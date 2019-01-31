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 Политика Украины
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Все про:Генштаб ВС (942) Порошенко (16249) указ (298)

 Порошенко утвердил новое положение о Генштабе ВСУ

Президент Петр Порошенко утвердил Положение о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ №23/2019 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Утвердить Положение о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины", - сказано в указе.

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Согласно прилагаемому тексту утвержденного положения, Генштаб ВСУ является главным военным органом по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, определенных сил и средств других составляющих сил обороны, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и другими составляющими сил обороны.

Генеральный штаб осуществляет стратегическое руководство силами и средствами ВСУ, других составляющих сил обороны, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

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Генштаб возглавляет начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ, который назначается на должность Президентом Украины по представлению министра обороны и освобождается от должности Президентом. На должность начальника Генштаба назначается военнослужащий.

Источник: https://censor.net.ua/n3109284
 
   
 Топ комментарии
 
Маленько отвлекся от своего офшорного бизнеса. Порошенко утвердил новое положение о Генштабе ВСУ - Цензор.НЕТ 6594
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не, реально. Кто чтонить понял？ Это что, пять лет генштаб был, так сказать, "ниочем"？
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АРМІЯ, МОВА, ВІРА!!!

На большее не надейтесь. А кому нужна борьба с коррупцией - тот провокатор и агент кремля!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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А это шо еще за выкрутасы？
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троллика унылая - Петя сделал армию Украины за эти годы, в 2014 не знали где брать бронежилет,есть не чего было,в кроссовках воевали и сейчас - не трогай то о чем ты не имеешь не малейшего понятия - и если бы не прямая агрессия и ввод цаповских войск на прямую тогда бы и освободили бы остальной Донбасс - умничает оно
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Педро не тільки армію "сдєлал". Вірніше, армію ще ніхто так не "дєлал" так як це зміг Педро.
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И за доллар вон сколько теперь гривен дают! Столько не давали до него при всех президентах вместе взятых Порошенко затвердив нове положення про Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 3226
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шизоїде а в Японії за доллар дають аж 109 ієн! і ЖОДЕН японець в чергу до фєдєрастії не стає!! Порошенко затвердив нове положення про Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 3667 НЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ скільки грн коштує доллар Порошенко затвердив нове положення про Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 6507 А ВАЖЛИВО ЧИ ВИСТАЧАЄ ГРОШЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ
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а раньше - просто был...
а теперь... с новым положением... он будет жить по-новому (или это не из этой сказки? Порошенко затвердив нове положення про Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 5109)
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не, реально. Кто чтонить понял？ Это что, пять лет генштаб был, так сказать, "ниочем"？
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Так войны ж не было. Так себе, казаки-разбойники ...
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точно, спасибо, я забыл. И пэтя говорит, что это не война а АТО И ООС и ***** говорит, что это не война. Совпадение？
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просто положення про генштаб адаптовують під норми НАТО, оскільки міністр оборони цивільний, на начштабу військовий, останнє положення було в 2006. Час бере своє.
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Маленько отвлекся от своего офшорного бизнеса. Порошенко утвердил новое положение о Генштабе ВСУ - Цензор.НЕТ 6594
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Короткий передых, пока там вагоны с баблом разгружают.
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АРМІЯ, МОВА, ВІРА!!!

На большее не надейтесь. А кому нужна борьба с коррупцией - тот провокатор и агент кремля!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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З карупцИей будуть боротися 26 кандидатів- агентів ***** і його корисних ідіотів в тому числі і Бойко з Вілкулом. У тебе буде з кого вибрать. А от НАТО, ЄС, віру, мову, армію пропонує лише Порох. Тут нема з кого вибрати. Тому я і моя родина будуть голосувати за Пороха. Кожен вибирає своє.
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Гадюшник Прямый уже вещает , что Юля на третьем месте . Во второй тур выходит пара зеленский - порошенко.
Вполне возможно, что бойко поменяли на зеленского и работают в этом направлении.
Политтехнологи не зря хлеб жрут с пэтиных рук((
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"Генштаб возглавляет начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ, который назначается на должность Президентом Украины".,- теперь Порошенко уже не Главнокомандующий?
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...нИзачОт тебе, запоребриковое, ты даже не знаешь, как называется военная должность Президента... Порошенко затвердив нове положення про Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 4413
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Офшорник готовится к выборам. С военным положением не прокатило, теперь готовит операцию "мертвые души". Янык ангел в сравнении с этим барыгой.
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Больше новых управлений, больше новых генералов.,
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Нове полження гласить:"Жiнка не може бути головнокомандуючей".
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Порошенко утвердил новое положение о Генштабе ВСУ

Теперь при обращении к главнокомандующему надо будет говорить - ваше Всевзрывательство...
а в конце- сирота твоя- прапорщик Петренко...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко утвердил новое положение о Генштабе ВСУ
 
 
 
 
 
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