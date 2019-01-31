 Офицер ВСУ получила 1,8 тыс. долл. взятки за непривлечение к ответственности за "самоволку", - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что женщина требовала 1 800 долларов у военнослужащего за непривлечение его к ответственности за самовольное оставление расположения части.

Сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области задокументировали получение офицером первой части неправомерной выгоды в сумме 300 долларов.

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Правоохранители задержали злоумышленницу в Киеве согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения от посредника второй части взятки в размере 1 500 долларов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

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