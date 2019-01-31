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 Политика Украины
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 Более 29 тыс. граждан Украины находятся на консульском учете в дипучреждениях Украины в России, - МИД

На консульском учете в дипломатических учреждениях Украины в России находятся более 29,1 тыс. граждан Украины.

Согласно ответу Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины на запрос "Интерфакс-Украина", по состоянию на 31 декабря 2018 года на консульском учете в иностранных дипломатических учреждениях Украины находились 438099 лиц. В частности, в Российской Федерации - 29148 человек, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, в Германии – 102 тыс 555 человек, в США – 54 тыс 999, в Польше – 31 тыс 553 украинцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2018 году польские пограничники чаще всего отказывали во въезде в страну гражданам Украины: почти 47 тыс. украинцев не пустили в Польшу

Как сообщалось, 31 декабря 2018 года Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение о ликвидации избирательных участков в РФ на основании письма МИД Украины, в котором Министерство обосновало необходимость ликвидации избирательных участков наличием существенных угроз и рисков на территории Российской Федерации для граждан Украины во время выборов президента.

После ликвидации избирательных участков на территории России соответствующие избиратели были закреплены за избирательными участками в Финляндии, Грузии и Казахстане.

Источник: https://censor.net.ua/n3109287
 
 
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Это ну никак не 2 млн. заробитчан, как утверждают москали.
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Прийняття на консульський облік здійснюється на добровільній основі, за винятком прийняття на облік дітей-громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном, на підставі заяви громадянина України або його законного представника, яка подається до ЗДУ особисто або надсилається поштою.

Похоже добровольно по желанию консульства? Или по блату. А как голосовать? Понад 29 тис. громадян України перебувають на консульському обліку в дипустановах України в Росії, - МЗС - Цензор.НЕТ 4247
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 29 тыс. граждан Украины находятся на консульском учете в дипучреждениях Украины в России, - МИД
 
 
 
 
 
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