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 Политика Украины
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 Садовый вызывает Гриценко на публичные дебаты, цель - "объединение демократических сил"

Кандидат в президенты, мэр Львова и глава "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый призвал кандидата в президенты главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко провести на следующей неделе публичные дебаты.

Свой призыв Андрей Садовый опубликовал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"В октябре мы начали процесс объединения демократических сил, заключив политический союз с Демальянсом. Тогда мы призвали присоединяться и другие политические силы, которые имеют общие с нами позиции. Но как выяснить, те ли позиции действительно общие, и кто более убедительный для избирателей?" – написал Садовый.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Политик считает, что одним из честных инструментов станут публичные дебаты. Первому принять участие в дискуссии Садовый предлагает лидеру "Гражданской позиции" Анатолию Гриценко.

"Мы с коллегами предлагаем в течение февраля провести серию таких тематических дискуссий с потенциальными партнерами. Об экономике, борьбе с коррупцией, национальной безопасности, модернизации инфраструктуры. Одна неделя – одна тема. Начинаем со следующей. Первое предложение идет команде Анатолия Гриценко", – подчеркнул кандидат в президенты.

Также на Цензор.НЕТ: "Если бы Тимошенко вышла и сказала: "Родные мои, этот цианистый калий такой вкусный. Давайте его есть" - кто-то бы да попробовал, - Гриценко

"Экономический блок с нашей стороны будут представлять Татьяна Острикова, Роман Семенуха, Василий Гацко. В каждой серии буду принимать участие лично и ожидаю того же от своего визави", – добавил Садовый.

Источник: https://censor.net.ua/n3109286
 
   
 Топ комментарии
 
Лучше бы на детектор лжи пригласили всех кандидатов в прямом эфире.
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Даже смотреть это лайно не буду, не то что бы ещё и слушать.
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Супер. Молодці. Вважаю, що це в інтересах суспільства і держави України.
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Лучше бы на детектор лжи пригласили всех кандидатов в прямом эфире.
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Садовой перетворюється на клоуна. Замість реального об'єднання починаються якісь мутні піар-ігри щоб підвищити рейтинг Садового! Йшов би ти лісом, самозакоханий львовяка. Якось Україна без тебе обійдеться і без твоєї говнопартії! А члени Самопомочі прийдуть в Громадянської позицію і без Садового!
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Це неклоун - це технічний кандидат П.Порошенка, щоб відібрати голоси в інших демократів
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детектор брехні спарений з машінгвером Садовий викликає Гриценка на публічні дебати, мета - "об'єднання демократичних сил" - Цензор.НЕТ 194
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Даже смотреть это лайно не буду, не то что бы ещё и слушать.
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Парочка.
И тетушка Лолита из Мальдив где так много диких обезьян.
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Борьба забавных фриков на радость публике))
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замудохают гриценко...
скоро язык о зубы сотрет...
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Супер. Молодці. Вважаю, що це в інтересах суспільства і держави України.
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Садовод решил изловчиться причесать Грыща?
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Давайте, ще один термін мафії олігархів і проект "Україна" можна буде закривати або оголошувати підневільний колоніальний режим
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Надеюсь Степанович без лишней скромности объяснит этому клоуну, что дебаты можно будет проводить если они оба попадут во второй тур выборов, а просто собраться и поговорить можно и за чашкой кофе если в этом есть смысл...
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Выходи на поединок, выходи на бой со мной.
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Садовому надо было вовремя во Львове мусор убирать а его Самопомочи не голосовать за всякий бред,типа медицинской реформы и тогда можно было о чём-то говорить а так Садовой это никто и звать его Никак !
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Депутатом же ВР или президентом теоретически может стать любой тупой ублюдок или откровенная сволочь. Хуже того, в президенты может двинуть человек, чье поведение стало бы подозрительным даже для нотариуса. Так, буквально вчера отгремела эпопея с одним из таких кандидатов, который публично огласил не просто ложь, а самим выдуманную ложь по поводу сына генпрокурора. Он легко и непринужденно вылил помои в эфире и довольный собой поехал домой. Другое дело, что помои были вылиты не лично на генпрокурора, а на его сына. Причем, сделано это был бессовестно и в самой оскорбительной форме. После того, как генпрокурор дал кандидату сутки для того, чтобы тот либо отказался от своих слов, либо подтвердил их, кандидат использовал два часа, из отпущенного времени и что называется - «дал заднюю». Проще говоря, он отказался от своих слов и сказал, что в данном случае он соврал, а еще проще, что он - лжец.

