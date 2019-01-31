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Все про:Назаров (105) Погосян Виталий (4)

 Дело о сбитом Ил-76: генерал Назаров утверждает, что его телеграмма об отправке десантников в Луганск не была приказом, а лишь "необязательной к выполнению просьбой"

Генерал-майор Виктор Назаров, которого обвиняют в служебной халатности по делу относительно сбитого в Луганске самолета Ил-76 с 49 украинскими военными на борту, в апелляции утверждает, что его телеграмма №104/АТО об отправке десантников не являлась приказом, а была всего лишь необязательной к выполнению просьбой.

Об этом сообщил адвокат потерпевших по делу о сбитом Ил-76 Виталий Погосян, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Генерал Назаров уже стал "специалистом в области права", хотя не знает как военнослужащий боевого устава, - адвокат Погосян (обновлено)

"Очередное ноу-хау в терминологии военной науки: телеграмма начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему ВСУ - это лишь просьба", - написал он, комментируя один из пунктов ходатайства Назарова.

Дело о сбитом Ил-76: генерал Назаров утверждает, что его телеграмма об отправке десантников в Луганск не была приказом, а лишь необязательной к выполнению просьбой 01

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

Также на Цензор.НЕТ: Генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор (обновлено)

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Источник: https://censor.net.ua/n3109289
 
 
 Топ комментарии
 
Це щось нове у війсковой справи : "Начальник скромно попросил солдат сходить в боевое соприкосновние с противником"
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ппц... генералы отдают приказы, а "гЫнЫрали" - просьбы, необязательные к исполнению...

гнать таких гЫнЫралов пинками под жирные зады - из Армии.
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ппц... генералы отдают приказы, а "гЫнЫрали" - просьбы, необязательные к исполнению...

