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 Происшествия, За рубежом
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 Путин убил еще одну семью: арестованную активистку "Открытой России" Шевченко не пустили в палату к умирающей дочери

Дочь активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, ставшей фигуранткой уголовного дела о работе "нежелательных" организаций, умерла в реанимации.

Об этом написал российский журналист Евгений Левкович, передает Цензор.НЕТ.

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По словам Левковича, Анастасия Шевченко сотрудничала с "Открытой Россией" и была арестована по новому закону о "нежелательных организациях",  одним из идейных вдохновителей которого является Путин. Причем, отмечает он, аресту не помешал даже тот факт, что активистка воспитывает трёх несовершеннолетних детей, среди которых была девочка первой группы инвалидности, требующая ежедневного и очень скрупулёзного ухода.

"Позавчера девочка, которая все эти дни была без матери, попала в реанимацию. Настя умоляла пустить её туда, чтобы хотя бы на день с ней увидеться. По последней информации, вчера вечером следователь выдал разрешение, но Настю не пустили в палату. Сегодня Алина умерла", - сообщил журналист.

"Владимир Путин, лично, убил ещё одного маленького человека. И вместе с ним – целую семью", - добавил он.

Путин убил еще одну семью: арестованную активистку Открытой России Шевченко не пустили в палату к умирающей дочери 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109272
 
 
 Топ комментарии
 
такая страна как "Расия" не должна существовать!
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В том,что мы в вашу страну со своими проблемами не лезем!А Хуйло сами вы выбрали,сами и разгребайте.Нам бы от ваших ублюдков отделатся,а что они с вами у вас в рашке делают,это исключительно ваши проблемы.И с тобой сделают,не сцы,таких как ты,даже за мусор не считают.
Под каким ником выскочишь в следующий раз?
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Что тут скажешь...Если с активистами так поступают,представьте себе,что делают с остальным стадом.Путлер царь!У вас рАссЕянЕ был шанс вернутся к нормальной цивилизованной жизни.Но пока Крым ваш,не жалуйтесь,не интересно!
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такая страна как "Расия" не должна существовать!
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путіна та всю його банду будуть судити трибуналом і повісять.
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да нет СУДИТЬ ИХ И ВЕШАТЬ СЛИШКОМ ДЛЯ НИХ благородно.....
ну уж нет...
САМИ ПУТЬ СТРЕЛЯЮТСЯ... ВЕШАЮТСЯ... ПРИНИМАЮТ ЯД...
САМИ
САМОУБИЙСТВО САМЫЙ СТРАШНЫЙ ГРЕХ И НЕ ПРОЩАЕМЫЙ БОГОМ...
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Украинцам то зачем жаловаться ? Какое общество - такая и власть . ***** в раше всех устраивал - вяликая раша.
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Что тут скажешь...Если с активистами так поступают,представьте себе,что делают с остальным стадом.Путлер царь!У вас рАссЕянЕ был шанс вернутся к нормальной цивилизованной жизни.Но пока Крым ваш,не жалуйтесь,не интересно!
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В том,что мы в вашу страну со своими проблемами не лезем!А ***** сами вы выбрали,сами и разгребайте.Нам бы от ваших ублюдков отделатся,а что они с вами у вас в рашке делают,это исключительно ваши проблемы.И с тобой сделают,не сцы,таких как ты,даже за мусор не считают.
Под каким ником выскочишь в следующий раз?
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Що там не казали, але це страшне. Бідне дитятко. Царство Небесне
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Это же как надо своего народа бояться,что бы так поступать?!
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Повір, не бояться вони. Це зроблено було у якості уроку:"Хатітє, чтоб било как с Шевчєнко, виступайтє протів власті"
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Не я все понимаю. Но с тремя детьми, один из которых инвалид, быть активисткой да езе и на Роисе...
Это мужество, граничащее с глупостью. И в итоге или активист такой себе, или мать не ахти.

Судя по тому, шо за нее взялись кацапские барбосы, активистка она нормальная. Судя по тому, шо умерла дочь...
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А судя по твоему высеру - ты клинический идиот!
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"Путин убил еще одну семью: активистку "Открытой России" Шевченко не пустили в палату к умирающей дочери" - бес путлер здесь ни при чём, он такая же жертва преступной коммуняцкой система, как и все 140 млн двуногого удобрения, что требует ордынская биомасса от гэбушного кремлёвского мясника, то он и выполняет, вылечить орду можно только дустом.
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Для нормальных, смелых россиян , тех , кто борется с путинским режимом . Вы можете воспользоваться международным правом ,договором Женевской конвенции от 1951 года по статусу и правам беженцев , и получить полит убежище не выезжая из страны , обратившись представительство в ООН в москве , написав прошение главному комиссару миграционного отдела ООН , или в посольства США, Канады, Британии , других стран подписантов Женевского договора , в визово-миграционный отдел . Не бойтесь, если нет денег на выезд . Существует программа по которой вас вывезут.
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Запомните это: сенатор от «Единой России» несколько лет сидел в Совфеде и принимал законы. А сейчас на допросе говорит: я не знаю русского языка, мне нужен переводчик. Какие ещё нужны аргументы, чтобы объявить «ЕР» теми, кто они есть - врагами народа?

Это наш сенатор и наше будущее у него шесть классов образования и он почти не говорит на русском языке.
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Стадо ватное молчало,молчит и будет молчать а вот когда ху*ло склеит ласты они дружно начнут его проклинать .
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Але вибачатись перед Україною та українцями вони не будуть. Скажуть:"ета всьо царь, он вінават"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПутин убил еще одну семью: арестованную активистку "Открытой России" Шевченко не пустили в палату к умирающей дочери
 
 
 
 
 
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