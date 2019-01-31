 Садовый вызывает Гриценко на публичные дебаты, цель - "объединение демократических сил"

Свой призыв Андрей Садовый опубликовал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"В октябре мы начали процесс объединения демократических сил, заключив политический союз с Демальянсом. Тогда мы призвали присоединяться и другие политические силы, которые имеют общие с нами позиции. Но как выяснить, те ли позиции действительно общие, и кто более убедительный для избирателей?" – написал Садовый.
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Политик считает, что одним из честных инструментов станут публичные дебаты. Первому принять участие в дискуссии Садовый предлагает лидеру "Гражданской позиции" Анатолию Гриценко.
"Мы с коллегами предлагаем в течение февраля провести серию таких тематических дискуссий с потенциальными партнерами. Об экономике, борьбе с коррупцией, национальной безопасности, модернизации инфраструктуры. Одна неделя – одна тема. Начинаем со следующей. Первое предложение идет команде Анатолия Гриценко", – подчеркнул кандидат в президенты.
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"Экономический блок с нашей стороны будут представлять Татьяна Острикова, Роман Семенуха, Василий Гацко. В каждой серии буду принимать участие лично и ожидаю того же от своего визави", – добавил Садовый.
И тетушка Лолита из Мальдив где так много диких обезьян.
Оригинально...
скоро язык о зубы сотрет...
И теперь - самое интересное. Этот самый кандидат обклеил все вокруг своими плакатами с лозунгом «честных больше», со своим портретом, на котором бодро торчат усы и блестит пенсне. Признав себя лжецом, этот тип просто обязан содрать все плакаты с таким позорным лозунгом, поскольку налицо внутреннее противоречие или ложная логическая конструкция. Лжец, признавший себя таковым, не может называть себя честным. Если он этого не понимает, возникает вопрос о его адекватности ориентации в действительности.
Это - частный случай, а на самом деле, такое - сплошь и рядом. Кто-то пишет «партия - за жизнь». То есть, это имеется в виду, что все остальные «за смерть»? Чем они думают, когда такое пишут? Все это говорит о том, что за четверть века в Украине сформировался больной и не имеющий ничего общего с адекватностью политикум. Эта дрянь настолько оторвана от реальности, что должна уйти в историю, как позорная страница переходного периода Украины. В любом случае, не замечающие этой неадекватности избиратели должны задуматься над тем, все ли с ними в порядке и не пора ли к доктору?
Теперь Гриценко расскажет, где не служил Садовой, как он ему шото умное про мусор советовал и пр.
цель - "объединение демократических сил".
смахивавает на транспарант на артеллирийском училище - "Наша цель - коммунизм"...
реально насмешили, спасибо
ОДНОЗНАЧНО ДЕМАГОГІЧНА ПРОВОКАЦІЯ пана Садового
"гра" на природному бажанні українців бачити нероздробленою демократичну опозицію