гнать таких гЫнЫралов пинками под жирные зады - из Армии.
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тут реально назаров - НЕ строит из себя идиота, он ним является, раз НЕ понимает сути ПРИКАЗА в армии.
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Назаров каже в суді що він не був офіційно призначений на посаду Начштаба АТО, бо штабу АТО і Начштабу АТО не існує. В АТО був офіційно призначений тільки Муженко, а всі решта солдат і офіцерів незаконно були направлені в АТО і призначені на посади в АТО, бо немає ніяких посад АТО, а є посади ЗСУ і потрібно було вводити Воєнний стан, а створювати АТО було незаконно і призначати солдат чи офіцерів на будь які посади в АТО ніхто права не мав, бо не було ніяких посад в АТО, не існувало! Назарова послали командувати штабом в АТО а посаду таку не створили і він незаконно там командував, як радник! В особову справу Назарова посаду Начштабу АТО не вписали, бо такої посади не існувало! Це все означає що порошенко злочинно порушив Конституцію та законодавство України, призначаючи в АТО військових і порошенко буде за все відповідати перед трибуналом! порошенко ввів режим АТО, але не забезпечив створення відповідних інструментів управління військами в АТО і тому все це випало з правового поля України і досі знаходиться поза правовим полем! Тільки воєнний стан може повернути ситуацію в правове поле Конституції України. Бо ані АТО ані ООС не відповідають Конституції України і законодавству України! Тільки воєнний стан вводить в дію Бойові статути ЗСУ, згідно яких можна стріляти в ворога на ураження.
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Может, он хочет под ненормального закосить, других объяснений нет...
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ему еще под Новый год квартирку выделили... бонусом
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Це щось нове у війсковой справи : "Начальник скромно попросил солдат сходить в боевое соприкосновние с противником"
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И, если они конечно не против, зашкварить несколько сепаров, и если конечно у подчинённых будет желание - зажмурить пару тройку ихтамнетов имени *****.
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- Ребят, там под Луганском заваруха. Нет желания прогуляться? Ни на что не намекаю, но если кто-то хочет пошмалять - ...в общем, вы поняли Справа про збитий Іл-76: генерал Назаров стверджує, що його телеграма про відправку десантників у Луганськ не була наказом, а лише "не обов'язковим до виконання проханням" - Цензор.НЕТ 1985
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"Солдаты вежливо отправили воинского начальника в пешее эротическое путешествие"...
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Наконец расшифрована телеграмма: "Не могу настаивать тчк Смотрите по обстановке тчк"
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Во время войны не может быть просьб в печатном виде.
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и рассуждений - просил...или приказывал...или советовал... или для ознакомления... просто
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российско-украинской, пятый год идет для справочки
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А где можно почитать про официальный статус этой войны? Только нормальный источник, не украинский, рашкованский и т.д.
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Війна- це акт військової агресії. Якщо цікаво, читайте резолюцію ООН про те, що дозволяється називати військовою агресією. Не обов'язково оголошувати війну, не обов'язково направляти військових з шевронами. Читайте, бо всі такі розумні доти, доки не почнеш їх тикати у документи.
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Так ты дай ссылку, где указано, что мы с рашкой в состоянии войны.
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А вот уже поклонники Зе и Воной начали работать. Путина будешь звать, как лугандонцы?
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Если "просил" - ножкой при этом шаркнул? Или имя и должность отправителя все тогда сказало?
Но, если имя имело вес в армии( ну, люди, не рядовой же он был!), то почему теперь он прячется даже от своего имени?((((
ШКУРА потому что
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Так в армии так не бывает и пан генерал это прекрасно знает,угробил кучу людей а сидеть ох как не хочется.
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а наступного разу взагалі скаже, що пожартував тоді.
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Була проханням? Не наказом? Цей генерал точно в армії служив, бо я не чув, щоб були "прохання" у армії.
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Тварь этот Назаров -- нет ни чести ни совести Справа про збитий Іл-76: генерал Назаров стверджує, що його телеграма про відправку десантників у Луганськ не була наказом, а лише "не обов'язковим до виконання проханням" - Цензор.НЕТ 8670
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а что может еще может сказать паркетный лампасник? оно пило, жрало за счет народа, а когда пришло время повоевать за страну, просто обосралось, так как не способно этот делать профессионально и нести ответственность за свои решения. дешевый совок, как и многие хенералы в Украине. с каких это пор хенералы просьбы рассылают своим подчинены в виде телеграммы, типа парни, на ваше усмотрение, можете лететь а можете не лететь, я тут не при делах. говно генерал, имел бы честь, застрелился. как по мне, 7 лет, это судья пожалел гниду лампасную.
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И квальтиру в Киеве ему по просьбе выдали
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ГЫГЫ! Уже представляю ситуёвину:
- Слушай боевую задачу: в такое-то время выдвинуться туда-то, занять позиции там-то... пожалуйсто Справа про збитий Іл-76: генерал Назаров стверджує, що його телеграма про відправку десантників у Луганськ не була наказом, а лише "не обов'язковим до виконання проханням" - Цензор.НЕТ 6284
- Ты чё, генерал, с дуба рухнул? Идидалеко.
- Ну ладно, тогда не надо. Отдыхайте, солдатики, набирайтесь сил. Извините, что побеспокоил.
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- Да говно вопрос, генерал... Заходи, если ещё что понадобится...
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Який головнокомандувач ,такі і генерали.Воно ще і зарплату з податків цих сімей получається дітей яких він післав на смерть!!!
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Если в телеграмме не было волшебного слова "позязя", отмазка не катит...))
Когда среди высших офицеров ВСУ встречаются такие типусы, то это и точно "армия, созданная с нулей"...)
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Який головнокомандувач ,такі і генерали.Воно ще і зарплату з податків цих сімей получається дітей яких він післав на смерть!!!
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Не виноватая я, он сам пришел! Мразь, порочащая честь офицера. Фу
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Сразу вспомнился "Железный Капут"..))
- Рядовой Жранкель, почему сапоги не начищены!
- Это вас не касается, господин майор.
- !!!! ******, рядовой *****!!!
- У меня ваксы нет.
- Это меня не касается, рядовой! .... Ээээ, Шмульке,
остановите танк...
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Вот такие придурки руководят армией...застрелись дебил.
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Это с каких пор "генералы" раздают не приказы, а "необязательные к исполнению просьбы"?...
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Застрелите этого ****** если сам не имеет чести офицера и парочку генералов с ним которые хоть краем каким то замешаны ,слушать его у меня вызывает рвотный рефлекс
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СОЕВАЯ БЛЕВОТИНА! И ТАКАЯ МЕРЗОСТЬ БЫЛА ГЕНЕРАЛОМ?
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Виновен Назаров? Возможно может и виновен, но какого хрена не была построена системам вопов , согнали 1000 бойцов в луганский аеропорт системы управления ими построена не была и куча других косяков. Не буду месить гавно, но если Назаров виновен то его надо судить с группой товарищей воглове Кариной стоит порошенко
.
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Так за неисполнение необязательной просьбы начальника идет обязательное уголовное наказание.
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Вот такая вот соевая война-хочешь выполняй просьбу хенерала,хочешь нет,но если не выполнишь-посадят.А выполнишь-убьют.
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За отсутствие четкого руководства (приказа) считать данный факт отягчающим обстоятельством Справа про збитий Іл-76: генерал Назаров стверджує, що його телеграма про відправку десантників у Луганськ не була наказом, а лише "не обов'язковим до виконання проханням" - Цензор.НЕТ 8812
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Это с каких это пор телега от командования, спущенная вниз по военной иерахии стала не руководством к определенным действиям, а необязательными рекомендациями? Этот индивидуум, дослужившись до генерала не осознал, что служит в армии. Или имеет всех за идиотов? Так разжалуйте до ездового, лишите пенсии, всех привилегий, отберите все квартиры, и пускай идет улицы мести.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДело о сбитом Ил-76: генерал Назаров утверждает, что его телеграмма об отправке десантников в Луганск не была приказом, а лишь "необязательной к выполнению просьбой"
 
 
 
 
 
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