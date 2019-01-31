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 Политика Украины, Общество
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Все про:Министерство культуры (341) переименования (479) УПЦ (918) Еленский (7)

 Если УПЦ МП не станет менять название добровольно, ее переименуют принудительно, - нардеп Еленский

Министерство культуры готово изменить название Украинской православной церкви (Московского патриархата) в государственном реестре, если она сам не сделает этого в отведенный законом срок.

Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета в сфере свободы совести и религиозных организаций Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В официальном реестре изменят это название, его изменит регистрирующий орган – Министерство культуры", – ответил он на вопрос, что будет, если бывшая УПЦ МП не изменит название в отведенный законом срок.

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По словам Еленского, Министерство культуры действует по закону. "Этот государственный орган сделал экспертизу, определил, кто попадает под норму закона об изменении названия, далее он предупредил этих людей, и дальше он будет действовать по закону", – отметил депутат.

Еленский напомнил, что Минкульт обнародовал перечень религиозных организаций, которые подпадают под действие частей 7 и 8 статьи 12 закона "О свободе совести и религиозных организациях", которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) относительно названия организации".

Также на Цензор.НЕТ: Если приходы УПЦ МП не перерегистрируются в Минкульте как РПЦ, то они потеряют статус неприбыльной организации и будут платить налоги, - Винник

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада в четверг, 20 декабря, приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующий проект закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

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Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

26 января Министерство культуры обнародовало список религиозных организаций, которые должны в течение трех месяцев сменить свое название.

Источник: https://censor.net.ua/n3109270
 
   
 Топ комментарии
 
в мене є гарна назва для сектантів---Секта Московського Сатаната.
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и очень обидно переименуют
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"Российская" обиднее звучит
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взагалі - всі церкви треба обкладати податками !

бо нефіг бути дармоїдами!
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Церковь второго пришествия Вельзевула.
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в мене є гарна назва для сектантів---Секта Московського Сатаната.
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пусть переименуют и законом врежут налог не 10 проц, а 90.0.....
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анулювати реєстрацію і нехай щастить..... чого там переіменовувати
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Предлагаю название "Фiлiя московського сатанату" Если УПЦ МП не станет менять название добровольно, ее переименуют принудительно, - нардеп Еленский - Цензор.НЕТ 1272. Еще варианты?
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менять они не будут точно , в таком случае они лишаться аренды Лавр,новые договора с ними точно не заключат , а из этого следует дальнейшее обострение с запоребриком Если УПЦ МП не станет менять название добровольно, ее переименуют принудительно, - нардеп Еленский - Цензор.НЕТ 3
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дальше некуда, ну если только горячая война.
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Просто її назвати - МПЦ (мамоно-приснославна церква).
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А зачем их принуждать, не хотят переименовывать, значит запретить вообще.
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Да назовите вы свою церковь, вместо УПЦ МП - УПКЦ = украинская православная каноничнгая церковь. И нет проблем. Не спорьте. Проявите христианскую терпимость
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Есть. Они украинской не имеют права называться по новому закону. Кроме того, у них все лавры в аренде находяться. Переименовываться они очень не хотят. Могут возникнуть проблемы.
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Треба зробити конкурс для назвиська мацковского Пархату!
🤑
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Им больше нравится РПЦ, а отцу Онуфрию вообще пора на Онежское озеро, обходить окрестности в соответствии с известной ордынской былиной.
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Это вроде как к вам приходят и говорят - "Мы вас с женой развели! Все по-честному, вот свидетельство о расторжении брака."
Шо с этими тварями делать? Так правовая система прийдет к колапсу.
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бред.

вот про таких "патриотов" говорят - заставь дурака Богу молиться...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли УПЦ МП не станет менять название добровольно, ее переименуют принудительно, - нардеп Еленский
 
 
 
 
 
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