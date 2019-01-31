 На территории музея "Херсонес Таврический" в Севастополе нашли снаряды времен Второй мировой войны, - СМИ

Об обнаруженных на территории музея снарядах пишет ряд российских СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Два запала от гранаты и бомба времен войны", – цитирует российское информагентство ТАСС сотрудника правоохранительных органов, который работает на месте.

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Также сообщается, что сейчас инженерно-техническая группа оккупантов, ОМОН Росгвардии, обследует снаряд, чтобы выяснить, нужно ли транспортировать боеприпасы или взорвать их на месте.

На сайте музея-заповедника пока нет информации о находке.

Ранее сообщалось, что в Херсонесе обнаружили "подозрительный предмет", из-за чего территория музея была оцеплена полицией.

Херсонес Таврический основан древними греками на юго-западном побережье Крыма. Сейчас это территория Севастополя. На протяжении двух тысяч лет Херсонес был крупным политическим, культурным, экономическим центром Северного Причерноморья.

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До 2014 года раскапывать древности на территории Херсонеса приезжали ученые и студенты из разных стран. В течение года обычно проводили по 2-3 международные конференции. В 2013 году Херсонес включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С 2014 года ЮНЕСКО не проводит мониторинг сохранности музея-заповедника.

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В 2018 году оккупационные власти Севастополя построили на руинах Херсонеса оперную сцену и хозяйственные сооружения. По древним стенам был проложен высоковольтный кабель.