
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Кацапские попы,валите на расею,вам здесь не рады.
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Я вот завтра еду в село на Житомирщине, там местный батюшка именно местный. В Турции даже не был. Типично житомирский диалект мовы. Куда его отсылать? На Колыму?
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нет, в поле на арендованные земли разрабатывать. А какая то проблема с батюшкой? хочет с рассей матушкой?
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Андрей Дидовик - можно и на Соловки В УПЦ МП назвали "рейдерством" реєстрацію Православної церкви України - Цензор.НЕТ 8494 местного рускаво батюшку
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не надо быть юристом что бы прочитать, что в уставе самой кацапской секты написано что она "часть секты гундяя" которая в миру известна под кличкой рэпэцэ В УПЦ МП назвали "рейдерством" регистрацию Православной церкви Украины - Цензор.НЕТ 3902
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А як заволають, коли податки сплачувати змусять))
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Украинская Православная Церковь может быть только одна. Рейдерство это когда это название использует московская секта гундяева.
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'Посмели на святое посягнуть-на наши бабки.'
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Душити окупанта це не рейдерство, а боротьба за визволення від окупації.. В УПЦ МП назвали "рейдерством" регистрацию Православной церкви Украины - Цензор.НЕТ 5299
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кацапы подняли поросячий визг в бессильной злобе.
эх, глазам и ушам любо В УПЦ МП назвали "рейдерством" регистрацию Православной церкви Украины - Цензор.НЕТ 2647
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Оно уже напало если ти не заметил уже лет 5 тому назад.
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сейчас наполовину замороженный конфликт если ты не заметил, но он может за час перейти в горячую форму войны и не не только на Донбассе..
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Заморожений или горячий конфликт остается конфликтом. И не отменяет факта нападения карлика.

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Путін порівняв ПЦУ з безбожниками ХХ століття, не пойму я этого ватного Фюрера,на Красной площадке стоит мавзолей с убийцей церквей и его не прячут,а он что то свистит про ПЦУ
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Секция спортивного наколеняхстояния мацковского пархата протиф?
Харашоооо.... В УПЦ МП назвали "рейдерством" реєстрацію Православної церкви України - Цензор.НЕТ 8851
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Та да, Украина с поддельным томосом,хочет захватить тех,у кого вообще документов нема В УПЦ МП назвали "рейдерством" реєстрацію Православної церкви України - Цензор.НЕТ 8581
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УПЦ МП! А це хто такі взагалі по церковним канонам???
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УПЦ МП вы боретесь за свое название или за право служить Господу?

Определитесь.
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ВЗАГАЛІ-ТО ПИТАННЯ ПРО БАБЛО В УПЦ МП назвали "рейдерством" реєстрацію Православної церкви України - Цензор.НЕТ 9689ЩО ВИСКОВЗУЄ З РУК
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уточнимо термінологію В УПЦ МП назвали "рейдерством" реєстрацію Православної церкви України - Цензор.НЕТ 8462
вигнання Рпц З УКРАЇНИ не рейдерство а ЕКЗОРЦИЗМ


В УПЦ МП назвали "рейдерством" реєстрацію Православної церкви України - Цензор.НЕТ 1323

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Я на вас жалобу подам, коллективную (с) 😂
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Рейдерство? А що тоді було в 1686 році? Товаришу Онуфрій,а ти хіба про це рейдерство не знав? Може і не знав,бо тупий і безграмотний вуйко який спустився з карпатських гір де пас овець.
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нет никакой УПЦ МП, есть тоталитарная московитская гэбешная секта РПЦ-КГБ и есть ее безбожный, преступный филиал в Украине, так называемая УПЦ МП, хотя ничего украинского в ней нет.
Так шта, переименовывайтесь, черти, отражайте реальное свое естество, все в мире прекрасно знают, что вы филиал сатанистов РПЦ-КГБ.
УПЦ МП за отдельную церковь никто в мире не признает.

Покажите, твари москальские, свое место в Диптихе, покажите, гниды,
на каком месте там УПЦ МП.


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Народный депутат, председатель подкомитета в сфере свободы совести и религиозных организаций Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский заявил, что если Украинская Православная Церковь Московского патриархата не изменит свое название добровольно, Министерство культуры перерегистрирует ее под новым названием принудительно.

єЛЕНСЬКИЙ ПОМИЛЯЄТЬСЯ.

ЗА ЗАКОНОМ УПЦ ВТРАЧАЄ НАЗВУ ВЗАГАЛІ. В УПЦ МП назвали "рейдерством" реєстрацію Православної церкви України - Цензор.НЕТ 8415І СТАТУС РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
НАДІЮСЬ,БУДУТЬ ЗАМОРОЖЕНІ БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ
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в 1943 році РПЦ створив джугошвіллі(сталін) ...ТАК ЩО НІЯКОЇ ЛЕГАЛЬНОСТІ ТА СЕКТА фсб НЕ МАЄ В УПЦ МП назвали "рейдерством" реєстрацію Православної церкви України - Цензор.НЕТ 7615
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В закон надо внести различия между разными религиозными организациями, как в хозобществах. Государственные религиозные организации и частные предприятия-секты с обязательным указанием фамилии главного бенефициара .
Тогда в Украине будет на законных основаниях действовать Частное Предприятие-Секта Гундяева.
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Рейдерский захват - захват бизнеса путём рейдерства. Так значит всё-таки попы признают, что церковь - это бизнес ?!!
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домой на срасею.кацапские сектанты!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ УПЦ МП назвали "рейдерством" регистрацию Православной церкви Украины
 
 
 
 
 
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