 Если УПЦ МП не станет менять название добровольно, ее переименуют принудительно, - нардеп Еленский

Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета в сфере свободы совести и религиозных организаций Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В официальном реестре изменят это название, его изменит регистрирующий орган – Министерство культуры", – ответил он на вопрос, что будет, если бывшая УПЦ МП не изменит название в отведенный законом срок.

Читайте на Цензор.НЕТ: Названия ПЦУ и УПЦ закреплены за Киевской митрополией: они будут употребляться как синонимические, - Минкультуры

По словам Еленского, Министерство культуры действует по закону. "Этот государственный орган сделал экспертизу, определил, кто попадает под норму закона об изменении названия, далее он предупредил этих людей, и дальше он будет действовать по закону", – отметил депутат.

Еленский напомнил, что Минкульт обнародовал перечень религиозных организаций, которые подпадают под действие частей 7 и 8 статьи 12 закона "О свободе совести и религиозных организациях", которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) относительно названия организации".

Также на Цензор.НЕТ: Если приходы УПЦ МП не перерегистрируются в Минкульте как РПЦ, то они потеряют статус неприбыльной организации и будут платить налоги, - Винник

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада в четверг, 20 декабря, приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующий проект закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

Читайте также: "Избежать смерти от зловещих сект Гюлена, не соблазниться салом в шоколаде": в России может появиться "православный квест" о конфликте РПЦ с Варфоломеем

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

26 января Министерство культуры обнародовало список религиозных организаций, которые должны в течение трех месяцев сменить свое название.