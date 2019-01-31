 Садовый вызывает Гриценко на публичные дебаты, цель - "объединение демократических сил"

Свой призыв Андрей Садовый опубликовал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"В октябре мы начали процесс объединения демократических сил, заключив политический союз с Демальянсом. Тогда мы призвали присоединяться и другие политические силы, которые имеют общие с нами позиции. Но как выяснить, те ли позиции действительно общие, и кто более убедительный для избирателей?" – написал Садовый.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Политик считает, что одним из честных инструментов станут публичные дебаты. Первому принять участие в дискуссии Садовый предлагает лидеру "Гражданской позиции" Анатолию Гриценко.

"Мы с коллегами предлагаем в течение февраля провести серию таких тематических дискуссий с потенциальными партнерами. Об экономике, борьбе с коррупцией, национальной безопасности, модернизации инфраструктуры. Одна неделя – одна тема. Начинаем со следующей. Первое предложение идет команде Анатолия Гриценко", – подчеркнул кандидат в президенты.

Также на Цензор.НЕТ: "Если бы Тимошенко вышла и сказала: "Родные мои, этот цианистый калий такой вкусный. Давайте его есть" - кто-то бы да попробовал, - Гриценко

"Экономический блок с нашей стороны будут представлять Татьяна Острикова, Роман Семенуха, Василий Гацко. В каждой серии буду принимать участие лично и ожидаю того же от своего визави", – добавил Садовый.