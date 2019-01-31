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 Командир воинской части на Черкасщине задержан за вымогательство 25 тыс. грн взятки с подчиненного. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке командира одной из воинских частей в Черкасской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что подполковник ВСУ требовал от подчиненного 25 тысяч гривен за неналожение искусственных дисциплинарных взысканий перед увольнением в запас с военной службы", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в рабочем кабинете во время получения первой части взятки в размере 4 тысячи гривен.

Командир воинской части на Черкасщине задержан за вымогательство 25 тыс. грн взятки с подчиненного 01

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Командир воинской части на Черкасщине задержан за вымогательство 25 тыс. грн взятки с подчиненного 02

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109281
 
 
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Таких "командиров" надо пожизненно отправлять на каторгу (или расстреливать).
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не может быть! в самых честных ВСУ служат только святые!
форму поменяли, а самое главное, приветствие поменяли, зарплату подняли, что им ещё нужно?
не может быть... Командира військової частини на Черкащині затримано за вимагання 25 тис. грн хабара з підлеглого - Цензор.НЕТ 4400
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и кто скажет, что у нас война. у нас построена система обогащения. была-бы война, его-бы на месте укокошили. прогнило всё, кабздец.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомандир воинской части на Черкасщине задержан за вымогательство 25 тыс. грн взятки с подчиненного. ФОТО
 
 
 
 
 
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