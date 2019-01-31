 Путин убил еще одну семью: арестованную активистку "Открытой России" Шевченко не пустили в палату к умирающей дочери

Об этом написал российский журналист Евгений Левкович, передает Цензор.НЕТ.

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По словам Левковича, Анастасия Шевченко сотрудничала с "Открытой Россией" и была арестована по новому закону о "нежелательных организациях", одним из идейных вдохновителей которого является Путин. Причем, отмечает он, аресту не помешал даже тот факт, что активистка воспитывает трёх несовершеннолетних детей, среди которых была девочка первой группы инвалидности, требующая ежедневного и очень скрупулёзного ухода.

"Позавчера девочка, которая все эти дни была без матери, попала в реанимацию. Настя умоляла пустить её туда, чтобы хотя бы на день с ней увидеться. По последней информации, вчера вечером следователь выдал разрешение, но Настю не пустили в палату. Сегодня Алина умерла", - сообщил журналист.

"Владимир Путин, лично, убил ещё одного маленького человека. И вместе с ним – целую семью", - добавил он.