И теперь - самое интересное. Этот самый кандидат обклеил все вокруг своими плакатами с лозунгом «честных больше», со своим портретом, на котором бодро торчат усы и блестит пенсне. Признав себя лжецом, этот тип просто обязан содрать все плакаты с таким позорным лозунгом, поскольку налицо внутреннее противоречие или ложная логическая конструкция. Лжец, признавший себя таковым, не может называть себя честным. Если он этого не понимает, возникает вопрос о его адекватности ориентации в действительности.

Это - частный случай, а на самом деле, такое - сплошь и рядом. Кто-то пишет «партия - за жизнь». То есть, это имеется в виду, что все остальные «за смерть»? Чем они думают, когда такое пишут? Все это говорит о том, что за четверть века в Украине сформировался больной и не имеющий ничего общего с адекватностью политикум. Эта дрянь настолько оторвана от реальности, что должна уйти в историю, как позорная страница переходного периода Украины. В любом случае, не замечающие этой неадекватности избиратели должны задуматься над тем, все ли с ними в порядке и не пора ли к доктору?
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ну насрал , молодец, возьми шоколадку.
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Пане Садовий,де є об"єднання там нема дебатів!..
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Вот зря он так.
Теперь Гриценко расскажет, где не служил Садовой, как он ему шото умное про мусор советовал и пр.
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И это после вчерашнего блеяня Грицька? Садовый решил снизить и так свой невысокий рейтинг.
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"Садовый вызывает Гриценко на публичные дебаты,
цель - "объединение демократических сил".
смахивавает на транспарант на артеллирийском училище - "Наша цель - коммунизм"...
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Богомолець,мусію чого не запропонував? Садовий викликає Гриценка на публічні дебати, мета - "об'єднання демократичних сил" - Цензор.НЕТ 8608
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Видимо Порох уже без пяти минут диктатор.
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если не абъеденитесь вас не простят
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Садовий це ще той під*р.Це вроді давайте об'єднуватись навколо мене з рейтингом 2%.А потім трубіти ,що вони не захотіли об'єднатись,ви ж всі бачили що я все зробив для об'єднання.Цього фальшивого інтелигентика вже мабуть давно купили,тільки щоб він не об'єднався!!!
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)))))))Ой не могу " давайте об'єднуватись навколо мене з рейтингом 2%.А потім трубіти ,що вони не захотіли об'єднатись"
реально насмешили, спасибо Садовий викликає Гриценка на публічні дебати, мета - "об'єднання демократичних сил" - Цензор.НЕТ 313
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Дебаты на "удавах", дистанция 100 метров Садовий викликає Гриценка на публічні дебати, мета - "об'єднання демократичних сил" - Цензор.НЕТ 8729
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Садовий це ще той під*р.Це вроді давайте об'єднуватись навколо мене з рейтингом 2%.А потім трубіти ,що вони не захотіли об'єднатись,ви ж всі бачили що я все зробив для об'єднання.Цього фальшивого інтелигентика вже мабуть давно купили,тільки щоб він не об'єднався!!!
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Шо то неудачный ход Садового. Гриценко давно ему предлагал объединяться, а на дебатах обычно мочат друг друга. Я бы посмотрел дебаты Ляшка, с любым кандидатом, там поржать можно.
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НА ДЕБАТИ (КОНФЛІКТ) НЕ ВИКЛИКАЮТЬ ДЛЯ ОБ"ЄДНАННЯ.

ОДНОЗНАЧНО ДЕМАГОГІЧНА ПРОВОКАЦІЯ пана Садового
"гра" на природному бажанні українців бачити нероздробленою демократичну опозицію
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСадовый вызывает Гриценко на публичные дебаты, цель - "объединение демократических сил"
 
 
 
 
 
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