 В УПЦ МП назвали "рейдерством" регистрацию Православной церкви Украины

Об этом сообщает в Facebook Центр информации УПЦ МП, информирует Цензор.НЕТ.

Протоиерей УПЦ МП Николай Данилевич назвал регистрацию Православной Церкви Украины рейдерством и беззаконием.

"Не надо быть юристом, чтобы понять, что это незаконно и беззаконно! Юридические названия не могут дублироваться. Как государственные органы могли зарегистрировать еще одну Киевскую Митрополию Украинской Православной Церкви, если таковая уже существует? Рейдерство", – написал протоиерей Николай Данилевич.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Оставляем за собой право сделать все для свободы вероисповедания", - Путин пригрозил защитить Украину от "безбожников". ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) была внесена в реестр юридических лиц 31 января.

Директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш заявил, что УПЦ и ПЦУ являются синонимами.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Избежать смерти от зловещих сект Гюлена, не соблазниться салом в шоколаде": в России может появиться "православный квест" о конфликте РПЦ с Варфоломеем

Народный депутат, председатель подкомитета в сфере свободы совести и религиозных организаций Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский заявил, что если Украинская Православная Церковь Московского патриархата не изменит свое название добровольно, Министерство культуры перерегистрирует ее под новым названием принудительно.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада в четверг, 20 декабря, приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующий проект закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

Читайте также: Если приходы УПЦ МП не перерегистрируются в Минкульте как РПЦ, то они потеряют статус неприбыльной организации и будут платить налоги, - Винник

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

26 января Министерство культуры обнародовало список религиозных организаций, которые должны в течение трех месяцев сменить свое название.