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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Офицер ВСУ получила 1,8 тыс. долл. взятки за непривлечение к ответственности за "самоволку", - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ совместно с полицией разоблачили на взятке офицера отдела морально-психологической работы одной из воинских частей Ивано-Франковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что женщина требовала 1 800 долларов у военнослужащего за непривлечение его к ответственности за самовольное оставление расположения части.

Сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области задокументировали получение офицером первой части неправомерной выгоды в сумме 300 долларов.

Офицер ВСУ получила 1,8 тыс. долл. взятки за непривлечение к ответственности за самоволку, - СБУ 01

Читайте: Сотрудник военной контрразведки СБУ и командир воинской части задержаны при получении $2,5 тыс. взятки за непрепятствование контрабанде российских сигарет, - ГБР

Правоохранители задержали злоумышленницу в Киеве согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения от посредника второй части взятки в размере 1 500 долларов.

Офицер ВСУ получила 1,8 тыс. долл. взятки за непривлечение к ответственности за самоволку, - СБУ 02

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Также читайте: Бывший начмед воинской части задержан за посредничество в получении 300 долл. взятки с участника АТО, - военная прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3109275
 
 
 Топ комментарии
 
Судя по сумме, не иначе какой-то генерал в самоход сходил.
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Судя по сумме, не иначе какой-то генерал в самоход сходил.
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какие могут быть боевые действия в Ивано-Франковской обл.?
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да как то великовата сумма... он что несколько лет в части не появлялся ? накопилось ?
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у них по 100 долларов в месяц что ли тариф ?
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В СССР самоход пять-десять суток на губе, сейчас, наверное, расстрел.
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Пусть не обидятся на меня женщины но назначать на руководящие должности женщин нельзя. Особенно в Армии,в полиции . Возможно что и мужчина на такой хлебной должности тоже брал бы взятки но аппетиты мужчины и женщины просто несоизмеримы. Женщины всегда берут взятки в десятки раз больше чем мужики,женщины стают абсолютно безбашенными при виде денег и идут на риск легко в отличии от мужчин которые всё таки держат себя в руках и не рискуют так как женщины. Женщины взяточницы всегда идут ва-банк надеясь на авось и с уверенностью что их должны отмазать в случае палева и практически всегда "крысят" взятки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОфицер ВСУ получила 1,8 тыс. долл. взятки за непривлечение к ответственности за "самоволку", - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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