 Порошенко утвердил новое положение о Генштабе ВСУ

Соответствующий указ №23/2019 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Утвердить Положение о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины", - сказано в указе.

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Согласно прилагаемому тексту утвержденного положения, Генштаб ВСУ является главным военным органом по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, определенных сил и средств других составляющих сил обороны, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и другими составляющими сил обороны.

Генеральный штаб осуществляет стратегическое руководство силами и средствами ВСУ, других составляющих сил обороны, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

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Генштаб возглавляет начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ, который назначается на должность Президентом Украины по представлению министра обороны и освобождается от должности Президентом. На должность начальника Генштаба назначается военнослужащий.