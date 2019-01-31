EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  756  2
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (3981) обстрел (7558) СЦКК (471)

 Наемники РФ из 120-мм миномета разрушили жилой дом в Катериновке на Луганщине, - СЦКК. ФОТО

Украинская сторона СЦКК сообщает о повреждении минометным огнем боевиков жилого дома в Катериновнка на Луганщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

29 января жительница поселка Катериновка сообщила, что накануне, 26 января, со стороны временно оккупированной территории с позиций вооруженных формирований РФ был осуществлен обстрел их населенного пункта. Вследствие минометного огня боевиков поврежден ее жилой дом.

Прибыв на место обстрела, наблюдательная группа украинской стороны СЦКК выяснила, что вечером 26 января 2019г. наемники РФ с направления Молодежное совершили обстрел из миномета калибром 120 мм населенного пункта Катериновка, Попаснянского района Луганской области.

Наемники РФ из 120-мм миномета разрушили жилой дом в Катериновке на Луганщине, - СЦКК 01

Смотрите: Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрелы наемниками РФ жилого сектора поселка Золотое-5 на Луганщине

В ходе проведения фотофиксации было обнаружено повреждение жилого дома по улице Пионерская, д. 17. В частности, частичное разрушение внешней стены, фундамента и окон жилого дома, причиненные попаданием мины калибром 120 мм.
К счастью, во время обстрела оккупантов никто из жителей дома не пострадал.

Наемники РФ из 120-мм миномета разрушили жилой дом в Катериновке на Луганщине, - СЦКК 02
Наемники РФ из 120-мм миномета разрушили жилой дом в Катериновке на Луганщине, - СЦКК 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли бронебойными пулями из крупнокалиберного пулемета жилой дом в Чермалыке, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК заявляет: "Провокационные активные боевые действия оккупационной администрации свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей."

Источник: https://censor.net.ua/n3109293
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Посёлок Пески, ул.Чистякова, 42 - даже фундамента не осталось. Почему не выкладываем схемы???
 показать весь комментарий
 
Сюрреалізм , або нахабний розводняк . Гарант розпинається що в нас війна з кацапами , але в реальності маємо СЦКК, тобто спільний з кацапами центр по контролю і координації . По контролю і координації чого ??? Це як би в 1941-45 р.р. сталін з гітлером створили таку структуру . Для кого і для чого ??? Тобто Україна разом з Кацапією стоїть над конфліктом і спільно з брацкімнаротом пильно спостерігає за ........... ? "Стою на асфальті у лижі обутий , чи лижі не їдуть , чи я є..нутий ? ".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ из 120-мм миномета разрушили жилой дом в Катериновке на Луганщине, - СЦКК. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх